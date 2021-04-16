Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Це було навмисно. Це була свідома атака"

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що катастрофа літака МАУ була навмисною атакою Ірану.

Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку секретаря РНБО, Іран міг навмисно збити український літак, щоб покласти кінець військовій ескалації зі США. Катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

"Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, - досить дивує, ввічливо кажучи", - зазначив Данілов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Він також не вірить, що катастрофа була випадковою.

"Це було навмисно. Це була свідома атака", - підкреслив він.

При цьому видання відзначає, що влада Канади не підтримує позицію України, хоча і незадоволена версією Ірану про людський фактор.