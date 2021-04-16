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Новини
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Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився

Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився

Президент України Володимир Зеленський розповів про хід переговорів у Парижі.

Про це він розповів журналістам на брифінгу в столиці Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проговорили ситуацію з безпекою на сході України, яка діяла з 20 липня і діяла дуже непогано, але десь з другої половини грудня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії і тимчасово окупованій території. Всі ці випадки я розповів докладно пану Макрону, а потім і пані Меркель", - сказав Зеленський.

Представниця ЗМІ запитала Зеленського, що б він сказав російському президенту Володимиру Путіну, якби той приєднався до розмови.

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"Підключення Путіна не було, тому мені складно відповісти, що б я йому сказав, якби було підключення. Хоча я налаштований на те, щоб ми всі вчотирьох підключилися з питання безпеки ситуації на Сході України і деокупації наших територій", - додав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Меркель Ангела (1139) перемовини (3010) путін володимир (24125) Донбас (22357) Макрон Емманюель (1515)


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+20
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https://mobile.twitter.com/newkc14 Kavkaz Center https://mobile.twitter.com/newkc14 @newkc14 https://mobile.twitter.com/newkc14/status/1383073794818969601 17 мин

РУССКАЯ УГРОЗА.
Норвегия разрешила США строить базы для защиты от русской агрессии
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16.04.2021 18:22 Відповісти
+10
В "горбатую тайгу" с шойгой...
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16.04.2021 18:23 Відповісти
+7
За порєбрік !
Нікуди їм...
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16.04.2021 18:39 Відповісти
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***** играл в Чапаева?
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16.04.2021 18:22 Відповісти
В "горбатую тайгу" с шойгой...
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16.04.2021 18:23 Відповісти
А если бы оно подключился, я бы ему сказал, ***** ты поганое
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16.04.2021 18:49 Відповісти
https://mobile.twitter.com/newkc14

https://mobile.twitter.com/newkc14 Kavkaz Center https://mobile.twitter.com/newkc14 @newkc14 https://mobile.twitter.com/newkc14/status/1383073794818969601 17 мин

РУССКАЯ УГРОЗА.
Норвегия разрешила США строить базы для защиты от русской агрессии
показати весь коментар
16.04.2021 18:22 Відповісти
Польща не то, що дозволила, але й буде платити за будівництво й утримання.
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16.04.2021 18:59 Відповісти
https://mobile.twitter.com/baraban088

https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383063948942000128 2 ч

Словаччина, станція Нітра.
Техніка ЗС Словаччини рухається в бік сходу.
Можна це зв'язати з навчаннями НАТО, але Словаччина не повинна була брати в них участь.
Геолокація - 48.299921, 18.079234

Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 6720
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16.04.2021 19:28 Відповісти
Словакия горная страна . Технику могут везти или в Польшу или в Венгрию
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 3418
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16.04.2021 19:38 Відповісти
В смысле? - а в фотошопы тоже веруешь, или только в синтезаторы голосов?
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16.04.2021 18:45 Відповісти
Нічого в Парижі не горить? І стихійних лих не має? А то знаємо ми нашого бідосіка.
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16.04.2021 18:24 Відповісти
є...осб воно,не забарилось

