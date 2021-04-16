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Новини Боротьба з коронавірусом
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За пів року влада знайшла вакцини лише для 2% українців, - Порошенко

За пів року влада знайшла вакцини лише для 2% українців, - Порошенко

Україна потребує до червня не менше 3 млн доз вакцин від коронавірусу.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Європейської Солідарності", про це заявив п’ятий Президент України, лідер політсили Петро Порошенко.

"Немає чим вакцинувати. Те, що по програмі COVAХ – це півмільйона CoviShield, і зараз 200 тисяч китайської вакцини, плюс сьогодні 117 тисяч Phizer. На 40-мільйонну країну – 800 тис. вакцин через пів року. За пів року знайшли вакцин на 2 відсотка населення", – обурився Порошенко.

За його словами, коли в червні минулого року треба було стати в чергу, – Україна не записалася ні в червні, ні в липні, ні в серпні, ні у вересні, ні у жовтні, ні у листопаді.

"Прокинулася Україна в грудні і не змогла нічого зробити", – констатує лідер "ЄС".

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"За 53 дні вакцинації в середньому вакцинували менше 8 тис. 500 пацієнтів. Якщо ви візьмете 40-мільйонне населення України, це буде означати, що повний період вакцинації до колективного імунітету становитиме понад 7 років з такими темпами", – пояснює п’ятий Президент.

У той же час Порошенко зазначив, що докладає зусиль, щоб до червня в Україну надійшло понад 3 млн доз вакцини, а також наголосив на необхідності широкого розгортання мережі вакцинації.

"Уявіть собі, надійде 3-4 млн доз вакцини до червня. Де їх зберігати? А де мобільні групи? У США за добу вакцинується більше 4 млн пацієнтів. Знаєте, хто вакцинує людей в США, кому президент довірив вакцинацію? Армії. І мобільні бригади розгорнуті скрізь – від аптек до церков. І тому є цифра 4-5 млн за добу. Так само в церквах, аптеках і на армійських базах вакцинуються у Великій Британії. І прем’єр Борис Джонсон, мій великий друг, своїм особистим прикладом турбувався і піклувався про кожну дозу", – зазначає Порошенко.

"Україна втрачає щодня від 400-500 українців. Кожен місяць Україна втрачає таке місто, як Чигирин. Це занадто висока ціна, яку Україна і українці платять за некомпетентність влади. Цього тижня, на жаль, буде досягнуто сумний рубіж в 40 тис. українців, які померли. І найближчим часом буде досягнуто рубіж 2 мільйони українців, які перехворіли", – констатує Порошенко.

За словами лідера "ЄС", політсила має намір допомогти Україні домовитися про постачання, отримати ліки від коронавірусу, як тільки закінчиться їх випробування.

Автор: 

вакцина (4419) Порошенко Петро (15193) COVID-19 (19765)


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Топ коментарі
+28
зебилы, давайте. Вы ж хотите это сказать: порох виноват в том, что зелупа и степашка не купили вакцины!
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16.04.2021 17:39 Відповісти
+25
...так ведь у зебильного населения мозг как у рыбки гуппи - к арифметике они непривычны, потому им и нужно все разжевывать и в рот класть А ты сам посчитал или...?
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16.04.2021 17:44 Відповісти
+13
Та фіг там. 73% часи Порошенка уже згадує з невимовною ностальгією в очах.
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16.04.2021 17:43 Відповісти
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Особисто платила?
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16.04.2021 18:33 Відповісти
Ні, моїх родичів ковідних в лікарнях просто обідрали, як липок, ні за шо. Могли б і вдома так перележати, та лікарів не докликались.
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16.04.2021 18:43 Відповісти
А на фіга їм лікарі, якщо ковіду не існує?
Я ж кажу- насрано.
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16.04.2021 18:46 Відповісти
А шоб інші хвороби пошукали. Це ж не складно. Було. Колись.
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16.04.2021 18:49 Відповісти
Що цікаво, зебілам похрін на повний провал вакцинації, на схеми та багатомільйонні відкати на вакцині.
Вони подохнути ладні, аби правди не чути про те, що це не вони "зробили разом!", а їх, ВАЗЕленський з хазяями та любими друзями, "отімелі іх в ізвращенной форме" і продовжують це робити.
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16.04.2021 17:58 Відповісти
Та фіг там. Вимагають концентратори, аж шибки бряжчать.
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16.04.2021 18:19 Відповісти
Вот в чем то вы правы, пять лет страну имели в извращенной форме,но находяться еще извращенцы, которым этого оказалось мало.
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16.04.2021 18:25 Відповісти
Приведете приклали, чи аби ..?
І я приведу за два дні.
- АМКУ разрешил компании россиян купить два отеля в Киеве

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- https://censor.net/ru/news/3259928/sluga_naroda_seminskiyi_obsujdaet_razdel_aktsiyi_neftegazdobychi_planirovalas_strela_s_medvedchukom

