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Новини
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Зеленський про взаємини з Макроном: "У нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини"

Зеленський про взаємини з Макроном:

Президент України Володимир Зеленський охарактеризував відносини з президентом Франції Емманюелем Макроном як "тепліші, ніж погода".

Про це він заявив на брифінгу в Єлисейському палаці, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Я сьогодні із задоволенням приїхав з робочим візитом до Франції на запрошення президента Емманюеля Макрона. Вдячний йому, у нас дійсно теплі, тепліші, ніж погода, відносини. Це почалося ще з того часу, коли він підтримав, і ми познайомилися після першого туру. Я ще не був президентом, але він підтримав мене і підтримав Україну", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Франції на переговорах з Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель - лідерами нормандського формату. 

Дивіться також: Зеленський поспілкувався з представниками ЗМІ в Парижі. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) перемовини (3010) Франція (3105) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+11
Позорище несусветное.... Выбирали ЭТО 73% зебилов, а стыдно за его сегодняшнее блеяние почему-то мне... Верная Мендель спасла хазяина от еще большего позора
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16.04.2021 17:59 Відповісти
+3
напоминает слова из казки: избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом
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16.04.2021 17:59 Відповісти
+3
Плять, шо оно мелет? Скажите ему что он сейчас не на гастролях с "кварталом"
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16.04.2021 18:10 Відповісти
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напоминает слова из казки: избушка, избушка, повернись ко мне передом, а к лесу задом
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16.04.2021 17:59 Відповісти
........и немного наклонись!!!!!!!!
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16.04.2021 18:07 Відповісти
Прибежал,нагадил,получил пинка.Убежал..Фамильный гимн просто😂🌷×××
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16.04.2021 18:29 Відповісти
Позорище несусветное.... Выбирали ЭТО 73% зебилов, а стыдно за его сегодняшнее блеяние почему-то мне... Верная Мендель спасла хазяина от еще большего позора
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16.04.2021 17:59 Відповісти
Без порции кокса и бумажки оно ни как. Привыкло на сцене.
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16.04.2021 18:10 Відповісти
каждый высер Зели - сплошной стыд..

шо он несет?
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16.04.2021 20:32 Відповісти
Погода, говоришь...спецом посмотрел, прямо сейчас в Париже +50 по Фаренгейту. У нас + 49. Я в шортах, футболке и босиком час назад закончил возню с рассадой на огороде. Он в костюме и бронике под рубашкой, ему холодно?
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16.04.2021 18:01 Відповісти
Положено в костюмчиках
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16.04.2021 18:03 Відповісти
Понятно, шо положено. Я ж не предлагаю ему в шортах, футболке и босиком на прессухе выступать
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16.04.2021 18:06 Відповісти
высокие! высокие французские отношения!
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16.04.2021 18:05 Відповісти
Какую погоду он имел ввиду, зимнюю или летнюю)..Похоже переговоры не удались, если не было совместной прессконференции.
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16.04.2021 18:07 Відповісти
Зеленский о взаимоотношениях с Макроном: "У нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения" - Цензор.НЕТ 7406
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16.04.2021 18:09 Відповісти
путен пригорюнился - у него, как обычно это приключается у русских, ни с того, ни с сего загорелся танк. Ну, не от коня же величайшего лидера современности.
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16.04.2021 20:45 Відповісти
Плять, шо оно мелет? Скажите ему что он сейчас не на гастролях с "кварталом"
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16.04.2021 18:10 Відповісти
Макрон -зеркало большинства французов, которые больше симпатизируют русским, чем ближайшим соседям и США. Русским поставлено немало памятников, много улиц названо русскими именами, всем парижанам известен мост Александра 3. Украинцев много французов не отделяют от русских. Французы уверены что события в Украине небольшое недоразумение и скоро Украина и Россия вновь заживут одной счастливой семьей. Пройдет много времени пока французы осознают ху есть ху.
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16.04.2021 18:10 Відповісти
Если европеец ульібается, єто не значит, что тьі ему сразу друг в засос.
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16.04.2021 18:18 Відповісти
і хто кого гріє?.
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16.04.2021 18:21 Відповісти
Більш вірогідно, що когось "нагріли" в черговий раз.
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16.04.2021 19:31 Відповісти
Придурок. Шо воно меле? Знов обдовбалося?!
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16.04.2021 19:07 Відповісти
уровень развития - 13 лет. Я спокоен за главнокомандующего, он не обосрется и не натупит в критической ситуации.
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16.04.2021 19:10 Відповісти
я бы дал 10 лет, - не больше
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16.04.2021 19:27 Відповісти
Можливо з часом таке питання і вирішуватиметься, Фортуна пані дуже вертка.
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16.04.2021 19:34 Відповісти
а с Эрдоганом у Макрона ещё лутче
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16.04.2021 20:09 Відповісти
теперь, спустя всего 2 года, к сожалению, у Украины очень немного реальной поддержки в мире, это прежде всего Штаты, потом Литва, Грузия и Польша, пожалуй все... Немцы, французы и итальянцы хорошо понимают кого "мудрый народ" Украины себе пару лет назад навыбирал и просто не видят смысла напрягаться, ибо не в коня корм, а просто имитируют глубокую озабоченность...
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16.04.2021 20:37 Відповісти
> Зеленский о взаимоотношениях с Макроном: "У нас действительно теплые, теплее, чем погода, отношения"

Ну, да, а за окном шел дождь и рота нац-гвардейцев.
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16.04.2021 20:43 Відповісти
 
 