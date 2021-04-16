НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в Одеському апеляційному суді, - пресслужба Бюро
Представники НАБУ, САП і СБУ проводять обшуки в будівлі Одеського апеляційного суду, а також за місцем проживання деяких представників установи.
Про це Укрінформу повідомили в пресслужбі Національного антикорупційного бюро, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, обшуки підтверджуємо", - уточнили по телефону.
В Одеському теруправлінні НАБУ уточнили, що обшуки проводять в межах розслідування неправомірних дій, до яких могли бути причетні судді.
Слідчі дії проводяться як у міській управі, так і вдома у деяких його представників.
Топ коментарі
+2 Johnny English
показати весь коментар16.04.2021 18:56 Відповісти Посилання
+1 Marko Lukash
показати весь коментар16.04.2021 16:43 Відповісти Посилання
+1 VOLVO XC 70
показати весь коментар16.04.2021 17:00 Відповісти Посилання
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https://www.youtube.com/watch?v=OTDAD1HFxVw
Був у цьому суді з 10-ї десь до пів на п'яту - нічого не бачив.
Правда переважно був на суді по Стерненко.