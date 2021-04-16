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Зеленський: "Ми запропонували Франції підписати декларацію про підтримку вступу України до ЄС"

Зеленський:

Президент України Володимир Зеленський запропонував французькому президентові Емманюелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Європейського Союзу.

Про це він заявив за результатами переговорів із президентом Франції Емманюелем Макрон у Парижі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу, в якій та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну у прагненні бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які ознайомлюються зараз із цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь", - сказав Зеленський.

Зеленський також зазначив, що Декларація щодо європейської перспективи України є ініціативою нашої держави, яка "не хоче чекати поки все зроблять за нас".

"Ми в Україні дуже ініціативні. Ми не чекаємо поки все зроблять за нас. Ми самі робимо конкретні кроки", - підкреслив Зеленський.

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Як повідомлялося, 18 березня відбулася зустріч президентів України і Литви, під час якої вони підписали Декларацію щодо європейської перспективи України.

У документі не тільки визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, а й закріплені наміри лідерів України та Литовської Республіки докладати зусиль для отримання перспективи членства України в ЄС.

Пізніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що наша країна розраховує на підтримку країнами Європейського Союзу перспективи майбутнього членства України в ЄС, за прикладом того, як це вже зробила Литва.

Він зазначив, що вказаний спільний українсько-литовський документ є першим кроком до визнання Євросоюзом перспективи членства України.

"Вважаю, що в не настільки віддаленому майбутньому ця Декларація займе гідне місце поряд з Угодою про асоціацію в історії набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. Адже це - важливий крок на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави, підкріплений широкою підтримкою громадян України. Водночас на цьому ми не зупиняємося і розраховуємо, що незабаром інші держави-члени також підтримають наші євроінтеграційні прагнення", - сказав заступник керівника Офісу глави держави.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Франції на переговорах з Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель - лідерами нормандського формату.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Франція (3105) Євросоюз (13666) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+11
Вова, если ты не в курсе, страну с феодальными устройством в ЕС не возьмут. Да и с населением нужно работать и прививать европейские ценности. А то у нас подавляющее большинство делают все как в Сомали а жить хотят как в Европе, прямо парадокс!
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16.04.2021 18:17 Відповісти
+8
декларация, манифесты и меморандумы о намерениях. все на что способен вавий ссыкливый
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16.04.2021 18:04 Відповісти
+5
Мне интересно, в каких выражениях он был послан Макроном.
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16.04.2021 18:20 Відповісти
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декларация, манифесты и меморандумы о намерениях. все на что способен вавий ссыкливый
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16.04.2021 18:04 Відповісти
ути пути
какое обидчивое чмо
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16.04.2021 18:30 Відповісти
?!
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16.04.2021 18:34 Відповісти
Імітація бурхливої державної діяльності триває !!! На манежі лялькового балагана ті самі персонажи !!)))))
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16.04.2021 18:09 Відповісти
Мне интересно, в каких выражениях он был послан Макроном.
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16.04.2021 18:20 Відповісти
после последних перлов в сторону байдена, нато и ес от него самого, его начальника ОПы, его посла - смотрят как на дурачка
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16.04.2021 18:31 Відповісти
То, что он дурачок знают все. Мельника жалко, пришлось ему вчера мекать на камеру, объясняя почему он это сказал. Выглядело конечно глупо, но хоть отбрехался. Представляю как будет расписан Нелох в мемуарах нынешних политиков после их отставки. Но рано или поздно он достанет кого-то, кто наплюет на дипломатию и заткнет его с его постоянными хочу, хотим, нам должны и прочим бредом.
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16.04.2021 18:59 Відповісти
простофили, надо было не декларацию, а меморандум подкладывать или соглашение о намерениях, так бы железобетоннее було раз в сто, или нелох думает, шо усе вокруг него лохи?
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16.04.2021 18:05 Відповісти
А назвать меморандум для пущей железобетонности - Будапештский, например
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16.04.2021 18:07 Відповісти
Даст ответ ,Вова. Но ему сначала нужно проконсультироваться с Владимиром Владимировичем.
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16.04.2021 18:06 Відповісти
То Клован классно троллит прикацапленного Макрона. То намекает на его хорошие отношения с ******, то требует подписаться под вступлением в ЕС. Это не патякать по всей Европе про потужни реформы, вызывая сонливость. Не ожидал даже
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16.04.2021 18:18 Відповісти
подпишите петицию, если вы не подпишете эту петицию, я убью одного из членов вашей семьи (с)
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16.04.2021 18:07 Відповісти
Ответ он даст, но тебе, клоун, он не понравится.
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16.04.2021 18:07 Відповісти
Лялькова вистава кремлівського балагана триває !!)))
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16.04.2021 18:12 Відповісти
и "микрон" тут же ох#$л от счастья. чуть не помер от чуств.
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16.04.2021 18:13 Відповісти
...а мог ведь и жабкой подавиться..
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16.04.2021 18:20 Відповісти
И так будем просить все страны ЕС?
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16.04.2021 18:14 Відповісти
Декларация о поддержке вступления Украины ЕС, это даже круче будапештский меморандум. На следующем этапе необходимо подписать меморандум о намерении подписать совместную декларацию по вопросу начала обсуждения условий подписания меморандума о взаимопонимании.
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16.04.2021 18:16 Відповісти
Вова, если ты не в курсе, страну с феодальными устройством в ЕС не возьмут. Да и с населением нужно работать и прививать европейские ценности. А то у нас подавляющее большинство делают все как в Сомали а жить хотят как в Европе, прямо парадокс!
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16.04.2021 18:17 Відповісти
Не не. Самое главное записать в Конституцию напрямок в ЕС. Можно ещё зирочки в кресле себе на партийном флаге нарисовать. Тогда возьмут и с феодальным устройством
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16.04.2021 18:21 Відповісти
Записати і працювати над цим. В Україні повальна корупція і феодальний лад і такі проплачені повії як ти справі не допомагають.
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16.04.2021 18:43 Відповісти
тем кто в сомали проще, стал беженцем и уже в европе
людям с белой кожей такое не светит
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16.04.2021 20:07 Відповісти
якийсь дурачок... Подписывайте на обороте Будапештского меморандума, - экономте бумагу, будьте эко-френдли)
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16.04.2021 18:18 Відповісти
в Будапеште???))))
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16.04.2021 18:20 Відповісти
смахивает на когда собирают подписи соседей по подьезду...

детский сад.
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16.04.2021 18:24 Відповісти
Зеленский: "Мы предложили Франции подписать декларацию о поддержке вступления Украины в ЕС" - Цензор.НЕТ 5014
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16.04.2021 19:37 Відповісти
он такой инициативный, такой инициативный, его в дверь - а он в окно !
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16.04.2021 20:05 Відповісти
Нужно в НАТО а он ЕС?Что это за тормоз бессмысленный такой?
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16.04.2021 21:25 Відповісти
Ответ Франции " Только после подписи Пукина".
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16.04.2021 22:11 Відповісти
 
 