- https://censor.net/ru/news/3259899/****************************************************************************************************

https://www.com/watch?v=lVjsSM9NPD0
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16.04.2021 18:56 Відповісти
Вы же лучше меня знаете,что на этом сайте приклади против Петра Алексеевича тут же банятся и удаляются. Попробуйте спросить у Свинарчуков,а я вам жму руку и крепко обнимаю!
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16.04.2021 19:04 Відповісти
Інтернет великий, приведіть факти, використовуючи інші, не ватні, сайти.
Що зі "свинарчуками", про який так репетував "Ц.Н". перед виборами? Бігус вибачився за брехню, чи вас це не цікавить?
Ви прихилькин кацапського фуфла про поцілунки від підсанкційного деркача.
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16.04.2021 19:15 Відповісти
Що за брехня про бани, розмовляйте виховано і ніхто вас не забанить. Але краще йдіть звідси ніж писати на російській різну брехню.
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17.04.2021 00:39 Відповісти
Брехню вы пишите, на форуме можете писать любые гадости,оскорбления о Зеленском,и со щинячьим визгом вам будуть лайкать. Попробуй те написать о Порошенко то же самое,вас тут же забанят.
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17.04.2021 10:45 Відповісти
Знову повторена вами брехня, за образи Зеленського і Порошенка не банять. На форумі цензора банять за те що прописано в правилах, і інколи неугодних як один раз мене (мотивуючи це повідомленнями не по темі). Доказами моєї правоти статті зі згадкою Порошенка. До того ж все що ви можете вважати образами допустимі в сторону одного і не допустимі для іншого, тому що один себе веде гідно виховано а інший сам ображає людей (що посієш те й пожнеш). А ще не банять за вирази вживані в народі і всім відомі, наприклад що Зеленський нелох, зебіл, наркоман, зебрехло і іншими що характеризує персону за її справи.
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17.04.2021 20:41 Відповісти
Знаете чего я вам только сейчас пишу? Когда я вам решил дать ответ,у меня при его публикации высветилось интерестное извещение примерно такого содержания : Вы заблокированны администрацией за нарушения правил форума.
Это вам ответ по поводу кто брешет. Даже специально для вас скрин-шот сделал,могу продемонстрировать.
И да,не может быть у демократического инет издания понятия "неугодные" в нормальных странах и изданиях это называется словом Цензура. Правда это слово что то сильно напоминает?
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21.04.2021 23:16 Відповісти
Я повірю лише відповіді з пошти від цензора, коли там вкажуть на причину вашого блокування.
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22.04.2021 11:15 Відповісти
Есть хорошая украинская поговорка:
" Ти йому хоч сци межіочі, а він каже дощ іде!"
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22.04.2021 17:42 Відповісти
Слухай но, ви брехун в моїх очах тому що розповідаєте про те чого не існує. Замість того щоб отримати і надати докази своєї правоти ви цього не робите а пишете невдалу для цієї ситуації приказку. Ви можете і надалі пробувати брехати і крутитися але це нічого не змінить, а можете отримати докази, якщо те про що ви кажете мало місце, і надати їх, зберігши свою гідність.
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23.04.2021 10:10 Відповісти
Що ви про мене думаєте, і хто я в ваших очах мене турбує так, як приблизно інформація про те,скільки снігу випало в Карпатах 29го лютого 1857го року.
Хай для вас буде що то дощ іде.
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26.04.2021 11:19 Відповісти
Тоді я буду вважати - хто гідність не мав тому нема що захищати.
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26.04.2021 14:56 Відповісти
1 процент. Потому что колоть два раза надо. Уничтожают людей, очень успешно
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16.04.2021 17:59 Відповісти
Зебіли затирають всі правдиві коментарі про Порошенка 😁
Правду неможливо затерти чи заспамити , тому що вона на поверхні нашого життя !!
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16.04.2021 18:00 Відповісти
Ага, почитай " затэрти коментари", точно правдыви!
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16.04.2021 18:06 Відповісти
Абсолютно правдиві ,якщо ні , доведи зворотнє , ватан!
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16.04.2021 18:14 Відповісти
жиди пилят бабло
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16.04.2021 18:09 Відповісти
Забороніть взагалі до лікарів звертатись, шо ж ви тіки за маски штрафи схвалили?
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16.04.2021 18:09 Відповісти
Вночі померла пацієнтка, її чоловік зараз під концентратором. Шанси мінімальні. Ковід-дисидентів, як адептів кремлівської пропаганди, потрібно відловлювати і відправляти на примусові роботи в ковідні відділення. А що, їм ні маски ні костюми не потрібні.
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16.04.2021 18:11 Відповісти
Ваш из бункера не вылазиет.
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16.04.2021 18:20 Відповісти
Разве что такое как ты к подошве прилипнуть может.
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16.04.2021 18:21 Відповісти
Порошенко вже хворів на Ковід, а от у тебе Коля , ще все попереду ,
не хворай , синку 🤣
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16.04.2021 18:23 Відповісти
щас бум строительства многоєтажек.**** , на кого оно расчитано, хто там купит себе квартиру?
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16.04.2021 18:22 Відповісти
багатій також не придбає, ***** в курнику мешкати
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16.04.2021 18:24 Відповісти
Коля не дерзи , а то точно подхватишь ковид 😅
