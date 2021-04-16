"Дві війни": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війська РФ на кордонах і до чого готуватися українцям

Сьогодні, о 20:00, у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять агресію Росії проти України. А також, чому країна-агресор стягує свої війська до кордонів України?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, в студії покажуть результати ексклюзивного опитування програми: хто в Україні повинен нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?

Чого чекати українцям від Путіна? Чи планує Росія захоплення інших територій України? Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Гості студії:





Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;

Юрій Галушкін, заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуга Народу", членка Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов"; Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я

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