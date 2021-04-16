Ситуація з ковідом показала - в разі форс-мажору ми можемо розраховувати лише на власні сили, своїх лікарів і вчених, - Степанов

Ситуація з ковідом показала: в разі будь-яких форс-мажорів ми можемо розраховувати виключно на власні сили, на своїх лікарів і вчених.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Тому, за словами Степанова, МОЗ добивається:

Суттєвого підвищення зарплат медикам. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу - 17 тис. гривень, молодшого - 12 тис. гривень. Виділення коштів на підготовку власних медичних кадрів, інфраструктуру і оснащеність медичних установ. Фінансування науки для розробки власної вакцини.

"Я впевнений, що, попри все, нам вдасться побудувати Нову українську медицину", - додав міністр.

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