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Новини
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Ужгород стане залізничним хабом між Україною і Європою, - в.о. голови правління УЗ Юрик

Ужгород стане залізничним хабом між Україною і Європою, - в.о. голови правління УЗ Юрик

Реконструкція євроколії від станції Чоп до станції Ужгород значно покращить залізничне сполучення з Європою. Пасажири, які прямують зі Словаччини та Угорщини, зможуть доїжджати до Ужгорода і далі вже робити пересадку на поїзди, що курсують широкою колією, та навпаки.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді повідомив в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Ужгород стане залізничним хабом для пересадки на поїзди, що курсують євроколією. Пройти митні процедури буде зручно на вокзалі ще до поїздки. Тож такі залізничні подорожі — найбільш вигідний і швидкий спосіб перетнути кордон без заторів", — зазначив Юрик.

Він нагадав, що Уряд 14 квітня підтримав Порядок використання коштів бюджетної програми для проєктування відновлення європейської колії 1435 від Чопа до Ужгорода. "Від Чопа майже до Ужгорода раніше була прокладена колія європейського зразка. Але наприкінці 90-х років минулого століття її демонтували. Саме цим маршрутом проляже нова колія. Для цього, зокрема, потрібно земельне полотно привести до нормативного стану. Наразі ми розпочинаємо підготовку технічно-економічного обґрунтування для виконання робіт, яке ми закінчимо до серпня цього року. Наступні етапи — розробка проєкту та його реалізація", — розповів керівник компанії.

В "Укрзалізниці" нагадали, що до карантинних обмежень євроколією курсував поїзд Кошице — Чієрна-над-Тісоу — Чоп — Мукачево. Також курсував прямий безпересадковий потяг Мукачево — Будапешт. Ці рейси виконувалися рухомим складом Словацької та Угорської залізниць. Після реалізації цього інфраструктурного проєкту маршрут зазначених поїздів можна буде продовжити до Ужгорода.

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Автор: 

залізниця (1525) Ужгород (345) Укрзалізниця (6905) Іван Юрик (40)


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Топ коментарі
+3
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16.04.2021 17:21 Відповісти
+2
А кто такой этот Юрик. Может Юзик???
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16.04.2021 17:35 Відповісти
+1
А в хабе будет гиперлуп?
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16.04.2021 17:21 Відповісти
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16.04.2021 17:21 Відповісти
А кто такой этот Юрик. Может Юзик???
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16.04.2021 17:35 Відповісти
А в хабе будет гиперлуп?
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16.04.2021 17:21 Відповісти
Гиперлуп Чоп-Загонь временно не ходит. А удобный был ))
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16.04.2021 17:33 Відповісти
Иван Юрик
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16.04.2021 17:28 Відповісти
бедный юрик! многие знают его как человека с бесконечным юмором и дивною фантазиею.
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16.04.2021 17:31 Відповісти
"Офіс Президента атакує Національний депозитарій. Єрмак як основа основ усього."
https://www.youtube.com/watch?v=lVjsSM9NPD0
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16.04.2021 17:34 Відповісти
хабом/ Дурь Мендель слуги народа Коломойского поняли как указание для составления заяв электорату. Кейтеринг,-Кабмин/ ургентную, - Степанов /Эквайринг и интерчейндж,- Нацбанк / Буллингом, - МИД/ модальность выхода ,-Кулеба/ синергия, - Кулеба/ челленджах- Минобразования / ургентного порядку рекрутингу-Минобороны / Как перфекционист- Зеленский / нарративами, - "слуга народа" Ясько/ майнинга криптовалют диджитализацию, -Зеленский /тимбилдинг,- Домбровская / буллинг и харассмент, - Мендель.
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16.04.2021 17:40 Відповісти
а он и был всегда жд хабом...как бы не сломали там ченить слуги
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16.04.2021 17:56 Відповісти
За неименеем реальных дел, чуваки пиаряцца на любом вбитом в стенку гвозде. Прям, Транссиб строить будут, не меньше.
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17.04.2021 00:55 Відповісти
 
 