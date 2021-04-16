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Новини Агресія Росії проти України
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Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною, - заява

Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною, - заява

Канцлер ФРН Ангела Меркель, президент Франції Емманюель Макрон і президент України Володимир Зеленський за підсумками переговорів у п'ятницю закликали Росію відвести від кордону з Україною перекинуті туди війська.

Про це повідомляє пресслужба Меркель, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вони закликали відвести ці підкріплення, щоб домогтися деескалації ситуації", - наголошується в повідомленні.

У п'ятницю Макрон провів переговори із Зеленським у Парижі. Потім вони провели переговори по відеозв'язку з Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський: Ситуацію на Донбасі обговорили з Макроном і Меркель, Путін не підключився

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Меркель Ангела (1139) перемовини (3010) росія (66080) Донбас (22357) Макрон Емманюель (1515)


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Топ коментарі
+24
Да ***** клало на все ваши заявления.
Вы для него сборище лохов и импотентов.
Оно понимает и уважает только реальную военную силу, способную превратить его войска в горящий металлолом.
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16.04.2021 19:06 Відповісти
+16
трио политических импотентов
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16.04.2021 19:01 Відповісти
+15
Из Крыма и Донбасса тоже пусть отведёт ...
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16.04.2021 18:58 Відповісти
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А рояль был?
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16.04.2021 18:57 Відповісти
Из Крыма и Донбасса тоже пусть отведёт ...
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16.04.2021 18:58 Відповісти
Это достаточно сильный месседж для россии, которая так радовалась что до этого проводила встречу онлайн с Меркель и Макрон без Украины. Ну что ж, получи фашист-россия теперь гранату
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16.04.2021 19:01 Відповісти
акуеть! фашист гранату получил! ты откеда выпала и тут появилась, оля прокофьева с достаточно сильным месседжем? иди с ним, с окуенным не передок!
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16.04.2021 22:07 Відповісти
Московия не понимает никаких месседжей, даже самых сильных. Она даже кувалдой между глаз не понимает. Вот вые...нулась Московия в 1979 году с Афганистаном, получила кувалдой между глаз - и что? Потеряла свыше 5 миллионов квадратных километров территорий, с голоду чуть не сдохла ("ножками Буша" спасли миллионы от голодной смерти), была отброшена на задворки истории, а выводов так никаких и не сделала! И как только у них появилась какая-то еда, они опять себя пупом Земли возомнили, опять миром рулить хотят!
Нет! Никакими месседжами тут не поможешь! Мир в Европе можно построить только на руинах Кремля!
Cetero censeo, Moscoviam esse delendam!
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16.04.2021 23:32 Відповісти
трио политических импотентов
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16.04.2021 19:01 Відповісти
один тупин мужик настоящий?
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16.04.2021 19:06 Відповісти
Интересно..., а есть ли что то , что нам не сказали...?
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16.04.2021 19:03 Відповісти
реальна ціль переговорів і результати домовленостей ніколи не виходять у ширпотреб
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16.04.2021 19:08 Відповісти
Та к вот и я про то... И именно ЭТО мне интересно...!
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16.04.2021 19:17 Відповісти
Це кацапський троль
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16.04.2021 19:44 Відповісти
Украину принуждают к капитуляции:
предлагают согласовать с ОРДЛО законы о выборах, народной милиции и изменения в Конституцию, - Левус
Новый план авторства Макрона и Меркель был направлен Путину. Он был опубликован в российской газете "Коммерсант". Андрей Ермак фактически подтвердил его правдивость в интервью "Интерфаксу"

