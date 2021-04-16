Росія бреше. Україна не виключала з мінського процесу радників своєї делегації від громадськості, - Гармаш

Україна вирішила на черговому засіданні онлайн не показувати представників ОРДЛО у складі своєї делегації, щоб не провокувати Росію включати в кадр Майю Пирогову, засуджену в Україні за тероризм.

Про це в коментарі Цензор.НЕТ розповів представник Донецька в ТКГ Сергій Гармаш.

"Всі 7 років головна мета мінського процесу для Росії - це суб'єктивізація ОРДЛО, щоб вивести на прямі переговори ОРДЛО і Київ. Таким чином, Росія показує, що вона нібито не є стороною конфлікту і нібито не зрозуміло, за що на неї накладають санкції. Тобто, суб'єктивізація ОРДЛО означатиме виведення Росії з-під відповідальності за агресію на сході України. Цій меті сприяла ситуація в тристоронній контактній групі, яка склалася вже не перший рік, - коли Україна не де юре, але де факто веде діалог з представниками так званих республік.

Через позицію Росії і ОБСЄ "представники Росії з ОРДЛО" (це важливе формулювання) фактично наділені статусом окремої делегації. Це проявляється і в тому, що вони є учасниками тристоронньої контактної групи, і в тому, що з ними веде окремі консультації посол Марель", - зазначив він

За його словами, цей сценарій надання ОРДЛО суб'єктності почав ламатися, коли Україна ввела до складу делегації представників ОРДЛО від себе.

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"Ми стали єдиними легітимними представниками ОРДЛО, тому що введені в переговорний процес нотою МЗС України. Запрошених Росією "представників ОРДЛО" не введено в переговорний процес, тобто МЗС Росії не бере на себе відповідальності за них.

Тому наша поява стала вірусною проблемою для них. Вони спробували вирішити це питання, ввівши в піку нам у переговорний процес своїх так званих "громадських експертів". Звісно, вони також не можуть бути легітимними, бо не введені в процес жодним із учасників ТКГ. Нагадаю, що ОРДЛО ними не є. Коли Україна почала відмовлятися від діалогу з їхніми "громадськими експертами" і почала ігнорувати засідання, в яких бере участь одна з таких "експертів", засуджена в Україні за тероризм, Майя Пирогова, та сторона пішла на дзеркальний хід, заявивши, що член нашої делегації Денис Казанський перебуває під слідством за шпигунство.

Вони запропонували три варіанти. Або всі сторони просто ігнорують факти кримінального переслідування учасників, або вони прибирають Пирогову, але тоді Україна має прибрати Казанського, або засідання проходять без участі представників, як вони кажуть, громадськості. Хоча ми не представники громадськості, а офіційно включені нотою МЗС радники делегації".

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Гармаш нагадав, що Україна на такі умови не пішла. Представник України в політичній підгрупі чітко заявив, що ці умови для нас неприйнятні, і українська делегація братиме участь у повному складі і в ТКГ, і в політичній підгрупі.

"Зараз через пандемію переговори ведуться у віртуальному режимі. З огляду на те, яка ситуація складається на наших кордонах, то ми вирішили не загострювати і не провокувати Росію на зрив переговорного процесу, тому не стали сідати в кадр. Ми сиділи за столом, але не потрапляли в кадр. Якби ми з'явилися на екрані, то Росія висунула б в кадр Майю Пирогову, і тоді нам би довелося піти.

Вони скористалися цим для пропагандистського трюку заявити про свою перемогу, тим більше з огляду на позицію ОБСЄ. А тиск з боку ОБСЄ є, воно також не хоче нашої присутності, тому що ми ламаємо всю архітектуру переговорів, яка зручна ОБСЄ. Тепер їм складно зрозуміти, хто представник ОРДЛО. По-друге, в ОБСЄ люди представляють позиції своїх країн. Наприклад, посол Марель. Ми знаємо позицію Франції, як і Німеччини. Нещодавно Росією були злиті їхні пропозиції щодо кластерів, там видно, що вони пропонують не роззброювати "народну міліцію". Тобто, більшою мірою, на жаль, позиція ОБСЄ збігається з позицією Росії".