Windrose у червні запускає регулярні авіарейси в Ужгород, Чернівці та Кривий Ріг, - заступник голови ОП Тимошенко

У червні українська авіакомпанія Windrose Airlines запускає регулярні авіарейси ще в три міста: Київ-Ужгород-Київ, Київ-Чернівці-Київ та Київ-Кривий Ріг-Київ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

Зараз компанія здійснює рейси до Києва, Львова, Івано-Франківська, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Одеси, Херсона і Миколаєва.

Як заявив Тимошенко, в кінці минулого року Кабінет міністрів затвердив Перелік пріоритетних для держави інвестиційних проектів до 2023 року, до якого серед іншого входить реконструкція кількох регіональних аеропортів.

"У найближчі роки в рамках президентської програми "Велике будівництво" ми плануємо відновити 16 регіональних аеропортів. І як раз днями ми отримали черговий потужний сигнал, який свідчить, що ми рухаємося в правильному напрямку", - сказав він.

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За його словами, нові рейси заплановані тричі на тиждень в Ужгород і Чернівці, а до Кривого Рогу літаки літатимуть чотири рази на тиждень.

Перельоти здійснюватимуться на нових літаках ATR-72-600, призначених саме для регіональних перевезень.

Зазначається, що відкриттям регулярних рейсів влада хоче популяризувати серед українців звичку користуватися внутрішніми авіаперевезеннями, а для перевізників створює комфортні умови для роботи.

Голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко заявив, що реконструкція Міжнародного аеропорту в Кривому Розі, яка є частиною програми Президента "Велике будівництво", буде здійснена за рахунок державного, місцевого бюджетів та інвесторів. Разом з тим вже з літа повітряні ворота міста готові приймати регулярні рейси авіакомпанії Windrose airlines.

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"Літаки будуть прямувати в аеропорт "Бориспіль". Звідти пасажири зможуть продовжити подорож в інші українські міста. За фактом аеропорт обслуговуватиме потреби 600-тисячного міста і двох великих областей - Дніпропетровської і Кіровоградської. Ці рейси вдихнуть нове життя в сам аеропорт і весь регіон", - зазначив Резніченко.