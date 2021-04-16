МВС Росії погрожує вислати 152 тис. громадян України, які перебувають у РФ нелегально
Російська Федерація може вислати понад 150 тисяч громадян України, які перебувають у країні нелегально.
Про це заявив заступник глави МВС РФ Олександр Горовий, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За словами чиновника, громадяни, які нелегально перебувають у Росії, повинні до 15 червня покинути країну. За оцінкою МВС, в Росії "затрималися" 152 тис. громадян України, 332 тис. громадян Узбекистану, 247 тис. - з Таджикистану і так далі.
"Якщо ми з вами цю чисельність до 15 червня не прибиремо, як того передбачає указ президента, ці люди будуть піддані покаранню аж до видворення і закриття кордонів", - зазначив Горовий.
Топ коментарі
+74 Агамемнон
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+71 Andriy
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+52 Крейда Гiбсон #484632
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Військовим збором в розмірі 50 відсотків!"
Текст,звичайно приблизний,але ідея така:збагачуєш Рашу-
віддай половину на Армію.Зразу відпадуть розмови про "конфети Петі",
гастролі артистів,поїздки заробітчан.
А дагестанцы им помогут.
Попробуйте выслать украинцев, и всё завалится.