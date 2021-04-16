Зеленський: "Ми запропонували Франції підписати декларацію про підтримку вступу України до ЄС"
Президент України Володимир Зеленський запропонував французькому президентові Емманюелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Європейського Союзу.
Про це він заявив за результатами переговорів із президентом Франції Емманюелем Макрон у Парижі в п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу, в якій та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну у прагненні бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію. Є країни, які ознайомлюються зараз із цією декларацією. Я розповів деталі цієї декларації, я запропонував Франції також підтримати Україну. Я думаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь", - сказав Зеленський.
Зеленський також зазначив, що Декларація щодо європейської перспективи України є ініціативою нашої держави, яка "не хоче чекати поки все зроблять за нас".
"Ми в Україні дуже ініціативні. Ми не чекаємо поки все зроблять за нас. Ми самі робимо конкретні кроки", - підкреслив Зеленський.
Як повідомлялося, 18 березня відбулася зустріч президентів України і Литви, під час якої вони підписали Декларацію щодо європейської перспективи України.
У документі не тільки визнається право України подати заявку на членство в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз, а й закріплені наміри лідерів України та Литовської Республіки докладати зусиль для отримання перспективи членства України в ЄС.
Пізніше заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що наша країна розраховує на підтримку країнами Європейського Союзу перспективи майбутнього членства України в ЄС, за прикладом того, як це вже зробила Литва.
Він зазначив, що вказаний спільний українсько-литовський документ є першим кроком до визнання Євросоюзом перспективи членства України.
"Вважаю, що в не настільки віддаленому майбутньому ця Декларація займе гідне місце поряд з Угодою про асоціацію в історії набуття Україною повноправного членства в Євросоюзі. Адже це - важливий крок на шляху реалізації стратегічної мети нашої держави, підкріплений широкою підтримкою громадян України. Водночас на цьому ми не зупиняємося і розраховуємо, що незабаром інші держави-члени також підтримають наші євроінтеграційні прагнення", - сказав заступник керівника Офісу глави держави.
Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні перебуває з візитом у Франції на переговорах з Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель - лідерами нормандського формату.
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