Kлючевые моменты этого кластерного плана:
"согласование с ОРДЛО (читай с оккупационными администрациями) законов о выборах, народной милиции и изменений в Конституцию. Есть большие вопросы и к очередности шагов, а лейтмотивом является выведение России за скобки войны. Она окончательно из агрессора перевоплощается в посредника и миротворца. Это ее спасение от санкций. "Северный поток 2" является более важным для старой Европы, чем наши с вами жизни. Об этом говорили Путин, Меркель и Макрона без Украины. Именно этого сейчас требует Кремль
Начались мировые геополитические торги, где Украина является объектом. В этом процессе Зеленский начал мямлиты о Шумах и о том, как он не хочет войны, и начал через Мендель звонить Путину. Никто точно не знает причин, почему Байден сам позвонил Путину. Почему развернулись корабли ВМФ США? Возможно рано еще делать выводы. Но точно понятно, что никто не будет вписываться на все 100% за того, кто не готов сам защищать свою позицию. Таких можно разменивать. Я думаю это ключевая проблема"
Источник: https://censor.net/ru/n3260117
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16.04.2021 21:58 Відповісти
Если это так... То я думаю стоит поднять вопрос об узурпации власти клоуном !
Так как у него нет полномочий единолично решать дела не связанные с внешней политикой !!!! Я напоминаю, что и Донбасс и Крым - это Украина, а не "заграница "!
а значит - что всё что с ними связано - это НЕ ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА !!!
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16.04.2021 22:03 Відповісти
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16.04.2021 22:50 Відповісти
Я думаю, что ты просишься в бан ?!
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16.04.2021 23:12 Відповісти
Говорят мы Бяки-Буки........
Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление - Цензор.НЕТ 6857
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16.04.2021 19:04 Відповісти
опять кого-то призвали! Днище.
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16.04.2021 19:05 Відповісти
Меркель, Макрон и Зеленский призвали РФ отвести войска от границы с Украиной, - заявление - Цензор.НЕТ 1282
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16.04.2021 19:06 Відповісти
Да ***** клало на все ваши заявления.
Вы для него сборище лохов и импотентов.
Оно понимает и уважает только реальную военную силу, способную превратить его войска в горящий металлолом.
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16.04.2021 19:06 Відповісти
предложения с твоей стороны какие?
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16.04.2021 20:46 Відповісти
*строго так призвали!
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16.04.2021 19:06 Відповісти
Призывалки...
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16.04.2021 19:07 Відповісти
Скорее всего Рф просто бряцает оружием для показухи. Дети и семьи многих росчиновников и росэлиты живут в США и Европе, свою жизнь и будущее они с Россией не связывают. Если Россия будет сильно лезть куда не надо, мало ли что с ними там может случиться...
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16.04.2021 19:09 Відповісти
А я понимаю Путина...и Путин тут прав...Весь бизнес России завязан на УКРАИНЕ....Чтобы Путин отстал от УКРАИНЫ.....надо разобраться с бизнесом Росси....ПУТИН ЗАЩИЩАЕТ ДЕНЬГИ РОССИ встромленные в УКРАИНУ...пример...то что я столкнулась...МЕТАЛЛОБАЗЫ КИЕВА...зарегстрированныевДнепре...и прочее...агаз и нефть УКРАИНЫ принадлежат россии..так говорил ЖУРНАЛИСТ АНТОН ГУРА
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16.04.2021 19:19 Відповісти
Вони всі до нашої землі підкрадаються.
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16.04.2021 20:28 Відповісти
бо дуже халявного сала та хлиба хочуть
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17.04.2021 12:34 Відповісти
ну да... может мусор выносить не в те контейнеры будут... Можно привлечь, сукиных детей!!! (**** - слово нарицательное... я не при делах)
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16.04.2021 22:37 Відповісти
Какие крутые призывальщики! А зеля там главный среди них небось?!)))
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16.04.2021 19:17 Відповісти
Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною, - заява - Цензор.НЕТ 721
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16.04.2021 19:26 Відповісти
Сливают дружно Украину, но для отмазки призывают некого отвести войска, хотя и знают, что это не проканает.
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16.04.2021 19:20 Відповісти
Ну всё,можно успокоится Призвали!-это сильный ход! Только макарон сидел дома,комсомолка сидела дома и только величайший за деньги налогоплательщиков призывал
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16.04.2021 19:24 Відповісти
А шо такоееее. Бубочка большим дядям и тетям побежал жаловаться. Не дадут они бубочку в обиду. Ну-ну злому путятину скажут. Успокоится бубочка, запретит своим солдатикам смотреть в сторону рашорков и уляжется спать в отмытом офисе. (от айкосов в длительном турне уже глазки на пресс-конференции в кучку свести не мог).
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16.04.2021 19:28 Відповісти
Херня це.
Треба готуватись до банальної ліквідації всіх ворогів України і в єс і в рф.
А головне не дати владі капітулювати, добре що в єс є ті хто розуміють що вони наступні.
І зле що в єс є різнні макаронники та фраурібентропи.
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16.04.2021 19:30 Відповісти
Перш за все треба нейтралізувати внутрішніх ворогів. А то щось останні два роки вони дуже знахабніли.
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16.04.2021 23:35 Відповісти
Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною, - заява - Цензор.НЕТ 1891
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16.04.2021 19:53 Відповісти
К сожалению Европа сегодня погрязла в левацкой политике(да да не просто в левой, а именно в левацкой), поэтому политическое и разное другое влияние её крайне не велико. Всё эти посиделки Зе с Меркель и Макрономп-чепуха для кремлёвского фюрера, они его только вдохновляют на новую агрессию без страха серьёзного наказанжия
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16.04.2021 20:14 Відповісти
Х#йлу вода нужна в Крым и вероятно что план военного захвата Каховки давно разработан и утвержден ...И это вторжение будет преподнесено жителям Крыма как экологическое спасение полуострова ...
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16.04.2021 20:30 Відповісти
Ваши призывы россия расценивает как слабость. Это ее еще больше раззадоривает. Лучше уж пусть бы молчали и готовились. На гитлера, повлияли бы просьбы?
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16.04.2021 20:34 Відповісти
Ясно, очередное ППР.

