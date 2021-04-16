Байден вважає, що Путіну було б вигідно провести з ним саміт, - Білий дім

Президент США Джо Байден вважає, що проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним було би в інтересах Росії.

Про це заявили в п'ятницю в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Думаю, думка президента США полягає в тому, що Росія зараз опинилася поза світовою спільнотою у багатьох сферах. Зараз існує "група семи", а не "група восьми"", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.

"Те, що пропонує президент, - це місток для того, щоб Росія повернулася. І він вважає, що в її інтересах прийняти його пропозицію", - додала Псакі.

Байден напередодні повідомив, що у Вашингтоні та Москві в даний час опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії і США неможливо організувати в найкоротші терміни.