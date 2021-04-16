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Зеленський: Ми відчуваємо підтримку Франції у питанні отримання Україною ПДЧ в НАТО, але хотілося б конкретики

Зеленський: Ми відчуваємо підтримку Франції у питанні отримання Україною ПДЧ в НАТО, але хотілося б конкретики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває підтримку президента Франції Емманюеля Макрона в питанні отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, однак поки що немає визначеності, коли це може статися.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується Франції та президента Макрона, то ми відчуваємо підтримку ним України в питанні ПДЧ для майбутнього членства в НАТО. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не лише від Франції, хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - сказав Зеленський 

За його словами, "в червні цього року буде саміт НАТО і там Україна обов'язково почує, чи є такий сигнал і від яких конкретно країн у підтримці отримання ПДЧ".

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Він також додав, що "під час відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання щодо можливого членства України в НАТО не порушувалося".

"Із Меркель ми не обговорювали членство України в НАТО, тому що в нашій конференції темою обговорення була ситуація з безпекою на сході України, питання Донбасу, питання виконання домовленостей, які були досягнуті у грудні 2019 року в рамках "нормандської зустрічі", - сказав Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) НАТО (6547) Франція (3105) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+9
Ты там ничего не сдал, мурло хрыпатое?!
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16.04.2021 18:56 Відповісти
+9
Зеленский: Мы ощущаем поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по членству в НАТО, но хотелось бы конкретики - Цензор.НЕТ 3092
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16.04.2021 19:08 Відповісти
+6
Глядя на это чучело, вспоминается Борменталь,селёдка и Шариков.
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16.04.2021 18:59 Відповісти
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то від недостачі знань
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16.04.2021 18:54 Відповісти
Ми ощущаем, но хотелось бьІ глубже!
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16.04.2021 18:54 Відповісти
...что, вальдемар - "поддержка" тебе гланды щекочет?
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16.04.2021 18:55 Відповісти
Клован конкретно навис на Макрона. А наши сое-пророки верещали, что он Украину поехал сдавать
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16.04.2021 18:55 Відповісти
Одни слова .....
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16.04.2021 18:59 Відповісти
пх-пх-пх))) «навіс»)))) які ви дурники))))
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16.04.2021 19:48 Відповісти
Що таке сое ?
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16.04.2021 21:52 Відповісти
Ты там ничего не сдал, мурло хрыпатое?!
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16.04.2021 18:56 Відповісти
А для чего оно летало в Париж ?
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16.04.2021 19:26 Відповісти
попиариться и отдохнуть)))
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16.04.2021 21:03 Відповісти
"Із Меркель ми не обговорювали членство України в НАТО, тому що в нашій конференції темою обговорення була ситуація з безпекою на сході України, питання Донбасу, питання виконання домовленостей, які були досягнуті у грудні 2019 року в рамках "нормандської зустрічі", - сказав Зеленський.Джерело: https://censor.net/ua/n3260270

