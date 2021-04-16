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Новини
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Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові

Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові

Мер Львова Андрій Садовий попросив тимчасового повіреного в справах США в Україні Крістіну Квін допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі "Фейсбук", передає Цензор.НЕТ.

"Завершили тривалу ранкову зустріч з Крістіною Квін, яка є Тимчасовою повіреною у справах США в Україні. З 2019 року вона очолює посольство. В першу чергу, звичайно, ми подякували американській адміністрації за підтримку, особливо зараз у період військового загострення на Українсько-Російському кордоні. Нам важливо відчувати цю реальну підтримку з боку наших партнерів і друзів. У безпековому контексті я звернувся з проханням допомогти нам організувати територіальну цивільну оборону у Львові. Досвід Сполучених Штатів буде корисним для того, щоб дати нового розуміння щодо безпеки кожного з нас", - зазначив Садовий.

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У свою чергу Крістіна Квін розповіла, що посольство планує побудувати у Львові American House - центр культурного обміну.

"Це ті речі, яких у Львові не може бути багато. Після цього сподіваємося на відкриття Генерального консульства, що було б хорошим кроком", - додав Садовий.

Автор: 

Львів (3091) Садовий Андрій (536) США (23417) Квін Крістіна (110)


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Топ коментарі
+2
Это дело! А где Кличко и где в Киеве тероборона?
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16.04.2021 14:59 Відповісти
+2
Нужно просить чтобы это делали в левобережнлй части Украины ,пока Зеленский в Париже
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16.04.2021 15:02 Відповісти
+2
попросил бы лучше генерала Кривоноса
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16.04.2021 15:06 Відповісти
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Это он так тонко денег попросил?
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16.04.2021 14:58 Відповісти
Это дело! А где Кличко и где в Киеве тероборона?
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16.04.2021 14:59 Відповісти
В Києві тероборона була добре організована. Регулярно проводились збори і навчання. ЗЄлікі все похирили. Тер маємо Верещучку з безпілотковою парасолькою і Київ в безпеці. ЗЄ її готує на міністра оборони і тоді вся Україна буде в безпеці.
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16.04.2021 15:07 Відповісти
порівняно з ворюгами, які всім заправляють в армії ця пні буде краще.
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16.04.2021 19:19 Відповісти
Это какой то цирк. Если кацапы вдруг полезут то на следующий день будет объявлена ново-ЗУНР с границей под Житомиром, а еще через день она присоединится к Польше. Так что тероборона Львову точно не понадобится.
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16.04.2021 15:00 Відповісти
Это я к сожалению говорю, если что.
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16.04.2021 15:01 Відповісти
Доволі реалістичний сценарій. Нажаль.
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16.04.2021 15:02 Відповісти
Мне просто интересно: а чем собственно могут помочь США?!
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16.04.2021 15:00 Відповісти
может пришлют пару полков американских нацгвардейцев ?
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16.04.2021 15:02 Відповісти
Мусороперерабатывающий завод наконец-то построить!
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16.04.2021 15:04 Відповісти
Вышлют Андруше партию типографской продукции.
Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові - Цензор.НЕТ 7852
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16.04.2021 15:25 Відповісти
Так Дрюля раньше кукарекал из каждого утюга : визьмы и зробы. Обосрался со своей Сомонемочью, а теперь и зробылка не стоит?
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16.04.2021 15:43 Відповісти
Садовый попросил США помочь организовать территориальную гражданскую оборону во Львове - Цензор.НЕТ 5338
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16.04.2021 15:01 Відповісти
Нужно просить чтобы это делали в левобережнлй части Украины ,пока Зеленский в Париже
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16.04.2021 15:02 Відповісти
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16.04.2021 15:05 Відповісти
А мусорный завод построили уже?
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16.04.2021 15:03 Відповісти
попросил бы лучше генерала Кривоноса
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16.04.2021 15:06 Відповісти
Пойдет на кичу вслед за Семенченко за организацию НВФ.
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16.04.2021 15:14 Відповісти
АНДРУША, А КАК ЖЕ ТВОИ ЛОЗУНГИ? Помоги себе сам. Подро..и себе сам.
Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові - Цензор.НЕТ 5176
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16.04.2021 15:23 Відповісти
Садовий попросив США допомогти організувати територіальну цивільну оборону у Львові - Цензор.НЕТ 2261
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16.04.2021 15:26 Відповісти
Садовый, ты при Порохе кукарекал на каждом углу : визьмы и зробы. Шо случилось, Андруша? Уже не стоит зробылка, блазню?
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16.04.2021 15:40 Відповісти
Как я уже устал от этого придурка. Какой тебе обороны не хватает? По городу нациков шастает полно. Умных одурачить не могут, а кто моложе и глупее, трусят, отбирают деньги. Твоих рук дело Андрюша?
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16.04.2021 15:54 Відповісти
а шо там Львову загрожує? Польша збирається нападати?
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16.04.2021 16:27 Відповісти
пока мвд против раздачи оружия населению - толку от этой териториальной обороны, да еще и за 1000км от линии разграничения - ноль.
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16.04.2021 17:07 Відповісти
 
 