Якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, це матиме наслідки для неї, - Квін

США разом із союзниками глибоко стурбовані нарощуванням російських військ біля кордону з Україною і на окупованих територіях, і на РФ чекають наслідки в разі здійснення агресивних дій.

Про це заявила тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу посольства США.

"Хочу повторити, що Сполучені Штати залишаються непохитними у своїй політиці щодо підтримки суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи з Кримом і територіальними водами. Щоб забезпечити досягнення Україною своїх євроатлантичних прагнень, ми і наші партнери і надалі будемо підтримувати Україну в її захисті від агресії Росії. Наше керівництво чітко заявило, що якщо Росія діятиме необдумано або агресивно, це матиме наслідки", - сказала Квін в Центрі бойової підготовки в Яворові Львівської області.

Вона зазначила, що десятки тисяч російських військ перебувають біля кордону з Україною і на українській території Криму, і їхня чисельність збільшується. "США та наші союзники й партнери по НАТО в Європі глибоко стурбовані цією ескалацією. І на додаток до цього провокаційного накопичення військ, уряд Росії продовжує проводити дезінформаційну кампанію, фальшиво заявляючи, що Україна нагнітає напруженість. Хочу чітко заявити — моя команда в посольстві США і я знаємо з перших рук: Україна не робила і не робить провокаційних дій проти Росії. Насправді, Україна продемонструвала чудову стриманість перед лицем залякувань і агресії з боку Росії", - зазначила Квін.

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Тимчасова повірена підкреслила, що на тлі російських провокацій важливо пам'ятати, що Україна 2021 року і українські збройні сили 2021 року, значно відрізняються від тих, якими вони були в 2014 році.

"Україна 2021 року зробила значний поступ у здійсненні реформ – у вдосконаленні верховенство права, розвитку економіки і боротьбі з корупцією. Роблячи це, Україна стала більш демократичною, більш чутливою до бажань і потреб свого народу, і більш стійкою до загроз, як зовнішніх, так і внутрішніх. Щоб краще реагувати на зовнішні загрози, українські збройні сили стали більш боєздатними, більш професійними, одними з найбільш боєздатних збройних сил в Європі сьогодні — і Сполучені Штати пишаються тим, що наші спільні зусилля в галузі безпеки стали внеском у досягнення цього вражаючого результату", - заявила дипломат.