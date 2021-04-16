НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в Одеському апеляційному суді, - пресслужба Бюро

Представники НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в будівлі Одеського апеляційного суду, а також за місцем проживання деяких представників установи.

Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, обшуки підтверджуємо", - уточнили по телефону.

В Одеському теруправлінні НАБУ уточнили, що обшуки проводять в межах розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді.

Слідчі дії проводяться як у міській управі, так і вдома у деяких його представників.

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