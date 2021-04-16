УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12970 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
3 282 20

"Дві війни": на "Свободі слова Савіка Шустера" обговорять війська РФ на кордонах і до чого готуватися українцям

Сьогодні, о 20:00, у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять агресію Росії проти України. А також, чому країна-агресор стягує свої війська до кордонів України?

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Крім того, в студії покажуть результати ексклюзивного опитування програми: хто в Україні повинен нести відповідальність за боротьбу з COVID - президент, уряд чи місцева влада?

Чого чекати українцям від Путіна? Чи планує Росія захоплення інших територій України? Це і багато іншого в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера".

Гості студії:

Леонід Кравчук, президент України (1991-1994);

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Сергій Наєв, командувач об'єднаних сил Збройних Сил України, генерал-лейтенант;

Юрій Галушкін, заступник Головного інспектора МОУ, бригадний генерал, заступник командувача Десантно-штурмових військ (2014-2019);

Олександр Корнієнко, голова партії "Слуга Народу";

Сергій Соболєв, заступник голови фракції партії ВО "Батьківщина";

Юрій Бойко, співголова фракції партії "Опозиційна платформа — За життя";

Кіра Рудик, голова партії "Голос";

Михайло Радуцький, народний депутат, "Слуга Народу", голова Комітету ВРУ з питань здоров’я нації;

Ірина Верещук, народна депутатка, "Слуга Народу", членка Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки;

Володимир Гройсман, лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", прем'єр-міністр України (2016-2019);

Андрій Білецький, лідер партії "Національний корпус", перший командир полку "Азов"; Ігор Смешко, голова партії "Сила і Честь", голова СБУ (2003-2005);

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Борис Філатов, міський голова Дніпра;

Юрій Бутусов, головний редактор інтернет-видання "Цензор.НЕТ", позаштатний радник міністра оборони України;

Сергій Притула, волонтер, громадський діяч;

Жан-Елі Малкін, міжнародний консультант з охорони здоров’я

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович

Автор: 

карантин (18172) путін володимир (24125) росія (66080) шоу Шустера (309) Шустер Савік (362) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+6
Зебилам опять звонить бабушкам в Воронеж и ныкаться от повесток.

Украинцы и так знают, что им ждать от войны.

Так что обсуждать нечего.
показати весь коментар
16.04.2021 16:01 Відповісти
+5
Сейчас дело уже не только в Украине - на кону стоят принципы демократии всего мира.
Поэтому ското-******-параша будет как минимум локализована или как максимум уничтожена.
показати весь коментар
16.04.2021 15:54 Відповісти
+5
шлюхстер будет обсуждать войну в Украине и пригласил для этого одного из поджигателей войны - рашиста бойко. Это плять сюр какой-то. А еще эта щекатая медведчуковская скотина - смешко. Чего его еще не посадили за отравление ющенко?
показати весь коментар
16.04.2021 16:07 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А славику шустрому пох. Помелет языком,а вдруг что-за чемодан денег и ходу.
показати весь коментар
16.04.2021 15:52 Відповісти
а что он должен делать?
показати весь коментар
16.04.2021 16:07 Відповісти
за шо голосовали, к тому и готовится
показати весь коментар
16.04.2021 15:53 Відповісти
Сейчас дело уже не только в Украине - на кону стоят принципы демократии всего мира.
Поэтому ското-******-параша будет как минимум локализована или как максимум уничтожена.
показати весь коментар
16.04.2021 15:54 Відповісти
вот там ОПЗЖопцы и оторвутся.. будут вопить за своих московских друганов...
показати весь коментар
16.04.2021 15:54 Відповісти
Зебилам опять звонить бабушкам в Воронеж и ныкаться от повесток.

Украинцы и так знают, что им ждать от войны.

Так что обсуждать нечего.
показати весь коментар
16.04.2021 16:01 Відповісти
Не пойму, что в этой компании делают Филатов и Бутусов?
показати весь коментар
16.04.2021 16:06 Відповісти
Деньги ? Нет , это не вариант . Просто им надо лицом торговать .
показати весь коментар
16.04.2021 16:09 Відповісти
шлюхстер будет обсуждать войну в Украине и пригласил для этого одного из поджигателей войны - рашиста бойко. Это плять сюр какой-то. А еще эта щекатая медведчуковская скотина - смешко. Чего его еще не посадили за отравление ющенко?
показати весь коментар
16.04.2021 16:07 Відповісти
при цьому не запросив Європейську солідарність. Тож від опозиції лише одна представниця "Голосу".
показати весь коментар
16.04.2021 16:15 Відповісти
awesome hottie від опозиції?
показати весь коментар
16.04.2021 16:48 Відповісти
Откуда такая страсть "*********" не понимаю) ведь ни о чем, хоть бы эстрасенса пригласили читоли)
показати весь коментар
16.04.2021 16:17 Відповісти
Украинцы уже навсегда готовы воевать за свою волю и свободу, и не шустрикам рассказывать, что украинцам надо делать. Эти шустрики уже насоветовали - война в Украине, поэтому пора этим советчикам с Украины сдрыстнуть.
показати весь коментар
16.04.2021 16:19 Відповісти
На телеканалі Ригната Ахмєтки - олігарха-сєпара і друга П..на в телепрограмі "Свобода словоблудія Савіка Шустера" будуть розказувати шо ЗЄшобло не винно в просраній боротьбі з ковідом.
показати весь коментар
16.04.2021 16:20 Відповісти
Кілька років вже не дивлюся цю "говорильню". Від неї користь лише самому Шустеру. Щоб вирішити якусь проблему охочих і компетентних не знайдеш, а "забалакати" її бажаючих вистачає.
показати весь коментар
16.04.2021 17:13 Відповісти
Представників головної опозиційної сили України шустрий не запрошує.
показати весь коментар
16.04.2021 18:01 Відповісти
"Сьогодні, о 20:00, у прямому ефірі токшоу "Свобода слова Савіка Шустера" обговорять агресію Росії проти України." Джерело: https://censor.net/ua/n3260212

Ця передача о 21:00. Виправте.
показати весь коментар
16.04.2021 20:13 Відповісти
к чему готовиться..к тотальной мобилизации, от 17 до 55 под ружье
показати весь коментар
16.04.2021 20:18 Відповісти
 
 