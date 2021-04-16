Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові

Мер Львова Андрій Садовий попросив тимчасового повіреного в справах США в Україні Крістіну Квін допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Завершили тривалу ранкову зустріч з Крістіною Квін, яка є Тимчасовою повіреною у справах США в Україні. З 2019 року вона очолює посольство. В першу чергу, звичайно, ми подякували американській адміністрації за підтримку, особливо зараз у період військового загострення на Українсько-Російському кордоні. Нам важливо відчувати цю реальну підтримку з боку наших партнерів і друзів. У безпековому контексті я звернувся з проханням допомогти нам організувати територіальну цивільну оборону у Львові. Досвід Сполучених Штатів буде корисним для того, щоб дати нового розуміння щодо безпеки кожного з нас", - зазначив Садовий.

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У свою чергу Крістіна Квін розповіла, що посольство планує побудувати у Львові American House - центр культурного обміну.

"Це ті речі, яких у Львові не може бути багато. Після цього сподіваємося на відкриття Генерального консульства, що було б хорошим кроком", - додав Садовий.