114 осіб позбавлені волі в окупованому Криму в межах політично мотивованого або релігійного переслідування, - правозахисники

Станом на кінець березня 114 осіб позбавлені волі в межах політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування в Криму.

Про це свідчить моніторинговий огляд Кримської правозахисної групи щодо ситуації з правами людини в Криму за березень 2021 року, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"У березні загальна кількість жителів Криму, позбавлених волі у "справі кримських мусульман", - 74 людини. Ще 5 осіб обмежені в переміщенні: 3 перебувають під наглядом і не можуть покинути окуповану територію, 2 - під домашнім арештом", - йдеться в огляді.

Зазначається, що фігурантів цієї справи звинувачують у причетності до ісламських організацій або в пропаганді діяльності організацій, які в РФ визнані терористичними або екстремістськими, але не є такими з точки зору законодавства України.

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Крім того, на кінець березня в ув'язненні перебувають 16 осіб (серед яких Владислав Єсипенко) у "справі українських диверсантів", яких ФСБ РФ під час затримання звинуватила "в підготовці диверсій, зберіганні зброї та шпигунстві".

Також на кінець березня за обвинуваченням в участі в батальйоні Номана Челебіджихана позбавлено волі 6 осіб. "Офіційною причиною переслідування обвинувачених у Криму за ч.2 ст.208 КК РФ є те, що вони не з'явилися добровільно в силові структури РФ і не заявили про свою участь у "Кримськотатарському добровольчому батальйоні ім.Номана Челебіджихана". Заявленим слідством доказом діяльності батальйону проти інтересів РФ є інформація зі ЗМІ, що метою створення батальйону була деокупація Криму", - наголошується в огляді.

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За даними Кримської правозахисної групи, на кінець березня 2021 року в межах переслідування "Свідків Єгови" в Криму були позбавлені волі 5 осіб, ще 4 обмежені в переміщенні: 3 перебувають під домашнім арештом, 1 - під підпискою про невиїзд.

Також в огляді йдеться про те, що, за інформацією Кримської правозахисної групи, до журналіста Владислава Єсипенка, затриманого 10 березня 2021 року, співробітники ФСБ застосовували тортури (удари електричним струмом і удушення поліетиленовим пакетом) з метою отримання необхідних слідству свідчень.

"Показання, отримані в результаті застосування тортур, були також використані в постановочному інтерв'ю проросійському каналу "Крим 24", - поінформувала Кримська правозахисна група.

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