УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12660 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 721 23

Розширення Росією агресії може принести проблеми всім у Європі: ніхто не отримає користі, - Зеленський

Розширення Росією агресії може принести проблеми всім у Європі: ніхто не отримає користі, - Зеленський

Розширення Росією військової агресії проти України може принести лише нові страждання і проблеми всім на європейському континенті. Тому не в інтересах країн Європи допустити новий напад РФ на Україну.

Про це в інтерв'ю La Repubblica сказав президент України Володимир Зеленський, текст якого опубліковано на сайті Офісу Президента, передає Цензор.НЕТ.

Президент зазначив, що на східному кордоні України і в окупованому Криму Росія розмістила приблизно 80 тисяч військових, до яких варто додати ще тридцять тисяч проросійських бойовиків і офіційних військових РФ на Донбасі.

Також читайте: Німеччина і Франція можуть схилити Україну до примирення з Кремлем шляхом підписання принизливих "Ключових кластерів щодо реалізації Мінських домовленостей", - представники громадянського суспільства Донбасу

"Точно не в інтересах Європи, щоб такий військовий потенціал могли використовувати за прямим призначенням, як цього захоче Москва. Розширення війни може принести лише нові страждання і проблеми всім, і ніхто не отримає від того користі", - наголосив Зеленський.

Автор: 

Європа (1878) Зеленський Володимир (24368) росія (66080)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+11
Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3893
показати весь коментар
16.04.2021 15:28 Відповісти
+6
пошло на @уй, животное!
показати весь коментар
16.04.2021 15:29 Відповісти
+6
Типовий зебіл Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
показати весь коментар
16.04.2021 15:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поэтому чтобы не допустить вторжения России, мы приняли решение дать воду в Крым, а в свою очередь Путин пообещал отвести войска! Ураааа!
показати весь коментар
16.04.2021 15:26 Відповісти
плохой мир лучше хорошей войны...
показати весь коментар
16.04.2021 15:28 Відповісти
Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 3893
показати весь коментар
16.04.2021 15:28 Відповісти
пошло на @уй, животное!
показати весь коментар
16.04.2021 15:29 Відповісти
ты не из-за поребрика случайно?
показати весь коментар
16.04.2021 15:30 Відповісти
Типовий зебіл Інтелект, розум, розуміння...відсутні від слова зовсім.
показати весь коментар
16.04.2021 15:30 Відповісти
Смени аву, миролюбец.
показати весь коментар
16.04.2021 15:30 Відповісти
всё правильно...с Вами согласится любой школьник. Хотелось бы чего то более весомого...
показати весь коментар
16.04.2021 15:26 Відповісти
юзика? или вирастюка? там с весомостью все в порядке.
показати весь коментар
16.04.2021 15:30 Відповісти
Проїбали і Президента, і майже всю ту титанічну працю, яку він встиг зробити за час свого президентства. Просто взяли і проїбали, з власної волі, на рівному місці... І який ще епітет, окрім як "довбойоби", можна підібрати, аби охарактеризувати це населення? І досі гидко на душі.
показати весь коментар
16.04.2021 15:31 Відповісти
ручное управление - это не достижение. Как только он ушел - и все посыпалось говорит лишь о том что систему никто не чинил, просто пользовались тем что было
показати весь коментар
16.04.2021 15:33 Відповісти
от взяв і обізвав більшість країни... то може тобі десь в друге місце треба? де всі розумні?
показати весь коментар
16.04.2021 15:34 Відповісти
Он правильно сказал. Большинство -- дятлы. И это еще мягко сказано. Могу напомнить что недавно писал о выборе этого большинства.
показати весь коментар
16.04.2021 15:43 Відповісти
Владимир Александрович, почему не закончилась война? Вот такой вы главнокомандующий!!!
Расширение Россией агрессии может принести проблемы всем в Европе: никто не получит пользы, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8772
показати весь коментар
16.04.2021 15:27 Відповісти
Ескалація на фронті вигідна в першу чергу Зеленському Бюджет без грошей, інфляція, падіння промисловості Росте смертність від ковіду, вакцінація провалена Народ прозріває - рейтинги падають Війна - це для нього вихід. А там і дефолт як по маслу- борги не треба віддавати
показати весь коментар
16.04.2021 15:27 Відповісти
Цитата этих двух лет.
"Зеленский в роли Верховного Главнокомандующего выглядит так же логично, как Сердючка в роли примы в оперном театре"
показати весь коментар
16.04.2021 15:27 Відповісти
"тридцать тысяч пророссийских боевиков" . Если не война то нужно как то договариваться всё равно. Но ни на то ни на другое эти импотенты не могут пойти.Потому так и будут толочь в ступе воду.
показати весь коментар
16.04.2021 15:28 Відповісти
Почему не в интересах? Война в Украине и выход России на границу с Польшей, как ни что иное, сцементирует расползающееся НАТО и даст импульс перевооружению стран членов альянса, что в конечном счете укрепит их личную безопасность.
показати весь коментар
16.04.2021 15:29 Відповісти
...у тебя суп из свекольного корня на костре не выкипит, пока ты тут на Цензоре умничаешь, цитируя расеянские говноСМИ?
показати весь коментар
16.04.2021 15:37 Відповісти
Насчет пользы - не знаю, а вот субсидий еще не получили.
показати весь коментар
16.04.2021 15:29 Відповісти
дибіл
показати весь коментар
16.04.2021 15:47 Відповісти
Он уже.... Он уже оправдывает совершённую им капитуляцию.
показати весь коментар
16.04.2021 15:52 Відповісти
Та які там страждання і проблеми! Тільки знову глибоку стурбованість для видимості. Сам же заявляв, що Європа стомилася від України і нічого її "задовбувати".
показати весь коментар
16.04.2021 16:27 Відповісти
 
 