Все решать взрослые будут междусобойчиком, зеленого поставят в известность.
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16.04.2021 21:02 Відповісти
Макрель, Микрон и Мокрица... Дальше по тексту.
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16.04.2021 21:26 Відповісти
При чем за Урал.
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16.04.2021 21:59 Відповісти
С какого??? х)))
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16.04.2021 22:13 Відповісти
А ПУКІН ВІЙСЬКА ВІДВОДИТИ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ, МАБУТЬ СЕРДЕШНИЙ ЧЕКАЄ
ЩО ВІД СТРАХУ Зе КЛОУН ВОДУ В КРИМ ПУСТИТЬ
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16.04.2021 22:06 Відповісти
Украине нужно готовится к большой войне с рф.Наращивать свой ракетный комплекс Нептун и Ольха м.Абсолютно все карабли противнка должны быть уничтожены в первые часы войны.А так же ракетным комплексом Ольха М вокзалы в Донецке и Дебальцево.А так же склады с гсм ,боеприпасы ,скопление техники и места дислакации живой силы противника.Тогда будет легче разбить и уничтожить оставшие войска противника .Нужно докупить джавелинов.Один джавелин - один танк!У рф на границе 1500 танков.Значит нужно докупить еще 1300 выстрелов к джавелинам.Нужно быть готовым абсолютно к любым возможным нападениям противника.И не жевать сопли,в надежде на то,что запад вмешаетсями остановит наступления противника.Нужно бить на опережение.Слава Украине!
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16.04.2021 22:08 Відповісти
Точно. На Єврпу сподівання марні. Знову висловлять спочатку "крайнюю озабоченность", потім "бескрайнюю озабоченность"... Тим часом Путін захопить пару областей, прибіжать Меркель з Макроном, змусять Україну новий мир підписати. І так аж поки Путін до Збручу не дійде!
А зелене лайно держзамовлення на зброю провалив. Заводи ВПК зараз у три зміни повинні працювати, а вони без роботи сидять!
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16.04.2021 23:38 Відповісти
байден, макрон, меркель, зеленские очень удобные люди для путина, в реализации его сценария. Он увидел в этих товарищах полную мягкотелость.
Наблюдайте, профанацию санкций, уменьшения финансово-военной помощи Украине.
Не слушай слова грозные, смотри на дела.

