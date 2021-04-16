УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12208 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
649 9

Міністри закордонних справ ЄС обговорять з Кулебою нарощування російських військ на кордоні України

Міністри закордонних справ ЄС обговорять з Кулебою нарощування російських військ на кордоні України

Голови зовнішньополітичних відомств країн-членів Європейського союзу обговорять з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою нарощування Росією військ на українському кордоні

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Як вам відомо, йде нарощування військ на північному кордоні України з Росією, що викликає занепокоєння. Вам також відомі заходи, що вживаються Росією в Азовському морі і Керченській протоці", - повідомив у п'ятницю в Брюсселі журналістам європейський дипломат-високопосадовець.

Він нагадав, що, крім того, ЄС "вже кілька років підтримує внутрішні реформи в Україні з тим, щоб наближати Київ до ЄС".

"Ми допомагаємо Україні також у таких питаннях, як боротьба з корупцією, дезінформацією і гібридними погрозами. Всі ці питання будуть на порядку денному під час розмови з міністром Кулебою. Також обговорюватиметься майбутня Рада співробітництва Україна-ЄС", - додав дипломат.

Автор: 

Євросоюз (13666) Кулеба Дмитро (3604)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ЛЕНД - ЛИЗ причем срочно ,можно самолетами ,мы и Мрию пришлем ,остальное на Геркулесах - ждем
показати весь коментар
16.04.2021 15:59 Відповісти
Підозрюю, що треба тимчасово пустити воду в Крим. Зараз ситуація з водою в Криму дійсно складна. І Путін це може використати в якості козиря для вторгнення. У всякому випадку для захоплення якоїсь частини території прилеглої до Криму. А як захопить, то вже не віддасть. Про це треба думати.
показати весь коментар
17.04.2021 09:27 Відповісти
 
 