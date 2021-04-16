За пів року влада знайшла вакцини лише для 2% українців, - Порошенко

Україна потребує до червня не менше 3 млн доз вакцин від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п’ятий Президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

"Немає чим вакцинувати. Те, що по програмі COVAХ – це півмільйона CoviShield, і зараз 200 тисяч китайської вакцини, плюс сьогодні 117 тисяч Phizer. На 40-мільйонну країну – 800 тис. вакцин через пів року. За пів року знайшли вакцин на 2 відсотка населення", – обурився Порошенко.

За його словами, коли в червні минулого року треба було стати в чергу, – Україна не записалася ні в червні, ні в липні, ні в серпні, ні у вересні, ні у жовтні, ні у листопаді.

"Прокинулася Україна в грудні і не змогла нічого зробити", – констатує лідер "ЄС".

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"За 53 дні вакцинації в середньому вакцинували менше 8 тис. 500 пацієнтів. Якщо ви візьмете 40-мільйонне населення України, це буде означати, що повний період вакцинації до колективного імунітету становитиме понад 7 років з такими темпами", – пояснює п’ятий Президент.

У той же час Порошенко зазначив, що докладає зусиль, щоб до червня в Україну надійшло понад 3 млн доз вакцини, а також наголосив на необхідності широкого розгортання мережі вакцинації.

"Уявіть собі, надійде 3-4 млн доз вакцини до червня. Де їх зберігати? А де мобільні групи? У США за добу вакцинується більше 4 млн пацієнтів. Знаєте, хто вакцинує людей в США, кому президент довірив вакцинацію? Армії. І мобільні бригади розгорнуті скрізь – від аптек до церков. І тому є цифра 4-5 млн за добу. Так само в церквах, аптеках і на армійських базах вакцинуються у Великій Британії. І прем’єр Борис Джонсон, мій великий друг, своїм особистим прикладом турбувався і піклувався про кожну дозу", – зазначає Порошенко.

"Україна втрачає щодня від 400-500 українців. Кожен місяць Україна втрачає таке місто, як Чигирин. Це занадто висока ціна, яку Україна і українці платять за некомпетентність влади. Цього тижня, на жаль, буде досягнуто сумний рубіж в 40 тис. українців, які померли. І найближчим часом буде досягнуто рубіж 2 мільйони українців, які перехворіли", – констатує Порошенко.

За словами лідера "ЄС", політсила має намір допомогти Україні домовитися про постачання, отримати ліки від коронавірусу, як тільки закінчиться їх випробування.