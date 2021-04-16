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Новини Агресія Росії проти України
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Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович

Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович

Українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Однак дату і час засідання ще не визначено.

Про це РБК-Україна розповів представник української делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.

За словами Арестовича, українська делегація все ще не отримала відповіді від представників ОБСЄ.

"Ми ініціювали позачергове засідання. Чекаємо відповіді від ОБСЄ. Дату і час визначають вони", - сказав він.

Пропозиція провести засідання підгрупи з безпеки українська сторона висловила ще на вчорашніх переговорах ТКГ. Але представники ОБСЄ поки що не дають своєї згоди.

Читайте також: ТКГ прийняла рішення про скликання позачергового засідання підгрупи з безпеки, - Арестович

Автор: 

ОБСЄ (3512) Тристороння контактна група (827) Арестович Олексій (382)


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Топ коментарі
+4
Как же достала слащавая харя этого дебила
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16.04.2021 16:11 Відповісти
+2
И в спортлото непременно надо обратиться.

У нас же теперь не верховный главнокомандующий, а дырка от жопы.
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16.04.2021 16:14 Відповісти
+2
Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович - Цензор.НЕТ 8165
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16.04.2021 16:37 Відповісти
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Как же достала слащавая харя этого дебила
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16.04.2021 16:11 Відповісти
Это бестолковом сборище это ткг.
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16.04.2021 16:12 Відповісти
И в спортлото непременно надо обратиться.

У нас же теперь не верховный главнокомандующий, а дырка от жопы.
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16.04.2021 16:14 Відповісти
Ждём ответа как соловей лета.
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16.04.2021 16:15 Відповісти
Может пора сделать вывод ? Не никакого смысла общаться с "представителями" .
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16.04.2021 16:15 Відповісти
Что , готовы воду в Крым качать ? Или , чо уж там , всю левобережную Украину объявить Малороссией ? С вас станется , ушлёпки .
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16.04.2021 16:15 Відповісти
Цікаво, а чому зелені не просять Радбез ООН скликати?
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16.04.2021 16:16 Відповісти
В российской армии скандал: один джигит 🔥 заставил 50 солдат танцевать, взявшись за руки.
На видео около 50 российских призывников молча выполняют команду старшего по званию, опасаясь перечитьИ это стадо хочет напасть на Украину.  Это те кто кричал, что за 2 дня до Киева дойдут?  Это те ,которые никогда не сдаются ???
 Не сдаются, но танцуют )https://www.youtube.com/watch?v=crOsuyj0JUw&t=19s
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16.04.2021 16:16 Відповісти
Да что решает эта ТГК? НИЧЕГО!!! СОЗЫВАЙТЕ СБ ООН! Тоже не фонтан, но все же представительский орган хоть с какими-то полномочиями!
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16.04.2021 16:17 Відповісти
Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович - Цензор.НЕТ 2789
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16.04.2021 16:30 Відповісти
Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович - Цензор.НЕТ 8165
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16.04.2021 16:37 Відповісти
Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе инициировала внеочередное заседание подгруппы по безопасности Источник: https://censor.net/ru/n3260219
https://www.interfax.ru/world/761660 Самопровозглашенная Донецкая народная республика инициирует экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины из-за роста напряженности на линии соприкосновения, заявили в делегации ДНР на переговорах.
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16.04.2021 16:41 Відповісти
кодл иуд
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16.04.2021 17:19 Відповісти
 
 