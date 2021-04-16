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НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в Одеському апеляційному суді, - пресслужба Бюро

НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в Одеському апеляційному суді, - пресслужба Бюро

Представники НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в будівлі Одеського апеляційного суду, а також за місцем проживання деяких представників установи.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, обшуки підтверджуємо", - уточнили по телефону.

В Одеському теруправлінні НАБУ уточнили, що обшуки проводять в межах розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді.

Слідчі дії проводяться як у міській управі, так і вдома у деяких його представників.

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Автор: 

НАБУ (5096) обшук (1983) Одеса (5499) СБУ (12980) суд (11740)


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Топ коментарі
+2
Вчіть закони "Відповідно до статті 400 КПК подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання".
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16.04.2021 18:56 Відповісти
+1
То є Зрада, при Петрі такого не було. Поверніть його назад негайно!
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16.04.2021 16:43 Відповісти
+1
что не ясно НЕПРАВОМЕРНАЯ ВЫГОДА в народе говорят взятки откаты схематозы соучастие в ОПГ незаконные решения проговоры укрывательство злочинов..что вам написать еще....
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16.04.2021 17:00 Відповісти
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То є Зрада, при Петрі такого не було. Поверніть його назад негайно!
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16.04.2021 16:43 Відповісти
Обшуки без розстрілів=0.
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16.04.2021 17:01 Відповісти
Вообще непонятно ничего - в связи с чем? И никак не комментируют.
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16.04.2021 16:53 Відповісти
что не ясно НЕПРАВОМЕРНАЯ ВЫГОДА в народе говорят взятки откаты схематозы соучастие в ОПГ незаконные решения проговоры укрывательство злочинов..что вам написать еще....
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16.04.2021 17:00 Відповісти
Блин, Эдик, ты такой обизнаный, может ещё назовёшь фамилии и суммы?
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19.04.2021 11:09 Відповісти
Что не ясно - судейским показывают кто в доме хозяин.
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16.04.2021 17:15 Відповісти
У Стерненко появляется шанс на справедливое рассмотрение дела!
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16.04.2021 17:04 Відповісти
Смешно.
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16.04.2021 17:16 Відповісти
Это не тот апелляционный суд, который направил не подозреваемого, а уже осуждённого под домашний арест?
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16.04.2021 17:17 Відповісти
Смотри:
https://www.youtube.com/watch?v=OTDAD1HFxVw
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16.04.2021 17:22 Відповісти
Вчіть закони "Відповідно до статті 400 КПК подання апеляційної скарги на вирок суду зупиняє набрання ним законної сили та його виконання".
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16.04.2021 18:56 Відповісти
Дякую
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16.04.2021 20:05 Відповісти
Як ти вважаєш - чому, за твоїми словами, "Осужденный", сидів не в тюрмі, а в СІЗО? Здогадайся з трьох разів.
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16.04.2021 19:06 Відповісти
ОАС редкостный *********.. впрочем, как и все одесские суды..
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16.04.2021 17:16 Відповісти
Список украинских судов - ************* в студию!
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16.04.2021 17:19 Відповісти
сложный вопрос!.. я подумаю несколько лет.. может вспомню..
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16.04.2021 17:21 Відповісти
ВАКС, і можливо верховний який встигли реформувати не за власною волею а з примусу міжнародних партнерів.
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16.04.2021 19:01 Відповісти
Прикольно!
Був у цьому суді з 10-ї десь до пів на п'яту - нічого не бачив.
Правда переважно був на суді по Стерненко.
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16.04.2021 19:04 Відповісти
 
 