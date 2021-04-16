Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович

Українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Однак дату і час засідання ще не визначено.

Про це РБК-Україна розповів представник української делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Арестовича, українська делегація все ще не отримала відповіді від представників ОБСЄ.

"Ми ініціювали позачергове засідання. Чекаємо відповіді від ОБСЄ. Дату і час визначають вони", - сказав він.

Пропозиція провести засідання підгрупи з безпеки українська сторона висловила ще на вчорашніх переговорах ТКГ. Але представники ОБСЄ поки що не дають своєї згоди.

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