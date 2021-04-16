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Новини Агресія Росії проти України
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Німеччина і Франція можуть схилити Україну до примирення з Кремлем шляхом підписання принизливих "Ключових кластерів щодо реалізації Мінських домовленостей", - представники громадянського суспільства Донбасу

Німеччина і Франція можуть схилити Україну до примирення з Кремлем шляхом підписання принизливих

Така спроба може призвести не до миру, а до політичної і військової капітуляції Києва, а також ухилення Москви від відповідальності за агресію проти України.

Про це йдеться у зверненні представників громадянського суспільства Донецької та Луганської областей, інформує Цензор.НЕТ.

"У світлі накопичення військ Російської Федерації вздовж кордонів України та загострення воєнного конфлікту Росії і України на Донбасі, ми вбачаємо кілька загрозливих тенденцій, які можуть призвести до серйозної внутрішньої дестабілізації в Україні та перетворення міждержавного конфлікту на Сході у громадянський конфлікт. Мова йде про можливі намагання Німеччини та Франції схилити керівництво України до замирення з Кремлем шляхом підписання та спроби реалізації принизливих для України та таких, що суперечать її законодавству і Конституції, "Ключових кластерів щодо реалізації Мінських домовленостей"", - випливає зі звернення.

"Ми переконані, що така спроба веде не до миру, а до політичної та військової капітуляції Києва, звільнення Москви від відповідальності за агресію проти України і створення реальної, а не міфічної як дотепер, загрози громадянської війни в Україні. Протягом всіх семи років агресії і фактичної окупації Росією частини території України, Москва, попри ясно і неодноразово висловлену всіма демократичними країнами та міжнародними організаціями позицію підтримки України, старанно і вперто намагається представити війну проти України, як начебто внутрішньоукраїнський конфлікт", - підкреслюється в зверненні.

Також наголошується, що останнім часом одним з майданчиків системного прояву таких намагань стають засідання Мінської Тристоронньої контактної групи.

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"Ось вже кілька місяців ми бачимо намагання російської сторони, та посередників від ОБСЄ, виключити з процесу обговорення майбутнього Донеччини та Луганщини представників вимушених переселенців з цих регіонів та перетворити Тристоронню контактну групу в, де-факто, п‘ятисторонню. Тобто, в порушення тристороннього формату та документів Мінських домовленостей, представники ОБСЄ та Росії фактично надають фізичним особам з окупованих РФ територій ОРДЛО статус окремих делегацій, намагаючись підмінити в дипломатичному процесі сторони конфлікту, що робить продуктивний діалог неможливим апріорі", - зазначено у зверненні.

Крім цього, зазначається, що завдяки цим маніпуляціям створюється вигляд можливості прямого діалогу між законною українською владою та окупаційними адміністраціями Росії в Донецьку та Луганську.

"Таким чином Москва намагається не лише підірвати основи громадської стабільності в України, а й надати міжнародній спільноті "докази" того, що в Україні, начебто, відбувається громадянський конфлікт", - впевнені представники громадянського суспільства Донецької і Луганської областей.

"Виступаючи категорично проти будь-яких спроб легалізації окупаційних адміністрацій, відкидаючи можливість надання їм монополії на представництво мешканців Донеччини та Луганщини в дипломатичному процесі, наголошуємо на необхідності Тристороннього формату в роботі ТКГ. Ми заявляємо про неприпустимість диктату іноземними державами; яке саме законодавство має приймати чи скасовувати парламент, якою має бути Конституція, і яким чином Україна має звільняти свою суверенну територію в міжнародно визнаних кордонах – має вирішувати лише Україна. Мешканці Донеччини та Луганщини ніколи не виступали за автономію, а тим паче федералізацію України, це є виключно вимогою російських окупантів та їхніх поплічників", - йдеться в заяві.