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16.04.2021 18:25 Відповісти
обрубок 1.7 штоли в шнурках запутався
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16.04.2021 18:27 Відповісти
Политический Гигант.Взял бы помог.А так и я могу.
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16.04.2021 18:24 Відповісти
Порошенко якраз і допомагає.
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16.04.2021 18:31 Відповісти
жидозеля прокрался огородами
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16.04.2021 18:30 Відповісти
Ок , а кого виберуть ?
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16.04.2021 18:31 Відповісти
я за Бутусова Юрия, пусть собирает подписи!)
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16.04.2021 18:35 Відповісти
Немцы заказали 94 млн. доз Пфайзера(поставили 15), 56 млн. Астразенеки (поставили 5,5), 50 млн. Модерны(поставили 1,7), и 37 млн. Джонсон и Джонсон(поставки ещё не было). Население Германии 83 млн., включая младенцев. Может Петр Алексеевич сначала поедет в Германию , порядок наведет?
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16.04.2021 18:29 Відповісти
Это никому не интересно, все верят главсектанту. Уже ж весь мир вакцинировался, ни у кого проблем нет, только Зеленский все самолёты с вакциной не пускает в Украину.
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16.04.2021 18:36 Відповісти
угу .. причем блокирует все границы стран производителей вакцины одновременно
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16.04.2021 18:38 Відповісти
Я тебе больше скажу, Зеленский запрещает производителям вакцины производить ее больше и тем более продавать Украине.
Вот над такой.
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16.04.2021 18:46 Відповісти
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16.04.2021 18:47 Відповісти
Если б такое было при Порошенко ты б первый уже бы усерался визжал про зраду и как бирга мародьор ничего не делает...
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16.04.2021 19:41 Відповісти
предложи альтернативу
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16.04.2021 18:34 Відповісти
Кому?
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16.04.2021 18:37 Відповісти
себе
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16.04.2021 18:57 Відповісти
А хто ж мегаособистість , ти чи може потерпілий 🤣🤣🤣
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16.04.2021 18:34 Відповісти
Порошенко всі роки допомагає Украінцям , тільки декому повилазило , а можливо і не все видно із Магадану 🤣
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16.04.2021 18:33 Відповісти
я українець, чекаю
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16.04.2021 18:36 Відповісти
Зебот https://censor.net/ru/user/454300, читати не вмієш? Мова йшла про Українців...
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16.04.2021 19:18 Відповісти
На уколы иди, у тебя проблемы
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16.04.2021 18:38 Відповісти
Судячи з усього для неповносправних зебілів не тільки вакцини, а й психотропів не закупили...
За полгода власть нашла вакцины лишь для 2% украинцев, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7870
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16.04.2021 19:20 Відповісти
Зачем постоянно перепечатывать, что сказал нафталин? Кто он сегодня? Разве лидеров рядовых фракций цитируют каждый день? НЕТ!
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16.04.2021 18:53 Відповісти
ты слуга? народа
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16.04.2021 18:56 Відповісти
..А як це баризі та про себе не заявити !?
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16.04.2021 19:11 Відповісти
Ты ЗЕбил забыл ещё свою традиционую картинку с Однокласников или вконтактика прицепить...
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16.04.2021 19:45 Відповісти
О, Єлєна італійка з Ростова реінкарнулася. Шалом, Єлєна!
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17.04.2021 08:32 Відповісти
я так і не зрозуміла, за що вона заробила деактив.
не бачила тих коментів.
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17.04.2021 09:34 Відповісти
За скандали. Вона не коментувала- просто всіх ображала.
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17.04.2021 12:56 Відповісти
У зеботів - криза з "кадрами" - 11 штук сьогоднішній максимум на темі з Порошенком...
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16.04.2021 19:14 Відповісти
винторогий распространитель кремлёвской пропаганды..
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16.04.2021 20:53 Відповісти
Ещё ватное чучело само себя лайкнуло....
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16.04.2021 20:54 Відповісти
Все правильно каже наш Президент України - Петро Олексійович Порошенко! зеЛантуху з його степашками та єрмаками - не довго лишилося падлам зеленим та мерзотам!
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16.04.2021 22:34 Відповісти
Решением Кабинета министров . № 338 от 14.04.2021 г. выделено 6,5 млрд. гривен на вакцинацию населения (2301270). Необходимая сумма изъяты с финансирования Реалізація програми державних гарантій медичного обслуговування населення" (2308060).

Окончательные итоги использования предыдущего финансирования вакцинации в размере 4.456 млрд. гривен - закуплено 2.480 млн. доз вакцин двух типов. Средняя цена закупленных вакцин - около 60 $ Состоянием на 01.04. 2021 доставлено в Украину 860 тысяч доз.
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16.04.2021 22:58 Відповісти
Ай , да молодец ! Знатно ..... , громко .
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16.04.2021 23:19 Відповісти
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