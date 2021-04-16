Рішення НБУ підвищити облікову ставку було поспішним і невиправданим, - екскерівник Мінфіну Уманський

Рішення правління Національного банку підвищити облікову ставку було поспішним і невиправданим, оскільки не принесе того результату, на який розраховує регулятор.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в колонці для "Мінфіну" написав двічі міністр фінансів, колишній радник Глави Офісу президента Ігор Уманський.

Він зазначив, що для розвинених фінансових ринків США, Європи чи Японії підвищення облікової ставки дійсно дозволило б стримати інфляцію. Однак в Україні ситуація інша.

"Сьогодні в Україні інфляція не має монетарної природи. У 2021 році ціни в країні ростуть під впливом інших причин — загальносвітового підвищення вартості продуктів харчування, сировини для промисловості і адміністративного підвищення тарифів в Україні. А значить, методичка у нас не працює так, як на розвинених ринках", - підкреслив Ігор Уманський.

При цьому незалежно від останнього рішення НБУ, в країні існують скоріше передумови до гальмування і навіть падіння цін. Однак вони пов'язані з тим, що промислове виробництво в січні-лютому 2021 року скоротилося на 4,2%, дрібний і середній бізнес перебуває на карантині, а платоспроможність бізнесу і населення впала.

"В таких обставинах уряд і Національний банк мали б переключитися на стимулювання зростання економіки, щоб збільшити доходи бізнесу і населення. Але НБУ став заручником методички, схваленої ще за часів Валерії Гонтаревої", - пояснює ексміністр.

За його словами, НБУ дотримується простого алгоритму дій: зростає інфляція - ми підвищуємо облікову ставку, падає - знижуємо.

"Це помилковий курс. Він зводиться до простої тези — Нацбанк відповідає тільки за інфляцію. Інфляційне таргетування стало фетишем НБУ... Ця політика вже не раз приводила Україну до судом економіки і падіння зростання. І ось, знову", - пише Ігор Уманський.

На його погляд, в ситуації, що склалася такий підхід принесе швидше шкоду. Нацбанк і Кабмін повинні діяти спільно і проактивно, і використовувати різні інструменти, щоб знизити інфляцію.

НБУ варто було б абсорбувати зайву грошову масу і знизити загальну вартість грошей. Однак замість цього регулятор підвищує вартість грошей, що лише підстьобне інфляцію.

"В Україні підвищення вартості грошей призводить тільки до подальшого розкручування інфляційної спіралі. Бізнес бачить, що ціна грошей зросла — і закладає це підвищення в ціни. Так, намагаючись зупинити інфляцію, НБУ її стимулює. У цьому відмінність конкретної української ситуації від того, що написано в методичке", - пояснює ексміністр.

На думку Ігоря Уманського, при цьому ключову роль має відігравати уряд. Він має пропонувати довгострокові інструменти зв'язування грошей. Адже проблема України — це не обсяг грошей в обігу, а надто висока швидкість їх обігу.

"Бізнес не вкладає кошти в тривалі проекти, а прагне прокрутити їх якомога швидше. Підприємцям і банкам потрібно запропонувати інструменти, в які можна влити надлишкову ліквідність на рік і більше. Таким чином, в обігу залишиться набагато менше грошей, здатних створювати інфляційний тиск", - зазначив він.

Екс-міністр підкреслює, що НБУ потрібно міняти успадковану від попередників політику, пропонувати та обговорювати нові моделі, в потім - вносити відповідні зміни в законодавство.