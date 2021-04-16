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Новини Коронавірус і карантин
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Київська влада просить релігійні громади призупинити проведення масових богослужінь і забезпечити відеотрансляції

Київська влада просить релігійні громади призупинити проведення масових богослужінь і забезпечити відеотрансляції

Київська міська влада звернулася до релігійних громад із проханням призупинити проведення масових богослужінь та забезпечити відеотрансляції.

 Про це повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Київміськадміністрації.

"Враховуючи наближення свят, міська влада звернулася до релігійних організацій усіх конфесій з проханням призупинити проведення масових богослужінь та як альтернативу забезпечити відеотрансляції з культових споруд на українських телеканалах та через Інтернет-мережу. На жаль, ситуація із захворюваністю на COVID-19 у Києві все ще невтішна. Місто продовжило дію суворих карантинних обмежень до 30 квітня та сподівається на підтримку та розуміння з боку релігійних громад, адже зберегти життя та здоров’я киян – наша головна мета", – зазначив Мондриївський.

Він також підкреслив, що рішення про послаблення суворих обмежень місто буде ухвалювати, з урахуванням динаміки захворюваності і заповненості ліжок у лікарнях – у першу чергу, обладнаних подачею кисню.

Як повідомив Київський міський голова Віталій Кличко, місто готує додаткові протиепідеміологічні заходи та норми, аби після Великодніх свят не сталося інфекційного вибуху. Відповідне рішення затвердить Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій КМДА.

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Автор: 

карантин (18172) КМДА (2379) Київ (19665) релігія (387) церква (701) Мондриївський Валентин (34) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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МПэшники пусть идут гундяя лобызают, их не жалко.
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16.04.2021 16:06 Відповісти
ну так, але вони потім серед нормальних теж ходитимуть.
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16.04.2021 16:16 Відповісти
Филиал рпц фсб имел ввиду эти просьбы. Они еще "крестный ход" учинят для своего быдла. А быдло и радо.
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16.04.2021 16:07 Відповісти
а как прихожане через видео жратву попам передут ???
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16.04.2021 16:08 Відповісти
Не исключаю, что вопреки разумным призывам власти воздержаться от всяческих массовых сборищ, гундяевцы будут совершать крестные ходы, хороводы с поцелуями и прочие вещи, способствующие распространению заразы. В таком случае, ЧЕРТ С НИМИ, а не БОГ, и пусть будет, как будет. Не будем о них сожалеть. Жаль только народных денег, за которые придется их, тварей, лечить!!!
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16.04.2021 16:13 Відповісти
в кгга нет разумных идей.
там все безмозглые клептоманы по типу кличко.
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16.04.2021 16:54 Відповісти
 
 