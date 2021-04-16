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Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано

Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано

Наміри Росії закрити деякі райони Чорного моря для судноплавства викликають серйозну тривогу і є порушенням міжнародного права.

Так прокоментував ситуацію, що склалася, в п'ятницю в Брюсселі, офіційний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Намір Російської Федерації закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року під приводом військових навчань викликає серйозну тривогу, тим більше на тлі ситуації на українсько-російському державному кордоні та в незаконно анексованому Криму", - заявив він.

Стано переконаний, що це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права.

Також читайте: РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Це грубе порушення права судноплавства, - МЗС

"Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід до Азовського моря і назад відповідно до міжнародного права. ЄС нагадує про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію зробити те саме", - підсумував представник ЄС.

"Що стосується оголошення Росії, ми взяли це до уваги. Ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Європарламенту з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорять це питання в понеділок на засіданні Ради з питань закордонних справ", - цитує Стано РБК-Україна.

Після обговорення в ЄС з'явиться чітка і тверда позиція з цього приводу, зазначив спікер.

Автор: 

Керченська протока (360) росія (66080) Чорне море (1678) Боррель Жозеп (1074) Стано Петер (110)


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Топ коментарі
+3
Треба зберегти можливість діалогу...

Намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу. Боррель обсудит ситуацию с главами МИД стран ЕС, - спикер ЕС Стано - Цензор.НЕТ 4543
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16.04.2021 16:28 Відповісти
+3
Глубокая обеспокоенность сменилась глубокой тревогой .
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16.04.2021 16:31 Відповісти
+3
Московия убери с пролива свою арку!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153768768308544&set=p.1153768768308544&type=3&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************-M650&__tn__=R]-R Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано - Цензор.НЕТ 6502 .
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16.04.2021 16:53 Відповісти
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Треба зберегти можливість діалогу...

Намерения РФ закрыть части акватории Черного моря вызывают серьезную тревогу. Боррель обсудит ситуацию с главами МИД стран ЕС, - спикер ЕС Стано - Цензор.НЕТ 4543
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16.04.2021 16:28 Відповісти
Глубокая обеспокоенность сменилась глубокой тревогой .
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16.04.2021 16:31 Відповісти
И это чудо панику нагнетает! Зачем??? Пусть посмотрит на карте где располагается этот самый восточный район, который рашка закрыла! У мыса Опук! Он никоим образом не мешает судоходству в Керченском проливе! Никоим!!! Иное дело: наш МИД имеет право на протест, ибо этот район таки у побережья Крыма. Но, по факту- никакой помехи судоходству в проливе!
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16.04.2021 16:33 Відповісти
Да.да.да.да....посмотрим, что дальше вылезет.
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16.04.2021 16:43 Відповісти
Та можно скока угодно смотреть. Вам, настоятельно рекомендую на карту глянуть, для понимания ситуации. Это- старый, ещё советский район стрельб. Его при СССР постоянно закрывали.
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16.04.2021 16:47 Відповісти
При СССР пускаю закрывают, сгнил этот СССР.
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16.04.2021 17:07 Відповісти
надо им постоянно крутить документальное кино - действия и риторика Германии, перед 2 мировой войной
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16.04.2021 16:34 Відповісти
Мне одно непонятно. Ну есть одно работающее КБ. Это КБ Луч. Есть реальная разработка морской комплекс Барьер -ВК, дальность обнаружения 12 киломитерз. Рабочее фсьо. Ну че не поставить его на катера. Ну хоть это!!!..элементарное..можно было сделать???? Катер с четырмя ракетами, ну это же не пухкалки на Азове..Да вплоть до того, что вырезать дырку резаком на платформе и приварить туда модуль.
А шо?? В Афганистане Зу-23-2 на МТЛБ ставили..в степи. И все довольны, без проектов и без КБ. И работали на ура.
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16.04.2021 16:42 Відповісти
ЗУшки и сейчас в полку "Азов" на МЛТБ ставят, при этом- немало. И учатся с ними работать.
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16.04.2021 16:45 Відповісти
Московия убери с пролива свою арку!https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1153768768308544&set=p.1153768768308544&type=3&__cft__[0]=******************************************************************************************************************************-M650&__tn__=R]-R Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано - Цензор.НЕТ 6502 .
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16.04.2021 16:53 Відповісти
просто москалі вкрали азовське море і ніхто їм нічого за це не зробить! Ну максимум висловлять "глибоку стурбованість". Гейропа - вона така... дуже толерантна!
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16.04.2021 17:08 Відповісти
Пора давать ответ нарушителю международным правилам.. Перекрывать черноморские и датские проливы с запретом судам под флагом " двухголового бройлера" заходить в порты стран ЕС и Сев. Америки ( как минимум)
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16.04.2021 17:34 Відповісти
 
 