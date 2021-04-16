Зеленський: Ми відчуваємо підтримку Франції у питанні отримання Україною ПДЧ в НАТО, але хотілося б конкретики

Президент України Володимир Зеленський заявив, що відчуває підтримку президента Франції Емманюеля Макрона в питанні отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО, однак поки що немає визначеності, коли це може статися.

Про це він заявив на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Еммануелем Макроном у Парижі у п'ятницю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Що стосується Франції та президента Макрона, то ми відчуваємо підтримку ним України в питанні ПДЧ для майбутнього членства в НАТО. Я хотів би чути конкретику, коли це може бути, але це залежить не лише від Франції, хоча я вважаю, що Франція відіграє велику роль у вирішенні цього питання", - сказав Зеленський

За його словами, "в червні цього року буде саміт НАТО і там Україна обов'язково почує, чи є такий сигнал і від яких конкретно країн у підтримці отримання ПДЧ".

Читайте також: Україна проводить необхідні для членства в НАТО реформи, але зараз явно не реформи можуть зупинити РФ, - Зеленський

Він також додав, що "під час відеоконференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель питання щодо можливого членства України в НАТО не порушувалося".

"Із Меркель ми не обговорювали членство України в НАТО, тому що в нашій конференції темою обговорення була ситуація з безпекою на сході України, питання Донбасу, питання виконання домовленостей, які були досягнуті у грудні 2019 року в рамках "нормандської зустрічі", - сказав Зеленський.