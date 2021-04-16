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Новини Агресія Росії проти України
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Ворог від початку доби 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Ворог від початку доби 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Зокрема, недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У передмісті Водяного в Донецькій області, ворог зробив обстріл із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

Поблизу селищ Тарамчук і Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків - підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає".

Читайте також: Від початку доби терористи тричі обстрілювали українські позиції із застосуванням великокаліберних кулеметів, гранатометів і стрілецької зброї

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обстріл (29206) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Бережи вас Господь, рідненькі.
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16.04.2021 18:58 Відповісти
Хлопці ви наш єдиний гарант безпеки
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16.04.2021 19:45 Відповісти
Фуйло мовчить поки що...
Перетравлює рішення штатів.
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16.04.2021 20:44 Відповісти
Когда же будет продолжение заглавия...больше в местах, с которых нарушалась тишина нарушать тишину впредь, больше некому
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16.04.2021 20:46 Відповісти
 
 