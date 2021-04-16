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Новини Агресія Росії проти України
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Зеленський про можливість російського вторгнення: Готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Першочерговий захист - не допустити розширення агресії

Зеленський про можливість російського вторгнення: Готові до будь-яких варіантів розвитку подій. Першочерговий захист - не допустити розширення агресії

Україна готова до змістовної дипломатичної розмови для припинення конфлікту на Донбасі і закликає Росію до цього ж.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Президента, про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському виданню La Repubblica.

"Жодного страху зараз бути не може, адже будь-яке намагання розширити агресію проти України означатиме удар по безпеці всієї Європи. Це відчує кожна країна континенту. Ми готові до будь-яких варіантів розвитку подій – все ж враховуйте, що війна проти нас триває з 2014 року. І це – жорстока війна із застосуванням безпілотників, артилерії, бронетехніки, мін", - зазначив Зеленський, відповідаючи на запитання, чи боїться він вторгнення російських військ.

"Від початку моєї роботи на посаді президента ми робили все, що можливо, для активізації переговорів і пошуку мирного рішення. Ми завжди готові повернутися до змістовної дипломатичної розмови, закликаємо Росію до цього ж", - заявив глава держави.

"Зрозуміло, що українці захищатимуться, як ми й робимо це з 2014 року. Не може бути жодної альтернативи збереженню нашого суверенітету та державної незалежності, тим більше що бойові дії відбуваються на нашій землі, а не на чужій території. Але зараз першочерговий захист – це робити все, щоб не допустити розширення агресії. І в цьому Україна потребує максимально дієвої підтримки від усіх", - додав він.

Також читайте: Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський

Як повідомлялося, раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія в ході контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим. Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Також 8 квітня глава МЗС Латвії Едгар Рінкевич підтримав надання Плану дій щодо членства в НАТО для України. "Україна вже упродовж 15 років намагається приєднатися до НАТО шляхом отримання Плану дій для членства. Мабуть, уже таки час надати цей План Україні. Це буде щонайменше сигналом від нас (НАТО. - Ред.), що українці не залишаться без підтримки. Я однозначно підтримаю таке рішення", - сказав Рінкевич.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Надзвичайний і повноважний посол Французької Республіки в Україні Етьєн де Понсен пообіцяв довести отриману інформацію до президента Французької Республіки Емануеля Макрона і висловив сподівання, що переговори президентів двох країн виправдають очікування.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

Автор: 

агресія (1195) армія рф (17842) Зеленський Володимир (24368) перемовини (3010) росія (66080)


