Німеччина і Франція можуть схилити Україну до примирення з Кремлем шляхом підписання принизливих "Ключових кластерів щодо реалізації Мінських домовленостей", - представники громадянського суспільства Донбасу

Така спроба може призвести не до миру, а до політичної і військової капітуляції Києва, а також ухилення Москви від відповідальності за агресію проти України.

Про це йдеться у зверненні представників громадянського суспільства Донецької та Луганської областей, інформує Цензор.НЕТ.

"У світлі накопичення військ Російської Федерації вздовж кордонів України та загострення воєнного конфлікту Росії і України на Донбасі, ми вбачаємо кілька загрозливих тенденцій, які можуть призвести до серйозної внутрішньої дестабілізації в Україні та перетворення міждержавного конфлікту на Сході у громадянський конфлікт. Мова йде про можливі намагання Німеччини та Франції схилити керівництво України до замирення з Кремлем шляхом підписання та спроби реалізації принизливих для України та таких, що суперечать її законодавству і Конституції, "Ключових кластерів щодо реалізації Мінських домовленостей"", - випливає зі звернення.

"Ми переконані, що така спроба веде не до миру, а до політичної та військової капітуляції Києва, звільнення Москви від відповідальності за агресію проти України і створення реальної, а не міфічної як дотепер, загрози громадянської війни в Україні. Протягом всіх семи років агресії і фактичної окупації Росією частини території України, Москва, попри ясно і неодноразово висловлену всіма демократичними країнами та міжнародними організаціями позицію підтримки України, старанно і вперто намагається представити війну проти України, як начебто внутрішньоукраїнський конфлікт", - підкреслюється в зверненні.

Також наголошується, що останнім часом одним з майданчиків системного прояву таких намагань стають засідання Мінської Тристоронньої контактної групи.

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"Ось вже кілька місяців ми бачимо намагання російської сторони, та посередників від ОБСЄ, виключити з процесу обговорення майбутнього Донеччини та Луганщини представників вимушених переселенців з цих регіонів та перетворити Тристоронню контактну групу в, де-факто, п‘ятисторонню. Тобто, в порушення тристороннього формату та документів Мінських домовленостей, представники ОБСЄ та Росії фактично надають фізичним особам з окупованих РФ територій ОРДЛО статус окремих делегацій, намагаючись підмінити в дипломатичному процесі сторони конфлікту, що робить продуктивний діалог неможливим апріорі", - зазначено у зверненні.

Крім цього, зазначається, що завдяки цим маніпуляціям створюється вигляд можливості прямого діалогу між законною українською владою та окупаційними адміністраціями Росії в Донецьку та Луганську.

"Таким чином Москва намагається не лише підірвати основи громадської стабільності в України, а й надати міжнародній спільноті "докази" того, що в Україні, начебто, відбувається громадянський конфлікт", - впевнені представники громадянського суспільства Донецької і Луганської областей.

"Виступаючи категорично проти будь-яких спроб легалізації окупаційних адміністрацій, відкидаючи можливість надання їм монополії на представництво мешканців Донеччини та Луганщини в дипломатичному процесі, наголошуємо на необхідності Тристороннього формату в роботі ТКГ. Ми заявляємо про неприпустимість диктату іноземними державами; яке саме законодавство має приймати чи скасовувати парламент, якою має бути Конституція, і яким чином Україна має звільняти свою суверенну територію в міжнародно визнаних кордонах – має вирішувати лише Україна. Мешканці Донеччини та Луганщини ніколи не виступали за автономію, а тим паче федералізацію України, це є виключно вимогою російських окупантів та їхніх поплічників", - йдеться в заяві.

"Ми попереджаємо політичне керівництво України, а також представників Франції та Німеччини, що жодні домовленості, які будуть засновані на принципах загравання з російським агресором, надання суб’єктності окупаційним адміністраціям, довільного трактування пріоритету безпеки понад будь-якими питаннями політичного характеру, будуть засуджені громадянським суспільством та викличуть дієвий спротив, як наш, так і всіх патріотів України", - йдеться далі.

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"Ми наголошуємо на неприпустимості збереження на Донбасі в будь-якій формі незаконних збройних формувань, які вбивали, позбавляли волі та катували патріотів України. Будь-які спроби зробити це викличуть нашу жорстку і дієву реакцію. Відповідальність за можливі наслідки з дестабілізації ситуації в Україні та стимулювання російського агресора до подальших дій, спрямованих на руйнацію української державності, ми покладаємо персонально на Президента України Володимира Зеленського, Канцлера Німеччини Ангелу Меркель, Президента Республіки Франція Емманюеля Макрона", - підсумовано в заяві.