-----------
нахиляли його там на догоду кацапам, на виконання новітніх домовленностей. Ну може ще словесна підтримка, ну то таке.
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16.04.2021 22:03 Відповісти
Глядя на это чучело, вспоминается Борменталь,селёдка и Шариков.
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16.04.2021 18:59 Відповісти
глупо ожидать от европейской проститутки конкретики
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16.04.2021 19:01 Відповісти
А чому ти такий не конкретний?
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16.04.2021 19:47 Відповісти
Зеленский: Мы ощущаем поддержку Франции в вопросе получения Украиной ПДЧ по членству в НАТО, но хотелось бы конкретики - Цензор.НЕТ 3092
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16.04.2021 19:08 Відповісти
Романтики, они такие романтики...
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16.04.2021 19:13 Відповісти
Демагогия и желание скрыть предательство во всяких ПДЧ, НАТО, заялениях об отводе вражеских войск, кластерах и т.п.
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16.04.2021 19:25 Відповісти
Вовка, бросай ленку и женись на штэпе!) Тогда макрон начнёт тебя понимать)
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16.04.2021 19:27 Відповісти
Навіяло на не гарний совєтский анекдот , про де ощущається, а що відчувається
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16.04.2021 19:35 Відповісти
Красти перестаньте!!!!!!
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16.04.2021 19:46 Відповісти
чувствуешь, какой он большой ?
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16.04.2021 20:02 Відповісти
но хотелось бы конкретики---а от тебя какая-то конкретика есть??? Как обезъяна все время попкой круть-верть! Флюгер зеленый!
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16.04.2021 21:06 Відповісти
Конкретики оно хочет? А что ты вытворил с саммитом НАТО в позапрошлом году? Напомнить?
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010636159003&__cft__%5b0%5d=AZXSc6COG08C5BH95oNSIXS8p7d_u2d5JamMjaLWBso_6IeDA-****************************************************************************************************************************&__tn__=-%5dC%2CP-R Тарас Чорновіл
Але ж наволоч остання! Зараз он якими слівцями заговорило. А пригадуєте, як воно себе вело в кінці 2019 року, окрилене сподіваннями на близьку мить нірванни, коли йому вдасться заглянути в свинячі зіньки путлєра? Тим, хто зараз купується на ці брехливі фрази, нагадаю перебіг подій.
Тоді готувався ювілейний саміт НАТО. Участь у самітах НАТО країн-партнерів не є обов'язковою, але заохочується. Тільки для цього треба докласти певних зусиль, наперед подбати про запрошення, зарезервувати право на виступ тощо. Усе це на попередньому саміті НАТО зробив ще Президдент Порошенко. Чи розраховував, що сам матиме нагоду брати в ньому участь, чи ставив свою на той час основну й єдину реальну конкурентку Тимошенко в умови, що чого б вона не наобіцяла Путіну, а таки мусила б їхати у випадку своєї перемоги на Саміт. Але заявка була подана, офіційно прийнята та підтримана ще за рік до того. І коли за місяць до Саміту з ОПи не звучало ні гу-гу, з Брюсселя самі звернулися з проханням підтвердити участь та узгодити всі організаційні деталі: супровід, виступ, окремі зустрічі тощо. А у відповідь прозвучало, що найвеличніший і зеленосяйний їхати до НАТО не буде. В Брюсселі це викликало шок. Вони ще раз через міністра Пристайка перепровірили, чи в Києві все вірно зрозуміли. Знову відмова.
Тоді попросили президента Грузії Саломе Зурабішвілі вплинути на мальчіка. Перед тим Зеленський офіційно запрошував пані президентку прибути з візитом до Києва. І його дати вже були погоджені. Але, знаючи, що пані Зурабішвілі буде його вламувати на поїздку на Саміт та до вступу в НАТО, Зеленський дозволив собі нечуване в міжнародних відносинах хамство. Канцелярію президента Грузії за пару днів до візиту повідомили, що Україна скасовує її візит і не готова прийняти лідерку братньої країни. На всі вимоги надати пояснення такого нечуваного демаршу прозвучало лише твердження, що в нас війна, загострення й зєпрідєнту не до розмов із візитерами. Нагадаю, що на той час воно відпочивало більше, ніж працювало, а якихось особливих загострень в ті дні також не було.
Президент Грузії вирушила на Саміт сама й отримала для Грузії запевнення в перспективах вступу її країни до НАТО. Тоді вперше було зламано давню й відому дипломатам формулу, що Грузія в сфері євро-атлантичної асоціації буде йти лише після України. Щодо нашої країни у відповідь на демарш Зеленського було сказано, що для України перспективи також зберігаються, але нехай країна спершу сама визначиться: хоче вона в НАТО, чи ні.
Отака була історія зовсім недавно - лише півтора роки тому. А зараз ця істота ще сміє відкривати рота та щось патякати! І на закуску: воно вже другий рік не призначає українського посла в НАТО, а через зрив військового замовлення та не виконання видатків на армію ми вперше з 2014 року де-факто випали з параметрів витрат на оборону згідно стандартів НАТО... Ну й з необхідними реформами відкат. І вперше МО України закупило військову техніку та ********** несумісні з калібрами, прийнятими в НАТо, але співрозмірні з російськими...
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16.04.2021 21:11 Відповісти
Того, що зараз відбувається на кордоні України, вже достатньо, щоби пішли розмови про надання Україні членства в НАТО. Не просто ПДЧ (план дій щодо членства ) а розглядається імовірність членства!
Будь-які дії Росії зараз штовхають Україну в НАТО.
Будь-який крок Росії, скажімо, висадка десанту у Херсонській області, одразу потягне за собою не лише розмови про перспективи вступу в Альянс, а й пряму військову допомогу технікою і технологіями з боку Європейського Союзу, чого раніше не було !
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16.04.2021 21:15 Відповісти
Зеленському ніколи не дадуть ПДЧ, тому що весь світ розуміє, що він ворішка, який може тільки красти
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16.04.2021 21:54 Відповісти
Конкретика - " Когда Реферия распадется на 20-25 государств и погрязнет в межусобных разборках, кто кому Золотая Орда.."
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16.04.2021 22:08 Відповісти
Сейчас в структурах НАТО ведется активная подготовка к предстоящему Саммиту НАТО. Формируется повестка дня. В преддверии своего визита в Брюссель госсекретарь США Блинкен интересовался у генерального секретаря НАТО Столтенберга вопросами темы "Украина-НАТО". А там все печально. Украинская сторона особой активности не проявляет.

Если вы хотите чтобы вас кормили с ложечки, то хоть рот откройте, г-н Зеленский.
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16.04.2021 22:09 Відповісти
 
 