"Ми попереджаємо політичне керівництво України, а також представників Франції та Німеччини, що жодні домовленості, які будуть засновані на принципах загравання з російським агресором, надання суб’єктності окупаційним адміністраціям, довільного трактування пріоритету безпеки понад будь-якими питаннями політичного характеру, будуть засуджені громадянським суспільством та викличуть дієвий спротив, як наш, так і всіх патріотів України", - йдеться далі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про дії РФ: "Чекають", що ми підемо в наступ на Донбасі. Але ми не дамо їм "такого щастя"

"Ми наголошуємо на неприпустимості збереження на Донбасі в будь-якій формі незаконних збройних формувань, які вбивали, позбавляли волі та катували патріотів України. Будь-які спроби зробити це викличуть нашу жорстку і дієву реакцію. Відповідальність за можливі наслідки з дестабілізації ситуації в Україні та стимулювання російського агресора до подальших дій, спрямованих на руйнацію української державності, ми покладаємо персонально на Президента України Володимира Зеленського, Канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Президента Республіки Франція Емманюеля Макрона", - підсумовано в заяві.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Меркель Ангела (1139) мінські угоди (2231) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+41
При Порошенку сперечалися, зможе чи не зможе він добитися безвізу, Томосу і т.і. для України.
При Зеленському сперечаються здасть чи не здасть (або наскільки здасть) він інтереси України. Без коментарів.
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16.04.2021 15:06 Відповісти
+27
Если Зеленский что то подобное подпишет то пускай не возвращается в Киев. Сразу на Ростов.
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16.04.2021 15:05 Відповісти
+24
Блазень на таке цілком здатний...
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16.04.2021 15:05 Відповісти
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Фрау Макрель
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16.04.2021 18:59 Відповісти
за шо гибли пацаны?
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16.04.2021 15:21 Відповісти
Не ругайте меня народ! а может оно и лучше!? Поддержка ЕС , США, Канады и других - в принципе только на словах! Давайте трезво рассудим эту ситуацию.. У нас 3 варианта развития событий. 1 вариант, подписать все что хочет рашка с ЕС, 2 вариант отвоевать все что утрачено - хороший вариант, но готовы ли мы на эту войну, с технической, колличествыенной точки зрения, выиграть, морально то да, но вот в остальном правде в глаза - мы проигрываем, драться за нас, как мы надеюсь уже поняли, никто не будет, все ограничатся озабоченностью, обеспокойством, возмущением и другой подобной херней. Вариант 3 - это грузинский сценарий, который приведет к потере еще большей территогрии... Жду аргументированных дизлайков))) Санкции , опять же как мы видим, ситуацию не изменят, по крайней мере в ближайшие десятилетия! При этом мы в полную силу продолжаем тогровать с парашей! НЕ ГОТОВЫ МЫ К ВОЙНЕ НЕ технически, не количеством, да и морально многие только на словах по типу сени "куля в лоб" а как дело дошло до куль, сеню как корова слизала!
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16.04.2021 15:22 Відповісти
Санкции уже изменили ситуацию - ***** вельми разозлён и кормить своих рабов ему всё труднее, именно поэтому он стал вертеть булавой.
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16.04.2021 15:24 Відповісти
вы такие выводы делаете по личным наблюдениям (вам нечего есть) или от кого то слышали? или с экономических отчетов? я предпочитаю вариант - экономические отчеты, статистика! и именно она говорит об обратном! урон есть, но несущественный для власти куйла! а народ, да он сдыхать от голода будет пуйло свою валсть не отдаст! Силовики голодать не будут это точно, согласисетсь!? и что дальше?
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16.04.2021 15:37 Відповісти
у меня там родственники. и ситуейшн мне известна лучше чем вам на порядок, так шта угомонитесь, а ещё лучше слезьте с бутылки - она слишком явно отсвечивает. Так и передайте кураторам.
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16.04.2021 15:43 Відповісти
ну я надеюсь ваши родственники поднимают революцию? ну что бы не сдохнуть от голода! Чушь несете, даже если они сдохнут - власть не изменят в параше! А про статистику, так откройте индексы параши и ЕС, США сравните! самое простое! и Да, что то я не вижу, что ситуация хелп в армии параши, а вы видите?
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16.04.2021 15:58 Відповісти
Власть там менялась несколько раз за двадцатое столетие. Поэтому не пишите голословной отсебятины, а учите историческую матчасть. Что вы там не видите - протрите шпакулы.
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16.04.2021 16:06 Відповісти
статистика! и именно она говорит об обратном!

