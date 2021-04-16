За три місяці надійшло понад тисячу скарг про порушення мовного законодавства, - офіс омбудсмена

За три місяці в офіс Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1 129 повідомлень від громадян про порушення мовного законодавства.

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмена Тараса Кременя, передає Цензор.НЕТ.

"Найбільш масовими є повідомлення про відсутність української версії сайтів інтернет-магазинів і вебсайтів про надання послуг державною мовою - 446", - йдеться в повідомленні.

На порушення своїх прав на отримання інформації та послуг державною мовою у маленьких крамничках і відомих торговельних мережах, а також у аптеках, салонах краси, спортивних залах, ресторанах і кав’ярнях поскаржилися 249 громадян з різних регіонів України.

Стабільно високою залишається кількість звернень громадян щодо порушення мовного законодавства посадовими особами органів державної влади та місцевого самоврядування Одеської, Харківської, Миколаївської, Черкаської, Київської, Запорізької областей, повідомляє офіс омбудсмена.

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"Попри те, що ми продовжуємо фіксувати порушення Закону, варто констатувати, що української мови, в тому числі і в сфері обслуговування, стає все більше", - підкреслив мовний Уповноважений.

У четвертому кварталі 2020 року таких повідомлень на адресу мовного омбудсмена надійшло майже в 10 разів менше - всього 144. Це пов'язують з тим, що з 16 січня 2021 набула чинності 30 стаття мовного закону, якою передбачено повний перехід сфери обслуговування державною мовою, а також запрацював сайт, де можна подати скаргу онлайн.