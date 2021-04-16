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Новини
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Фракція "ЄС" в Київській облраді ініціює відставку голови ради Склярова і його заступників

Депутати Київської обласної ради ініціюють на найближчій сесії розгляд питання про висловлення недовіри нинішньому керівництву ради в складі його голови Олександра Склярова і його заступників Марини Сапожко і Валерія Ксьондзенка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук обласної "ЄС", про це йдеться у відповідному зверненні, переданому сьогодні в апарат ради. Звернення підписали всі депутати фракції "Європейської Солідарності", депутати фракції "За майбутнє".

"Майже за пів року роботи Київської обласної ради VIII скликання була проведена тільки одна сесія. Нас обурює, що керівництво КОС блокує роботу в комісіях майже половини депутатського корпусу! Це суттєво впливає на ефективність роботи Київської обласної ради в інтересах жителів Київщини", - сказано у зверненні.

Автори звернення заявляють, що через дії керівництва облради ситуація в області погіршується.

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"Ми заявляємо, що через нинішнє керівництво обласної ради Київщина опинилася в небезпеці. Це призводить до стагнації економіки в регіоні, подальшого зниження рівня життя і загального занепаду області. Ми вкрай стурбовані цією ситуацією і вважаємо, що так більше тривати не може", - констатують депутати.

Депутати ініціюють розгляд на найближчій сесії питання звільнення голови Київської облради Олександра Склярова і його заступників Марини Сапожко і Валерія Ксьондзенка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "ЄС" ініціює позачергове засідання Київської облради з вимогою збільшити субсидії на тлі зростання тарифів

Фракція ЄС в Київській облраді ініціює відставку голови ради Склярова і його заступників 01
Фракція ЄС в Київській облраді ініціює відставку голови ради Склярова і його заступників 02
Фракція ЄС в Київській облраді ініціює відставку голови ради Склярова і його заступників 03
Фракція ЄС в Київській облраді ініціює відставку голови ради Склярова і його заступників 04

Автор: 

Київська область (4094) облрада (283)


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Топ коментарі
+6
3 месяца не ставится вопрос на голосование об увеличении размера субсидий по области и куча других, не менее важных. Так кто работает на врага И почему обезглавить. Новое руководство могут избрать в тот же день, не выходя из зала.
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16.04.2021 19:14 Відповісти
+3
Точно! И это в то время когда столичная область ни каким боком не относится к обороне страны! По моему это зрада!
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16.04.2021 19:13 Відповісти
+2
з яких пір у нас місцева рада перетворилася в "совєт"?..
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16.04.2021 19:00 Відповісти
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з яких пір у нас місцева рада перетворилася в "совєт"?..
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16.04.2021 19:00 Відповісти
На пороге стоит ***** с ордой, а ес старается обезглавить столичную область Украины. По-моему это открытая работа на врага.
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16.04.2021 19:04 Відповісти
Точно! И это в то время когда столичная область ни каким боком не относится к обороне страны! По моему это зрада!
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16.04.2021 19:13 Відповісти
3 месяца не ставится вопрос на голосование об увеличении размера субсидий по области и куча других, не менее важных. Так кто работает на врага И почему обезглавить. Новое руководство могут избрать в тот же день, не выходя из зала.
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16.04.2021 19:14 Відповісти
Подписной лист с заранее назначенными членами для подписи
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16.04.2021 20:04 Відповісти
підписні листи видаються канцелярією та відповідно нумеруються
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16.04.2021 23:07 Відповісти
где ты видишь на той бумажке с подписями какие то реквизиты канцелярии
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17.04.2021 09:07 Відповісти
а что это за документ скрепленный скобкой?
может подписи совсем для другого собирались а потом их подкололи под титульный лист
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16.04.2021 20:08 Відповісти
Хтось в облраді розколовся: чи то слуги уродів, чи матьківщина, - і вже ладні голосувати проти бубочки.
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16.04.2021 21:55 Відповісти
 
 