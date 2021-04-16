Розширення Росією агресії може принести проблеми всім у Європі: ніхто не отримає користі, - Зеленський

Розширення Росією військової агресії проти України може принести лише нові страждання і проблеми всім на європейському континенті. Тому не в інтересах країн Європи допустити новий напад РФ на Україну.

Про це в інтерв'ю La Repubblica сказав президент України Володимир Зеленський, текст якого опубліковано на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що на східному кордоні України і в окупованому Криму Росія розмістила приблизно 80 тисяч військових, до яких варто додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків і офіційних військових РФ на Донбасі.

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"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використовувати за прямим призначенням, як цього захоче Москва. Розширення війни може принести лише нові страждання і проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", - наголосив Зеленський.