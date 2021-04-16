За пів року влада знайшла вакцини лише для 2% українців, - Порошенко
Україна потребує до червня не менше 3 млн доз вакцин від коронавірусу.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п’ятий Президент України, лідер політсили Петро Порошенко.
"Немає чим вакцинувати. Те, що по програмі COVAХ – це півмільйона CoviShield, і зараз 200 тисяч китайської вакцини, плюс сьогодні 117 тисяч Phizer. На 40-мільйонну країну – 800 тис. вакцин через пів року. За пів року знайшли вакцин на 2 відсотка населення", – обурився Порошенко.
За його словами, коли в червні минулого року треба було стати в чергу, – Україна не записалася ні в червні, ні в липні, ні в серпні, ні у вересні, ні у жовтні, ні у листопаді.
"Прокинулася Україна в грудні і не змогла нічого зробити", – констатує лідер "ЄС".
"За 53 дні вакцинації в середньому вакцинували менше 8 тис. 500 пацієнтів. Якщо ви візьмете 40-мільйонне населення України, це буде означати, що повний період вакцинації до колективного імунітету становитиме понад 7 років з такими темпами", – пояснює п’ятий Президент.
У той же час Порошенко зазначив, що докладає зусиль, щоб до червня в Україну надійшло понад 3 млн доз вакцини, а також наголосив на необхідності широкого розгортання мережі вакцинації.
"Уявіть собі, надійде 3-4 млн доз вакцини до червня. Де їх зберігати? А де мобільні групи? У США за добу вакцинується більше 4 млн пацієнтів. Знаєте, хто вакцинує людей в США, кому президент довірив вакцинацію? Армії. І мобільні бригади розгорнуті скрізь – від аптек до церков. І тому є цифра 4-5 млн за добу. Так само в церквах, аптеках і на армійських базах вакцинуються у Великій Британії. І прем’єр Борис Джонсон, мій великий друг, своїм особистим прикладом турбувався і піклувався про кожну дозу", – зазначає Порошенко.
"Україна втрачає щодня від 400-500 українців. Кожен місяць Україна втрачає таке місто, як Чигирин. Це занадто висока ціна, яку Україна і українці платять за некомпетентність влади. Цього тижня, на жаль, буде досягнуто сумний рубіж в 40 тис. українців, які померли. І найближчим часом буде досягнуто рубіж 2 мільйони українців, які перехворіли", – констатує Порошенко.
За словами лідера "ЄС", політсила має намір допомогти Україні домовитися про постачання, отримати ліки від коронавірусу, як тільки закінчиться їх випробування.
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Я ж кажу- насрано.
Вони подохнути ладні, аби правди не чути про те, що це не вони "зробили разом!", а їх, ВАЗЕленський з хазяями та любими друзями, "отімелі іх в ізвращенной форме" і продовжують це робити.
І я приведу за два дні.
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https://www.com/watch?v=lVjsSM9NPD0
Що зі "свинарчуками", про який так репетував "Ц.Н". перед виборами? Бігус вибачився за брехню, чи вас це не цікавить?
Ви прихилькин кацапського фуфла про поцілунки від підсанкційного деркача.
Это вам ответ по поводу кто брешет. Даже специально для вас скрин-шот сделал,могу продемонстрировать.
И да,не может быть у демократического инет издания понятия "неугодные" в нормальных странах и изданиях это называется словом Цензура. Правда это слово что то сильно напоминает?
" Ти йому хоч сци межіочі, а він каже дощ іде!"
Хай для вас буде що то дощ іде.
Правду неможливо затерти чи заспамити , тому що вона на поверхні нашого життя !!
не хворай , синку 🤣
Вот над такой.
не бачила тих коментів.
Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.