Наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу. Боррель обговорить ситуацію з главами МЗС країн ЄС, - спікер ЄС Стано

Наміри Росії закрити деякі райони Чорного моря для судноплавства викликають серйозну тривогу і є порушенням міжнародного права.

Так прокоментував ситуацію, що склалася, в п'ятницю в Брюсселі, офіційний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Пітер Стано, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Намір Російської Федерації закрити певні райони Чорного моря для судноплавства до жовтня 2021 року під приводом військових навчань викликає серйозну тривогу, тим більше на тлі ситуації на українсько-російському державному кордоні та в незаконно анексованому Криму", - заявив він.

Стано переконаний, що це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права.

Також читайте: РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря у зв'язку з "навчаннями". Це грубе порушення права судноплавства, - МЗС

"Європейський Союз очікує, що Росія забезпечить безперешкодний і вільний прохід до Азовського моря і назад відповідно до міжнародного права. ЄС нагадує про свою непохитну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів і закликає Росію зробити те саме", - підсумував представник ЄС.

"Що стосується оголошення Росії, ми взяли це до уваги. Ми аналізуємо ситуацію. Міністри закордонних справ і верховний представник Європарламенту з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель обговорять це питання в понеділок на засіданні Ради з питань закордонних справ", - цитує Стано РБК-Україна.

Після обговорення в ЄС з'явиться чітка і тверда позиція з цього приводу, зазначив спікер.