Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився
Президент України Володимир Зеленський розповів про хід переговорів у Парижі.
Про це він розповів журналістам на брифінгу в столиці Франції, інформує Цензор.НЕТ.
"Ми проговорили ситуацію з безпекою на сході України, яка діяла з 20 липня і діяла дуже непогано, але десь з другої половини грудня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії і тимчасово окупованій території. Всі ці випадки я розповів докладно пану Макрону, а потім і пані Меркель", - сказав Зеленський.
Представниця ЗМІ запитала Зеленського, що б він сказав російському президенту Володимиру Путіну, якби той приєднався до розмови.
"Підключення Путіна не було, тому мені складно відповісти, що б я йому сказав, якби було підключення. Хоча я налаштований на те, щоб ми всі вчотирьох підключилися з питання безпеки ситуації на Сході України і деокупації наших територій", - додав Зеленський.
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РУССКАЯ УГРОЗА.
Норвегия разрешила США строить базы для защиты от русской агрессии
https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383063948942000128 2 ч
Словаччина, станція Нітра.
Техніка ЗС Словаччини рухається в бік сходу.
Можна це зв'язати з навчаннями НАТО, але Словаччина не повинна була брати в них участь.
Геолокація - 48.299921, 18.079234
European Pravda
Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу
Нікуди їм...
Там уже черти для вас котлы подготовили и уголь собрали.
Или возможно нанаец
Подлизал...
6:02 PM · 16 апр. 2021 г. Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было. Сейчас он объясняет прессе зачем собственно приперся.
Новость сегодня. Зеленский, Макрон и Меркель обговорили ситуацию на Дамбаце без *****. Смешно, но диагноз паствы такой же
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Второе - Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это всего лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.