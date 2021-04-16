"Дві війни": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війська РФ на кордонах і до чого готуватися українцям
Сьогодні, о 20:00, у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять агресію Росії проти України. А також, чому країна-агресор стягує свої війська до кордонів України?
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Крім того, в студії покажуть результати ексклюзивного опитування програми: хто в Україні повинен нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?
Чого чекати українцям від Путіна? Чи планує Росія захоплення інших територій України? Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".
Гості студії:
Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;
Юрій Галушкін, заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);
Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";
Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";
Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";
Кіра Рудик, голова партії "Голос";
Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;
Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуга Народу", членка Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;
Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);
Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов"; Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Борис Філатов, міський голова Дніпра;
Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;
Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;
Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я
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Поэтому ското-******-параша будет как минимум локализована или как максимум уничтожена.
Украинцы и так знают, что им ждать от войны.
Так что обсуждать нечего.
Ця передача о 21:00. Виправте.