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Топ коментарі
+9
Зеленский не допустил расширения агрессии - аж четырьмя повестками подтерся...
Всем равняться на нашего ***********...
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16.04.2021 15:35 Відповісти
+7
...вальдемар, тебе ЗеЛенка ужа собрала тревожный чемоданчик? Бронепамперсами прикупился?
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16.04.2021 15:31 Відповісти
+5
потратился Подоляк.
С каждой цитаты скомороха сделать новость и разместить по интернетам
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16.04.2021 15:31 Відповісти
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Брехлива тварюка..
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16.04.2021 15:31 Відповісти
...вальдемар, тебе ЗеЛенка ужа собрала тревожный чемоданчик? Бронепамперсами прикупился?
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16.04.2021 15:31 Відповісти
потратился Подоляк.
С каждой цитаты скомороха сделать новость и разместить по интернетам
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16.04.2021 15:31 Відповісти
Опять это чучело закукареколо о мире с путиным! Снова ему в глаза заглянул?
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16.04.2021 15:32 Відповісти
Його не можна з країни випускати, він відразу зраджує або з ворогами домовляється.
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16.04.2021 16:56 Відповісти
Немедленно защитить англоязычных украинцев! Выдать каждому мужчине канадскую снайперскую винтовку и калашникова.
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16.04.2021 15:34 Відповісти
нічого спільного з Україною, крім паспорту, він не має
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16.04.2021 15:45 Відповісти
Так у нього ще російский паспорт.
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16.04.2021 16:58 Відповісти
та отож
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16.04.2021 17:15 Відповісти
Зеленский не допустил расширения агрессии - аж четырьмя повестками подтерся...
Всем равняться на нашего ***********...
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16.04.2021 15:35 Відповісти
главное-перестать стрелять и наживаться на войне
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16.04.2021 15:46 Відповісти
Только что объездил немалую честь Мариуполя. Посетил два супермаркета. Встретил 3(трех) военных. Все- женщины были. Одна тачка военной авто-инспекции. Это- всё! Вспоминаю 2015-2017 года. Военные были везде! Потому- мой вывод: нас нагло разводят! И всё!
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16.04.2021 15:51 Відповісти
так все уже знают шо делать ,да и привыкли уже - не так страшно как тогда ,я так думаю - привет
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16.04.2021 15:53 Відповісти
Привет! Дело не в этом! Дело в том, что когда была реальная угроза, то военные реально везде присутствовали: патрулей- море, бронетехника, хоть и колесная- всегда попадалась на глаза. Сейчас- 0(ноль).
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16.04.2021 15:59 Відповісти
Будет шо будет, я уже и не заморачиваюсь, сложил опять все и готов,а с племенем ,мы еще в 2014 ,все обговорили, кто и шо будет делать и за шо отвечает - как то так
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16.04.2021 16:10 Відповісти
А вот тут- ты жестко прав! Будет шо будет(с). Я тоже уже не заморачиваюсь, но сегодня Зеленских выкладок, которые- чистейший разводняк, настолько много... что я устал, по-честному.
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16.04.2021 16:14 Відповісти
пьем огненную воду ,едим мясо - как не как реальная угроза, даже мусульманам, на войне, можно, во время Рамадана ,не придерживаться поста))
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16.04.2021 16:20 Відповісти
Так тишина ж ЗЕленая - кацапы подходят, ВСУ отходят. Чего войска-то нагонять, когда такая лепота?

А при Порохе давали кацапам по зубам. Для этого войска и техника нужны.
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16.04.2021 16:12 Відповісти
Так он же сказал: "ни сантиметра"(с). Вон, на Цензоре, ниже. Одновременно, при Порохе, я не упомню такого нагнетания истерии, как сейчас! Неделю назад у нас колонна БТРов проследовала, с десяток, на запад! Народ стал спрашивать: а что такое??? Штаб ООС успокоил: никто никуда не уходит, чисто на ремонт броня едет. Есть и видео этого, если на то пошло.
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16.04.2021 16:18 Відповісти
зеля ссыкун обрезаный, это ясно всем
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16.04.2021 16:26 Відповісти
решение очень простое, даже индейцы это знают , новый ленд-лиз - заверните пожалуйста - томогавки,.першинги, аппачи мимум 5 крыльев ,джевелины ,петриоты,абрамсы ну если дивизию, не больше, а да еще так с пяток авиационных крыльев .F16 - это на первое время и так еще много всего по мелочи - вот это и будет поддержка и помощь ,забыл морской элемент ,ну добавьте)
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16.04.2021 15:51 Відповісти
Вовка давно готов - два гражданства и личный самолёт дают неплохие шансы.
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16.04.2021 15:57 Відповісти
7 лет безрезультатнотной возни, оно уже подзадолбало
когда уже? может клоун нам поможет? бо бойцы ушли в андерграунд
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16.04.2021 16:00 Відповісти
а клоун деньги закатывает в асфальт
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16.04.2021 16:04 Відповісти
******* асфальт, это уже все видят
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16.04.2021 16:06 Відповісти
я бы даже сказал - еврейский асфальт
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16.04.2021 16:14 Відповісти
Чтобы не было расширения агрессии надо быстрее отводить войска, а лучше сразу сдаться.

Рецепт мира по ЗЕлупоньку уже известен.
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16.04.2021 16:06 Відповісти
зелупонька сам себя уже показал https://youtu.be/kgOSrw9Q8rc
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16.04.2021 16:11 Відповісти
Вова, броник с собой возишь? И лопату? А забор переносной? А то как же не допустить расширение?
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16.04.2021 16:10 Відповісти
Невже готовий прийняти з усіх сторін?
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16.04.2021 16:33 Відповісти
Дебил! Не агрессии, а оккупации! Только ты, баран зелёный войска отвел и расширил неконтролируемую зону.
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16.04.2021 16:41 Відповісти
всё верно.
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17.04.2021 03:06 Відповісти
 
 