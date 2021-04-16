Україна ініціює позачергове засідання підгрупи з безпеки в ТКГ. Чекаємо на відповідь від ОБСЄ, - Арестович
Українська делегація в Тристоронній контактній групі ініціювала позачергове засідання підгрупи з безпеки. Однак дату і час засідання ще не визначено.
Про це РБК-Україна розповів представник української делегації в ТКГ, інформує Цензор.НЕТ.
За словами Арестовича, українська делегація все ще не отримала відповіді від представників ОБСЄ.
"Ми ініціювали позачергове засідання. Чекаємо відповіді від ОБСЄ. Дату і час визначають вони", - сказав він.
Пропозиція провести засідання підгрупи з безпеки українська сторона висловила ще на вчорашніх переговорах ТКГ. Але представники ОБСЄ поки що не дають своєї згоди.
Топ коментарі
+4 oleg1966
показати весь коментар16.04.2021 16:11 Відповісти Посилання
+2 Герхард
показати весь коментар16.04.2021 16:14 Відповісти Посилання
+2 Шимус
показати весь коментар16.04.2021 16:37 Відповісти Посилання
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У нас же теперь не верховный главнокомандующий, а дырка от жопы.
На видео около 50 российских призывников молча выполняют команду старшего по званию, опасаясь перечитьИ это стадо хочет напасть на Украину. Это те кто кричал, что за 2 дня до Киева дойдут? Это те ,которые никогда не сдаются ???
Не сдаются, но танцуют )https://www.youtube.com/watch?v=crOsuyj0JUw&t=19s
https://www.interfax.ru/world/761660 Самопровозглашенная Донецкая народная республика инициирует экстренное заседание трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на Востоке Украины из-за роста напряженности на линии соприкосновения, заявили в делегации ДНР на переговорах.