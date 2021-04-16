Ворог від початку доби 6 разів порушив перемир'я на Донбасі, втрат немає, - штаб ООС
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріл позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення в порушенні режиму припинення вогню.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Від початку доби зафіксовано 6 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.
Зокрема, недалеко від населеного пункту Невельське противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
У передмісті Водяного в Донецькій області, ворог зробив обстріл із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
Поблизу селищ Тарамчук і Красногорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків - підствольні гранатомети і стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Майорськ ворог зробив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає".
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