Фракція "ЄС" в Київській облраді ініціює відставку голови ради Склярова і його заступників

Депутати Київської обласної ради ініціюють на найближчій сесії розгляд питання про висловлення недовіри нинішньому керівництву ради в складі його голови Олександра Склярова і його заступників Марини Сапожко і Валерія Ксьондзенка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук обласної "ЄС", про це йдеться у відповідному зверненні, переданому сьогодні в апарат ради. Звернення підписали всі депутати фракції "Європейської Солідарності", депутати фракції "За майбутнє".

"Майже за пів року роботи Київської обласної ради VIII скликання була проведена тільки одна сесія. Нас обурює, що керівництво КОС блокує роботу в комісіях майже половини депутатського корпусу! Це суттєво впливає на ефективність роботи Київської обласної ради в інтересах жителів Київщини", - сказано у зверненні.

Автори звернення заявляють, що через дії керівництва облради ситуація в області погіршується.

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"Ми заявляємо, що через нинішнє керівництво обласної ради Київщина опинилася в небезпеці. Це призводить до стагнації економіки в регіоні, подальшого зниження рівня життя і загального занепаду області. Ми вкрай стурбовані цією ситуацією і вважаємо, що так більше тривати не може", - констатують депутати.

Депутати ініціюють розгляд на найближчій сесії питання звільнення голови Київської облради Олександра Склярова і його заступників Марини Сапожко і Валерія Ксьондзенка.

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