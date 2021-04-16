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Новини Катастрофа літака МАУ в Ірані
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Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані: "Це було навмисно. Це була свідома атака"

Данілов про катастрофу літака МАУ в Ірані:

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов вважає, що катастрофа літака МАУ була навмисною атакою Ірану.

Про це він заявив в інтерв'ю канадському виданню Globe and Mail, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

На думку секретаря РНБО, Іран міг навмисно збити український літак, щоб покласти кінець військовій ескалації зі США. Катастрофа сталася тієї ж ночі, коли Тегеран обстріляв американські бази в Іраку у відповідь на вбивство свого генерала Касема Сулеймані.

"Іран не дозволяє нікому вивчати цю трагедію, і вони затримують або уповільнюють будь-які розслідування. Той факт, що вони самі проводять розслідування, - досить дивує, ввічливо кажучи", - зазначив Данілов.

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Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.

Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.

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ЗМІ повідомляли, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.

Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучання в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.

У лютому 2021 року канадські ЗМІ повідомили, що секретний запис з Ірану вказує, що влучання ракети в літак МАУ могло бути навмисним.

В Ірані заявили, що військова прокуратура завершила розслідування, готується обвинувальний акт, справу найближчим часом передадуть до суду.

Він також не вірить, що катастрофа була випадковою.

"Це було навмисно. Це була свідома атака", - підкреслив він.

При цьому видання відзначає, що влада Канади не підтримує позицію України, хоча і незадоволена версією Ірану про людський фактор.

Автор: 

авіакатастрофа (1101) Данілов Олексій (1259) Іран (2069)


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Топ коментарі
+14
Раша- КНДР - Иран ( и мелкие "шестерки" на подхвате выполняющие роль массовки Сирия, Мьянма, Венесуэла, Никарагуа, Беларусь, Среднеазиатские ханства, Уганда, Зимбабве и т.д.) " ОСЬ ЗЛА"
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16.04.2021 17:30 Відповісти
+11
Данилов прав, персы сбили самолет преднамеренно, теперь тянут время придумывая разную хрень и отговорки... суммы за убитых и за самолет нужно увеличивать и в суд... чтоб странам -террористам не было повадно....
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16.04.2021 17:35 Відповісти
+6
Когда одна ракета, то есть шанс списать на случайность, но вторая выпускается чтоб подбить подранка. Это любой ПВОшнтк в любой стране скажет. Данилов прав на все 100%
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16.04.2021 17:56 Відповісти
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16.04.2021 17:25 Відповісти
така само, як очікується зараз
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16.04.2021 17:25 Відповісти
Раша- КНДР - Иран ( и мелкие "шестерки" на подхвате выполняющие роль массовки Сирия, Мьянма, Венесуэла, Никарагуа, Беларусь, Среднеазиатские ханства, Уганда, Зимбабве и т.д.) " ОСЬ ЗЛА"
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16.04.2021 17:30 Відповісти
Да.Это было намеренно. Это была сознательная атака ....но только не Ирана. И Иран напрасно все покрывает.
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16.04.2021 17:33 Відповісти
Данилов прав, персы сбили самолет преднамеренно, теперь тянут время придумывая разную хрень и отговорки... суммы за убитых и за самолет нужно увеличивать и в суд... чтоб странам -террористам не было повадно....
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16.04.2021 17:35 Відповісти
Когда одна ракета, то есть шанс списать на случайность, но вторая выпускается чтоб подбить подранка. Это любой ПВОшнтк в любой стране скажет. Данилов прав на все 100%
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16.04.2021 17:56 Відповісти
Из ПВО Ирана тхнет российскими лаптями.
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16.04.2021 18:15 Відповісти
Если бы это был самолет Израиля( простите за пример) ответ был бы четким и ....... конкретным!!!!!
Мы сильно добрые!!!!!! Уверен без РФ там не обошлось!!!
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16.04.2021 19:07 Відповісти
Так розумію наступний крок це розрив дипломатичних стосунків з Іраном, заморозка активів, якщо вони є, звернення до міжнародної спільноти з проханням про аналогічні дії.

А якщо ні, ну тоді високопосадовцю потрібно думати перед тим як щось казати, бо він виражає не свою приватну думку, а позицію країни.
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16.04.2021 19:17 Відповісти
Пробачати навмисне вбивство значить стати ганчіркою.
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16.04.2021 22:07 Відповісти
еще и выбрали именно нас в качестве сакральной жертвы, так как прекрасно знали, что с таким амебообразным президентом им не будет ничего
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16.04.2021 19:37 Відповісти
Выслать всех жителей Ирана с территории Украины и точка.
Какие ещё вопросы?!

Героям Слава!!! Слава Украине!!!
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16.04.2021 20:09 Відповісти
Они оттуда сбежали а ты их обратно вот власти обрадуются!
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16.04.2021 20:20 Відповісти
Среди них овердохера злонамеренных агентов
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17.04.2021 23:28 Відповісти
Бубочку устрашали,мол не вернёшься ты в Украину живым.собьём самолёт вот смотри....Нехер шастать по Оманам!Очень дорого обходиться и люди пострадали !
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16.04.2021 20:17 Відповісти
скорее сделали предложение и подкрепили действием. А та гнида всё слила. И серое, унылое гавно стояло на похоронах в Борисполе и тряслось.
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16.04.2021 20:29 Відповісти
"Самолет сбили намеренно", сказал Данилов, чтобы отвлечь от атаки на базы США...
и сам, случайно, отвлек от атаки..
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16.04.2021 21:18 Відповісти
...но успел тебя насадить на бутылку, верно?
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17.04.2021 23:29 Відповісти
А где главный специалист ПВО из Московского округа? Очень нужно его экспердное мнение!
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16.04.2021 21:41 Відповісти
Краще спитайте в московітського інструктора що наводив ракети, ісламський страж тільки тиснув на кнопку.
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16.04.2021 22:11 Відповісти
Не-е... Тут есть один ракетчик ПВО Москвы под ником "амфаш" -уж он должен знать точно!
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17.04.2021 08:32 Відповісти
ещё бы, кто станет стрелять по цели без приказа ....
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17.04.2021 15:15 Відповісти
 
 