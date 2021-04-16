Київська влада просить релігійні громади призупинити проведення масових богослужінь і забезпечити відеотрансляції

Київська міська влада звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити відеотрансляції.

Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськадміністрації.

"Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет-мережу. На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета", – зазначив Мондриївський.

Він також підкреслив, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати, з урахуванням динаміки захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях – у першу чергу, обладнаних подачею кисню.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, місто готує додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після Великодніх свят не сталося інфекційного вибуху. Відповідне рішення затвердить Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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