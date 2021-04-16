Байден вважає, що Путіну було б вигідно провести з ним саміт, - Білий дім
Президент США Джо Байден вважає, що проведення саміту з російським лідером Володимиром Путіним було би в інтересах Росії.
Про це заявили в п'ятницю в Білому домі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Думаю, думка президента США полягає в тому, що Росія зараз опинилася поза світовою спільнотою у багатьох сферах. Зараз існує "група семи", а не "група восьми"", - сказала речниця Білого дому Джен Псакі на брифінгу.
"Те, що пропонує президент, - це місток для того, щоб Росія повернулася. І він вважає, що в її інтересах прийняти його пропозицію", - додала Псакі.
Байден напередодні повідомив, що у Вашингтоні та Москві в даний час опрацьовується можливість проведення зустрічі лідерів РФ і США влітку цього року в Європі.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков раніше заявив, що нові обмежувальні заходи Вашингтона не сприятимуть зустрічі Путіна і Байдена. Він зазначив, що зустріч президентів Росії і США неможливо організувати в найкоротші терміни.
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шо, оп'ять трудності пєрєвода..?
https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood Ukraine DIY https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood @Vlad_Underwood https://mobile.twitter.com/Vlad_Underwood/status/1382918218260561921 11 ч
Мама прислала ролик з перекладом виступу Байдена.
Пздець!!!! "Наші сонячні та воздушні сили..ме.. ну.."
Це був переклад SolarWinds еслі шо(
Ганьба суцільна(
раха американского посла отсылает
https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ Луиза Чкалова https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_ @luiza4kaLova_ https://mobile.twitter.com/luiza4kaLova_/status/1383091217265786884 6 с
уточняю: не высылает, а рекомендует отправиться в США на консультацию.
Ну это в переводе с дипязыка
Предполагаю, что Д. Байден дополнительно консультируется с психиатрами, как нужно разговаривать с неадекватами, расплодившимися на расии сверху донизу.
С визгов о "бомбить Киев" и "уничтожить всех в Украине" перешли к воплям "мы УЖЕ всех пАбедили".
Это показывает, что вата засцала и обострение закончилось.
ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ГОВОРИТЬ ЛИЛИПУТИН !)