==
Товарищь, проснитесь, вы серете! Надысь статистика говорила что мы на пороге коммунизма!
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16.04.2021 15:45 Відповісти
у-у-у какой ты умный, товарищ а вы не агент влияния из ФСБ. эта контора не только плащём и кинжалом а так же полонием и новичком владеет. Но и правильно словесно ситуацию обыгрывать умеют. К ВОЙНЕ МЫ НЕГОТОВЫ, НО КТО В ЗДРАВОМ СМЫСЛЕ К НЕЙ ГОТОВ. Будет война будем воевать. А пока подождём, как китайцы на берегу реки(или как израильтяне с 49 года в состоянии войны со всеми своими соседями)
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16.04.2021 15:55 Відповісти
восемь лет ждем... долго ждать то будем? А жить когда? Обычно говорят, когда драки не избежать - бей первым!
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16.04.2021 16:00 Відповісти
Ты фсбшное гогнецо - подстрекатель.
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16.04.2021 16:10 Відповісти
вы сравнили китай и Украину! Вы хоть раз в Китае были? хотите жить как в китае? я не хочу!
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16.04.2021 16:01 Відповісти
А СССР был готов к войне с Гитлером?Может надо было с ним условия подписывать?
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16.04.2021 16:08 Відповісти
ну судя по рассекреченным докам - был готов напасть! но гиттрле опередил ударил первым, в слабых местах, не в ударные группировки!
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16.04.2021 16:13 Відповісти
Судя по имеющимся докам и мы готовы.
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16.04.2021 16:16 Відповісти
Вы давно были хотя бы на 1,2 линии? не говоря о нулевом! Вы давно видели технику которая идет нашим бойцам? если вы говорите "готовы" то я уверен, что вы не были и не видели готовности! И нужно быть полным идиотом заявлять, что мы готовы противостоять ядерной параше!!!!!
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16.04.2021 16:20 Відповісти
Представьте себе, готовы, а ЯО тут ни при чём, это всё равно что бомбить Воронеж.
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16.04.2021 16:36 Відповісти
Вы давно видели технику

==
лэйтенант, я её недавно видел в действии. Именно ею освободили Нагорный Карабах.
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16.04.2021 16:37 Відповісти
ну вы как дуже умный! Расскажите вариант освобождения оккупированных территорий!? поделитесь секретом тактики! Я вижу только один - военным методом! Да и если посмотреть на историю - тоько такой вариант изменял территории государств, пример карабах! а у вас какойц?
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16.04.2021 16:03 Відповісти
А я вижу как освободили оккупированные страны бывшего совка невоенным методом. я уже говорил - у вас плохо с матччастью.
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16.04.2021 16:09 Відповісти
лэйтенант, как погодка в Москве? Спирт Рояль ещё продают в ларьках? Передай своему куратору что ты обосрался - тут никто ********* "рашкой" не называет. Поэтому не свети бутылкой из задницы, слезь с неё, фершеен?
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16.04.2021 16:14 Відповісти
кластеры, кляйстеры, дорожные карты, формулы фраера, озабоченность, что ещё?
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16.04.2021 15:22 Відповісти
Если зеля, хотя бы подумает в этом ключе, навряд ли успеет в Ростов. Однако, данный варинат событий очень вероятен, так как олиграхы, судьи (типа волка и аблева....) у которых нет родины, они что в 2014году, что сейчас готовы променять Украины на обещание сохранить их бабло, а зеля абсолютно подконтролен бене, его тедохранитель, это бенин раб, которого беня ему передал и как я понимаю, чуть что ......... Этот телохранитель
все время на фото с зелей, за его спиной, последний визит на фронт и т.д. Пока зелю охраняют люди бени, а не ДСО, будущего нет!!!!!.
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16.04.2021 15:23 Відповісти
гамно генеральское
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16.04.2021 15:23 Відповісти
Подписанием распрекрасных минских соглашений патриот Порошенко спас Украину
Возможным выполнением предательских Минских соглашений малорос Зеленский совершит капитуляцию
Со вторым тезисом, правда, и спорить нечего
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16.04.2021 15:24 Відповісти
Чего накинулись на него? Он вообще мирный человек и сейчас ему ох как тяжело.У Порошенко не было такой ситуации ни в 2014 ни в 2018. Войска были, войска заходили. Но риторики про Города наши бомбить и ликвидировать государство, такого при Порошенко не было. А в случае его скидывпния условно. ЗЕЛЕНСКОГО, Путин точно нападёт. Они не дадут выборы провести. Так что, нехрен тут писать, чтоб не возвращался.
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16.04.2021 15:25 Відповісти
Навіщо когось скидати? Зібрались на віче, проголосували нормального і влада перетече до нового без усяких потрясінь. А чмирьок нехай сидить собі де хоче, влади в нього все одно вже не буде. Пуйло попре? Так він і так попре. Ну так хоч шпигуна на чолі мати не будемо.
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16.04.2021 15:34 Відповісти
Украина готова к любому развитию событий,призывает РФ к диалогу.
Зеленский
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16.04.2021 15:25 Відповісти
эти *****-офицеры даже в Афгане себе устраивали комфортную жизнь
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16.04.2021 15:25 Відповісти
Для этого российский шпион Зеленский и был поставлен. Зеленые человечки теперь захватили всю Украину.
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16.04.2021 15:27 Відповісти
Це був би найгірший варіант з усіх можливих.
Робимо дострокові і обираємо Сенченка Андрія. Того, хто Кримський канал перекрив. Він пуйлу в очі зазирати не буде.
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16.04.2021 15:27 Відповісти
ЗЕлоха они пусть склоняют, нагибают, наклоняют......даже на бутылку садят. А Украину хер они склонят.
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16.04.2021 15:27 Відповісти
Такое ощущение, что друзья хотят нас "кинуть"?
Почему друзья называются закадычными?
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16.04.2021 15:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=p_PS2KUwbLE
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16.04.2021 15:34 Відповісти
Зеленский на фото накуренный?
Так внимательно тупит.
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16.04.2021 15:40 Відповісти
«Зірвати банк» - фільм-розслідування «Слідство.Інфо»

