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Ситуація з ковідом показала - в разі форс-мажору ми можемо розраховувати лише на власні сили, своїх лікарів і вчених, - Степанов
Ситуація з ковідом показала: в разі будь-яких форс-мажорів ми можемо розраховувати виключно на власні сили, на своїх лікарів і вчених.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
Тому, за словами Степанова, МОЗ добивається:
- Суттєвого підвищення зарплат медикам. Мінімальна зарплата лікаря має бути не менше 23 тисяч гривень, середнього медичного персоналу - 17 тис. гривень, молодшого - 12 тис. гривень.
- Виділення коштів на підготовку власних медичних кадрів, інфраструктуру і оснащеність медичних установ.
- Фінансування науки для розробки власної вакцини.
"Я впевнений, що, попри все, нам вдасться побудувати Нову українську медицину", - додав міністр.
Топ коментарі
+12 Scorpman Y
показати весь коментар16.04.2021 17:16 Відповісти Посилання
+6 18c49ed2
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+5 olele
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И не будь программы COVAX - то Украина никогда бы не получила вакцины Пфайзер.. тем более что летом 2020 года вислюк оманский брал вакцинирование "под личный контроль" и угрожал: "мы получим лучшую вакцину одними из первых в мире"
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano https://mobile.twitter.com/MGorokhovska @MGorokhovska https://mobile.twitter.com/MGorokhovska/status/1379539293421641734 6 апр.
Льогкім двіженієм рукі гнусаве чмо перетворює постачання гуманітарного вантажу на комерційний договір з виробником вакцини.
https://mobile.twitter.com/MGorokhovska lemkoitaliano https://mobile.twitter.com/MGorokhovska @MGorokhovska
Шо і трєбовалось доказать: чмо брехливе!
США вітають сьогоднішнє прибуття вакцин за програмою COVAX в Україну.
Вакцини є критично важливою запорукою подолання пандемії, і США пишаються тим, що через https://mobile.twitter.com/USAID @USAID зробили внесок 4 млрд. дол. до https://mobile.twitter.com/hashtag/COVAX?src=hashtag_click #COVAX .
-Забезпечити лікарів і лікарні усім необхідним для порятунку хворих;
-Соціальний захист лікарів. Вимагаємо виплатити до копійки все обіцяне;
-Соціально-економічний захист українців: списання витраченої на лікування суми з податків, підтримка тих, хто потребує допомоги.
"Європейська Солідарність" та ГО "Справа Громад" відновлює розсилку продуктових пакунків, які минулого року допомогли протриматись десяткам тисяч людей;
-Проведення масової вакцинації;
-Забезпечення захищеності суспільства і економіки України від пандемічних викликів у майбутньому. Нам потрібне власне виробництво вакцин на своїй території.
"Маємо збільшити видатки бюджету на вакцини щонайменш на 5 мільярдів гривень. Ми вимагаємо скликання для цього позачергового засідання Верховної Ради. Вимагаємо провести спеціальне засідання РНБО за участі парламентських фракцій, щоб мати чіткий і реальний план вакцинації.
Пропонуємо для координації цієї роботи призначити віцепрем'єрміністра, який відповідав би за організацію вакцинації і загалом боротьби з пандемією. Вимагаємо пріоритетно вакцинувати воїнів у зоні проведення Операції об'єднаних сил. За ними - всі 100% інших військовослужбовців і резервістів. https://prm.ua/petro-poroshenko-predstavyv-kompleksnyy-antykovidnyy-plan-dlia-ukrainy/
хоча і не здається.. а саме так і записано на сайті верховної ради..
...............
Степанов, якщо ви телепні та з самого початку не було у зеленої влади тверезого відношення до загрози ковіду та її серйозного сприйняття, то так, розраховуйте "тільки на себе", - заривайте ковідні гроші в асфальт, а потім сьогодні жалкуйтесь. А на кого розраховувала країна Зімбабве, яка першою за Україну отримала вакцину? Там також нема своєї потужної медицини, розробок тощо. Але ж вони перші за нас і не плачуться про несправедливість світу. Соплі жувати не потрібно було весь 2020 рік, Степанов!
статистично можна порахувати,скільки на совісті цього нікчеми і заробітчанина тисяч українців. внаслідок його "кампанії (не) вакцинації..
ТІЛЬКИ ОТ На пройо*ану за часи Незалежності ДЕРЖАВНУ Систему виробництва вакцин розраховувати вже не можна.
і ,"ОСОБЛИВА ПОДЯКА" Доктору Смерть Супрун..