Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився

Президент України Володимир Зеленський розповів про хід переговорів у Парижі.

Про це він розповів журналістам на брифінгу в столиці Франції, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми проговорили ситуацію з безпекою на сході України, яка діяла з 20 липня і діяла дуже непогано, але десь з другої половини грудня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії і тимчасово окупованій території. Всі ці випадки я розповів докладно пану Макрону, а потім і пані Меркель", - сказав Зеленський.

Представниця ЗМІ запитала Зеленського, що б він сказав російському президенту Володимиру Путіну, якби той приєднався до розмови.

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"Підключення Путіна не було, тому мені складно відповісти, що б я йому сказав, якби було підключення. Хоча я налаштований на те, щоб ми всі вчотирьох підключилися з питання безпеки ситуації на Сході України і деокупації наших територій", - додав Зеленський.