https://www.youtube.com/watch?v=6DbHUy1oOnI
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16.04.2021 15:45 Відповісти
В принципе сейчас многие козыри у нас на руках. Байден готов к противостоянию с пуйлом, он прекрасно знает и нас и рашестан. Прекрасно знает за какие ниточки дергать и на какие рычаги давить и самое главное не против это делать. Но ума у зеленых утырков не хватает с ним договориться. Если бы получилось, то на лягушатников и колбасников можно было бы наплевать. Байден бы порешал, он контакты уже наладил и у него есть свои плюшки. В принципе поле для маневра есть, только действуй. Но если писькограй и тут ступит то я даже не знаю, в принципе ему в политике ваще делать нефуй и за 2 года он не научился даже элементарному. И в слеующие пару лет нас точно не ждет ничего хорошего. Будет два варианта или сразу федеральный округ либо судьба Молдовы для начала.
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16.04.2021 15:51 Відповісти
Шмаркля тільки буде рад, що можна схилитися.
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16.04.2021 16:02 Відповісти
Как не хватает ПАП! Вот кто был убедителен. А бубочка против фрау - так, мелкий поц (не по Хуану сомбреро)
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16.04.2021 16:03 Відповісти
такий варіант не виключений - зеленський явний зрадник і боягуз, який може привести країну в хаос.
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16.04.2021 16:08 Відповісти
Успокойтесь - если бы орда хотела по-настоящему напасть, давно бы напала, еще в 2014 году. Она пугает ЕС и США и давит на Украину для ее капитуляции без боя, как это сделала Чехословакия перед Германией в 1938 году.Зе должен твердо держаться - никаких уступок орде,
Украина права во всех вопросах, предупредить хана через его "друзей" о том, что возможное наступление орды приведет к тяжелым потерям в армии орды и навсегда отобъет у нее охоту захватить Балтию и Польшу, но возможно, что на это же расчитывают Макрон и Меркель.
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16.04.2021 16:57 Відповісти
Пускай они " склоняют" сами себя хоть куда хотят... Украине лучше на время потерять оккупированные территории, чем внедрить их в тело страны как раковую опухоль Мордора. Пускай НАТО , ЕС, вводит миротворцев на линию соприкосновения с ОРДЛО и с Крымом. Украина должна на время оккупации отрезать эти районы и Крым от любой поставки воды, эл. энергии, любого вида транспортного сообщения включая легковой автотранспорт. Оставить пару коридоров для беженцев решивших покинуть занятые врагом районы. Работа коридоров только в одну сторону, в сторону Украины. ( чисто от себя добавлю, я бы тех наших "граждан" ездящих в Крым на отдых, по делам.. назад бы уже не пускал. и паспорт забирал при пропуске туда)
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16.04.2021 17:22 Відповісти
Наивные люди!
Что значит "склоняют"???
Он в 19 году в Нормандии на это УЖЕ подписался!
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16.04.2021 23:11 Відповісти
Дуже погана звістка про те, що Меркель хоче, щоб добудували "Північний потік" в оце справді дуже погано!!! Тому що це по-перше, розв'яже руки Пуйлу, а по-друге, Україна недоотримає дуже багато грошей і це дуже велика загроза. Всі сподівання на Байдена і США,що він все ж таки запровадить санкції проти будівництва.
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21.04.2021 21:27 Відповісти
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