European Pravda

Біля Парижа частково заблокований рух транспорту через масштабну пожежу

Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился - Цензор.НЕТ 1294
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16.04.2021 18:28 Відповісти
Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился - Цензор.НЕТ 1807
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16.04.2021 18:26 Відповісти
у лилиПутина WiFi в бункере сломался..
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16.04.2021 18:26 Відповісти
та ну на... а наоборот можно?сепаров от линии соприкосновения,с кацапскими ихтамнетами впридачу?.
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16.04.2021 18:31 Відповісти
Ну так за Данєцк пускай атступают.
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16.04.2021 18:37 Відповісти
За порєбрік !
Нікуди їм...
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16.04.2021 18:39 Відповісти
На тот свет отступай, гадина кацапская.
Там уже черти для вас котлы подготовили и уголь собрали.
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16.04.2021 18:41 Відповісти
Кацапский Шариков под немецким флагом.
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16.04.2021 18:33 Відповісти
Сейчас будут вскукареки шо он немец😂🌷
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16.04.2021 18:37 Відповісти
Разве что ненец
Или возможно нанаец
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16.04.2021 18:38 Відповісти
Так Путина представляют Меркель и Макрон. Зачем бункерному лично присутствовать?
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16.04.2021 18:26 Відповісти
Чьо сказал бы,чьо сказал...
Подлизал...
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16.04.2021 18:28 Відповісти
Зеля, не пітляй, про що домовились?
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16.04.2021 18:33 Відповісти
А шо, і так не видно по його мармизі? Воду в крим дадуть, хвормулу швайнштангера імплементують.
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16.04.2021 21:00 Відповісти
У х%йло Інтернет упав
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16.04.2021 18:33 Відповісти
Шо все сначала придется наложить?😂🌷×××
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16.04.2021 18:42 Відповісти
Во-первых, не путен, а *****, а во-вторых, лаптеногое, сдёрни отсюда
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16.04.2021 18:51 Відповісти
Вот непруха и мне надо успеть ответить и кучу наложить в каждой ветке,а времени мало.Частушки,виршики?😂🌷×××
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16.04.2021 18:56 Відповісти
Может все же работу найти?😂🌷×××
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16.04.2021 19:05 Відповісти
Проротство Олеся Гончара. Минуло майже 30 років коли у своїх щоденниках О.Гончар попереджав про небезпеку для України яка насувається від російської імперії зла.
Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился - Цензор.НЕТ 6052
Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился - Цензор.НЕТ 8571
Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился - Цензор.НЕТ 5384
Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился - Цензор.НЕТ 2112
Зеленский: Ситуацию на Донбассе обсудили с Макроном и Меркель, Путин не подключился - Цензор.НЕТ 9204
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16.04.2021 18:39 Відповісти
так хатєлось знаєте глубоко в *глаза* залєзнуть, пардон заглєнуть
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16.04.2021 18:40 Відповісти
2:32 PM · 15 апр. 2021 гhttps://twitter.com/tZEinform/status/1382657996803747841 . https://twitter.com/tZEinform/status/1382658000163328001?s=20 После нашего сообщения об отказе Меркель от участия в парижской встречи Макрона и Зеленского, "Зеркало недели" срочно всем рассказало, что ему рассказало МИД Украины, которое знает, что Меркель присоединится к сладкой парочке Макрон-Зеленский по видеосвязи. Мы знаем (а они нет) , где сейчас находится Меркель и думаем что ей не до видеосвязи ...

6:02 PM · 16 апр. 2021 г. Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было. Сейчас он объясняет прессе зачем собственно приперся.
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16.04.2021 18:40 Відповісти
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 1911
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 7225
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 2880
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 8525
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16.04.2021 18:40 Відповісти
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 9012
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 320
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16.04.2021 18:42 Відповісти
Новость неделю назад. Макрон,Меркель и ***** обговорили ситуацию на Дамбаце без Зеленского. Диагноз паствы сывочолого - клована ни во, что не ставят, чмо, зелёная шмаркля
Новость сегодня. Зеленский, Макрон и Меркель обговорили ситуацию на Дамбаце без *****. Смешно, но диагноз паствы такой же
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16.04.2021 18:48 Відповісти
А диагноз ***** каков? Вонючее *****?
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16.04.2021 18:54 Відповісти
А как же соло на раялье, сматря в глаз (очко) ввх ? Ніпарядак і міра нівідна ! Как-та ні па пріЗЕденскі бьез валоді і што на ета беня прабакланіт, пардон , атріагіруєт. Ну куда бьеднаму кловуну падасца, ніужьелі пара на Растов ?!
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16.04.2021 19:36 Відповісти
Ну - вот это и есть реальный результат. Ноль. х***ло послал всех троих на три буквы...
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16.04.2021 19:43 Відповісти
Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився - Цензор.НЕТ 8441

...
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16.04.2021 20:29 Відповісти
Раша в последнее время так себя ведет, как будто они ко всему подготовились...
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16.04.2021 20:34 Відповісти
Та шо дедушке Ху с пацанвой ЗЕлёной делать? Ермак для того и поставлен, чтобы сдать красиво.
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16.04.2021 20:45 Відповісти
В Украине столько олигархов, то если бы им подгорало пять дивизионов ракет Patriot их имени могли подарить Украине.
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16.04.2021 20:54 Відповісти
Меркель то не было, это раз.
Второе - Подготовка к решению о подаче воды в Крым идет уже давно. Требования Макрона - это всего лишь завершающий этап этой операции. Кроме того, Макрон получил гарантии от министра МВД Авакова, что социально-политическая ситуация после этого будет контролируемой и не приведет к массовым выступлениям. Наращивание военного присутствия РФ вокруг Украины - акт стимулирования этого решения, необходимого для Путина чисто для внутренне и внешнеполитических целей.
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16.04.2021 22:02 Відповісти
 
 