Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано
Наміри Росії закрити деякі райони Чорного моря для судноплавства викликають серйозну тривогу і є порушенням міжнародного права.
Так прокоментував ситуацію, що склалася, в п'ятницю в Брюсселі, офіційний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Намір Російської Федерації закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року під приводом військових навчань викликає серйозну тривогу, тим більше на тлі ситуації на українсько-російському державному кордоні та в незаконно анексованому Криму", - заявив він.
Стано переконаний, що це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права.
"Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід до Азовського моря і назад відповідно до міжнародного права. ЄС нагадує про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію зробити те саме", - підсумував представник ЄС.
"Що стосується оголошення Росії, ми взяли це до уваги. Ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Європарламенту з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорять це питання в понеділок на засіданні Ради з питань закордонних справ", - цитує Стано РБК-Україна.
Після обговорення в ЄС з'явиться чітка і тверда позиція з цього приводу, зазначив спікер.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
А шо?? В Афганистане Зу-23-2 на МТЛБ ставили..в степи. И все довольны, без проектов и без КБ. И работали на ура.