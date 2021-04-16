Зеленський про взаємини з Макроном: "У нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини"

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував відносини з президентом Франції Емманюелем Макроном як "тепліші, ніж погода".

Про це він заявив на брифінгу в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я сьогодні із задоволенням приїхав з робочим візитом до Франції на запрошення президента Емманюеля Макрона. Вдячний йому, у нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини. Це почалося ще з того часу, коли він підтримав, і ми познайомилися після першого туру. Я ще не був президентом, але він підтримав мене і підтримав Україну", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Франції на переговорах з Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель - лідерами нормандського формату.

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