Только силовое сопротивление.
Не встречи в Минске, не встречи в Нормандии, не остановили и не остановят путина.
Только ЗСУ.
Скоро увидите всё убалтывание, угрозы руководству, откажитесь от НАТО, от земли, отвод войск, вода в Крым, удар ракетами, ядерной бомбой и т.д.

Он не будет проводить открытую агрессию, он будет проводить комплекс угроз и действий.
Но сдавши хоть одну позицию, посыпеться всё, всё дальше и дальше.
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16.04.2021 22:16 Відповісти
НАРОД КРЕПИСЬ, ТВОЙ ДРУГ ЗСУ.
Нет второго Черчеля.
Будет кровая борьба.
Вспоминайте Финляндию, и смелый финский народ, финскую армию.
Есть выбор пойти по пути Чехословакии, Балтии, или быть как Финляндия, оборонятся, что бы не стало, другого выхода нет.
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16.04.2021 22:35 Відповісти
какое оно гордое, жабоед с ним провел переговоры. С Польшей жабоеды в конце 30-х тоже переговаривались, забыл мудак что с тех переговоров вышло, или ты этого никогда не изучал? Про учебу на чужих ошибках это не для слуг урода?
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16.04.2021 23:00 Відповісти
Кацапчику , с совком в голове ,только у вас " прибалты " , а у всех балты . Балтийские страны , или страны Балтии -- запомни .
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16.04.2021 23:47 Відповісти
Володимир Зеленський заявив, що необхідно провести переговори про подачу води в окупований Крим, бо в його пентхаусі біля Ялти вже нічим змивати гімно в унітазі.
Джерело 😁😁😁
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17.04.2021 01:14 Відповісти
хоргошо. всё правильно.
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17.04.2021 02:18 Відповісти
На фото три гівна, безхребетні.
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17.04.2021 05:46 Відповісти
Тут найголовнійше що бубочку вписали до тієї заяви, це прорив для найвеличнішого янілоха..
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17.04.2021 07:34 Відповісти
Заклик "відвести війська" - то добре. Але в обмін на що? Другу частину т.з. "домовленостей" уперто не кажуть... В обмін на подачу дніпровської води до Криму і тим укорінення Московії на півострові навіки? Т.з. "вибори" на Донбасі з автономією і широкими повноваженнями сепаратистів аж до утворення власних збройних формувань, московського говору і самостійної зовнішньої політики?
Заклик "відвести війська" - то "біла ворона" для тупих хахлів та ін лохів. Думаю, що Зеленського переламали здати Україну з потрохами. Зеленський НЕукраїнець і НЕхристиянин. У нього начисто відсутня Національна гідність Українця. Для нього це чергові гастролі...
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17.04.2021 09:33 Відповісти
Підозрюю, що треба тимчасово пустити воду в Крим. Зараз ситуація з водою в Криму дійсно складна. І Путін це може використати в якості козиря для вторгнення. У всякому випадку для захоплення якоїсь частини території прилеглої до Криму. А як захопить, то вже не віддасть. Про це треба подумати.
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17.04.2021 10:55 Відповісти
Хай спробує. На Херсонщині степ та степ. За спінамі женщін і детей воювати вже не вийде.
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17.04.2021 11:40 Відповісти
можно было пустить воду на север Крыма, но сначала козлячие выродки должны его освободить.
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17.04.2021 11:54 Відповісти
кацапские козлячие выродки не понимают разговоров/призывов/переговоров/договоров они воспринимают это за слабость, а понимают они только принуждение, давление, силу и адекватные санкции.
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17.04.2021 11:48 Відповісти
За Урал.
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17.04.2021 11:57 Відповісти
Ну, удалось ,таки.... Вовка свозил Ленку у Париж ,та посмотрела Лувр ,показала кое - что из обновок ,покушала на халяву устриц и наделала фоток . Сам булавоносец, как всегда, наплел кучу глупостей и озадачил Европу своими прожектами. В результате ...никто ничего не понял ,но все напряглись.
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17.04.2021 12:42 Відповісти
Може як верефії спробують на колінах попросить?
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17.04.2021 13:06 Відповісти
 
 