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Байден вважає, що Путіну було б вигідно провести з ним саміт, - Білий дім

Байден вважає, що Путіну було б вигідно провести з ним саміт, - Білий дім

Президент США Джо Байден вважає, що проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним було би в інтересах Росії.

Про це заявили в п'ятницю в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, думка президента США полягає в тому, що Росія зараз опинилася поза світовою спільнотою у багатьох сферах. Зараз існує "група семи", а не "група восьми"", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

"Те, що пропонує президент, - це місток для того, щоб Росія повернулася. І він вважає, що в її інтересах прийняти його пропозицію", - додала Псакі.

Байден напередодні повідомив, що у Вашингтоні та Москві в даний час опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії і США неможливо організувати в найкоротші терміни.

Автор: 

Байден Джо (2893) путін володимир (24125) росія (66080) США (23417) Псакі Джен (148)


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Топ коментарі
+11
Байден издевается и даже не скрывает этого.
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16.04.2021 19:07 Відповісти
+7
Это политический троллинг пуйла, у которого климактерическое обострение.
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16.04.2021 19:16 Відповісти
+5
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8437
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16.04.2021 19:18 Відповісти
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https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood

шо, оп'ять трудності пєрєвода..?

https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood/status/1382918218260561921 11 ч

Мама прислала ролик з перекладом виступу Байдена.
Пздець!!!! "Наші сонячні та воздушні сили..ме.. ну.."
Це був переклад SolarWinds еслі шо(
Ганьба суцільна(
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16.04.2021 19:07 Відповісти
Тим, хто дружить з англійською, мамин переклад не потрібен. Прекрасно чути, що перед вами - біоробот на батарейках. Але американські мас-мідії вперто роБЛЯТЬ вигляд, що нічого не помічають. Чекають, коли воно зомліє й гепнеться в прямому ефірі?
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16.04.2021 20:56 Відповісти
Байден издевается и даже не скрывает этого.
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16.04.2021 19:07 Відповісти
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова @luiza4kaLova_ 1 мин

раха американского посла отсылает
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16.04.2021 19:13 Відповісти
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_

https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1383091217265786884 6 с

уточняю: не высылает, а рекомендует отправиться в США на консультацию.
Ну это в переводе с дипязыка
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16.04.2021 19:14 Відповісти
Они в своем амплуа. То в ногу себе стрельнут, то еще что учудят. Не зря Воронеж всегда в напряге.
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16.04.2021 19:20 Відповісти
Вам надо срочно занимать место Псаки, чтобы побыстрее договориться с Мендель об организации встречи в верхах
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17.04.2021 00:47 Відповісти
Я не уверена, что с одноклеточным организмом можно вообще вести какой-то предметный разговор.
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17.04.2021 00:59 Відповісти
Нехорошо так об официальных лицах Украины... это ваша родина и вы обязаны принимать волю народа Украины... вот такая она демокатия у аборигенов
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17.04.2021 01:11 Відповісти
Кнут и пряник
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16.04.2021 19:25 Відповісти
Это деменция.
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16.04.2021 19:15 Відповісти
Это политический троллинг пуйла, у которого климактерическое обострение.
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16.04.2021 19:16 Відповісти
У *****.
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16.04.2021 19:22 Відповісти
Да нет, вы помните звонок Байдена Зеленскому? Так вот Зе сказал ему, что если вы не зря хотите прожить свою жизнь, то надо обязательно посмотреть в очи Путину... там Вы увидите то чего вы давно не видели
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17.04.2021 00:44 Відповісти
«Господин премьер-министр, я смотрю вам в глаза и не думаю, что у вас есть душа», это Байден сказал ему в лицо в 2011.
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17.04.2021 01:05 Відповісти
Так и о Байдене вообще говорят, что он ходячий труп... ну и что? Какая нахрен душа у политиков, которые могут взорвать глобус нажатием кнопки... вот Украина думала о душе и выбрала себе душевного клоуна... хотя даже он намного умнее 99% местных комментаторов
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17.04.2021 01:18 Відповісти
Для трупа он довольно активен. Не находите? Настолько, что от его имени сейчас трясет почти поголовно все население запоребрика. Извините, но из песни слов не выкинешь, Байден второй раз оскорбил вашего кумира, назвав его убийцей, хотя........ это он себя считает таковым, а Байден в принципе был прав в обоих случаях.. Что касается умственных способностей комментаторов форума, но тут Вас явно они на привязи не держат, к вашим услугам любая помойка с расширением .ру, начиная с русвесны. Там будете чувствовать себя на своем месте.
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17.04.2021 01:33 Відповісти
Я говорю о своем Президенте, и мне лучше знать в каком он состоянии... Ваш Президент - это Зеленский, о нем и его пипиське вы можете говорить хоть целый день, вы все стоите такого главкома... а про Россию пишите все, что хотите - ни вас ни меня там нет и кто там трясется мы не знаем... но мы все видим как трясетесь вы прося помощи последние недели... а я вот местных недальновидных фраеров пытаюсь успокоить что ничего не будет... сердце у меня за украинцев болит...
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17.04.2021 03:45 Відповісти
https://www.facebook.com/cyara.evsina.10 Cyara Evsina

Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
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16.04.2021 19:09 Відповісти
Ватные "СМИ" сменили риторику:
С визгов о "бомбить Киев" и "уничтожить всех в Украине" перешли к воплям "мы УЖЕ всех пАбедили".
Это показывает, что вата засцала и обострение закончилось.
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16.04.2021 19:11 Відповісти
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9010
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16.04.2021 19:12 Відповісти
Одже ж троляка цей дід Байден!)
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16.04.2021 19:12 Відповісти
Байден привів збройні сили в жовтий рівень боєготовності, востаннє це було 2001 11 вересня після атаки терористів!
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16.04.2021 19:17 Відповісти
https://vic.bg/%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8/%D1%83-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BC%D0%B7%D1%81-%D1%83-%D1%88%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D1%96%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BD%D1%96%D0%BC%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%8C%D1%81%D1%8F-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D1%96-%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C-%D1%80%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BC-%D0%BB%D1%96%D1%84%D1%82-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%B3%D0%B0%D1%94-%D1%96-%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%86%D0%B5%D0%B9-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%96-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%BB%D0%BE-%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D1%96%D0%BD-%D0%BA%D0%B0%D0%B6%D0%B5 У московському МЗС, у швидкісному ліфті, піднімаються москаль і американець. Раптом ліфт застрягає. І під цей час москалеві прихопило живота. Він каже: - Слухай, я тут присяду в куточку, а ти відвернись. Американець відвертається, дістає Marlboro, запалює. Москаль із кутка натуженим голосом: - А в нас у ліфтах не палять!
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16.04.2021 19:17 Відповісти
Байден заинтересован в возврате убийцы в G-7, приплыли.
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16.04.2021 19:17 Відповісти
абисчать не значит жениццо
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16.04.2021 19:40 Відповісти
Та ні, ви шо! Скоро він як дасть пуйлу у вухо - аж загуде!
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16.04.2021 20:57 Відповісти
ЛИЛИПУТИН )))))))))
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16.04.2021 19:18 Відповісти
ЕЩЁ НЕОБХОДИМО НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ГОВОРИТЬ ЛИЛИПУТИН !)
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16.04.2021 19:20 Відповісти
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 8437
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16.04.2021 19:18 Відповісти
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 3303
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16.04.2021 19:21 Відповісти
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 9931
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16.04.2021 19:24 Відповісти
Байден считает, что Путину было бы выгодно провести с ним саммит, - Белый дом - Цензор.НЕТ 723
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16.04.2021 19:26 Відповісти
Черная моль и летучая мышь, в дискуссию? )))
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16.04.2021 19:27 Відповісти
Нαχ.. Байдену Путлер то нужен ?
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16.04.2021 19:30 Відповісти
Не ну понятно.. но как каждой , тем более престарелой даме с темным прошлым, нужно еще поломаться. Как без этого...
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16.04.2021 21:54 Відповісти
ну вот, джо повёлся на шантаж уйла.
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17.04.2021 02:16 Відповісти
 
 