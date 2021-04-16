Зеленський: Україна виконує всі домовленості, досягнуті на Нормандській зустрічі в 2019 році
Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком виконує домовленості, досягнуті на попередній зустрічі лідерів Нормандської четвірки в грудні 2019 року в Парижі.
Про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Наша країна виконує все крок за кроком, тому що, я вважаю, ми люди слова. Ми домовилися відкрити КПВВ - ми відкрили всі КПВВ для гуманітарної допомоги людям, які живуть і на підконтрольній Україні території, і на тимчасово окупованій території і для їх переміщення", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що "буквально сьогодні через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території надійшла чергова гуманітарна допомога для людей, які хворіють на COVID-19".
За словами Зеленського, "Україна відкрила КПВВ, згідно з нормандськими домовленостями, ще в грудні, проте їхня робота блокується з боку ОРДЛО".
"Та сторона (ОРДЛО. - Ред.) заблокувала КПВВ, не сьогодні, а загалом. Вони дуже рідко їх відкривають, тільки для проїзду гуманітарних вантажів. Люди не мають можливості пересуватися. Така поведінка не зрозуміла", - сказав президент.
Що стосується обміну утримуваних осіб, Зеленський розповів, що "спочатку було нормальне просування в цьому питанні, стався перший етап обміну, пізніше планувався обмін за формулою "всіх на всіх".
"Ми передали списки в ОБСЄ, я сказав про це Макрону і Меркель. Списки з боку Росії і ОРДЛО в ОБСЄ не передали", - додав він.
Зеленський зазначив і те, що "сторонами було досягнуто згоди щодо білоруського режиму припинення вогню 22 червня 2020 року".
"Режим припинення вогню спочатку діяв, потім, на жаль ... Зараз чекаємо засідання політичних радників щодо оновлення угоди", - резюмував президент.
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Ми втратили два роки, за які могли значно зміцнити свої збройні сили.
Натомість змарнували шанси. Тепер на нас тиснуть і нападають. А ми знову просимо допомоги, бо не укріпили найпершого заранта своєї безпеки - ЗСУ.
https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383063948942000128 2 ч
Словаччина, станція Нітра.
Техніка ЗС Словаччини рухається в бік сходу.
Можна це зв'язати з навчаннями НАТО, але Словаччина не повинна була брати в них участь.
Геолокація - 48.299921, 18.079234
Интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.
Мы так понимаем, турист Зеленский собирается остаться в Париже на субботу ?
Встреча в Париже началась в формате «1+1» Никогда не любили эту комбинацию.
Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было. Сейчас он объясняет прессе зачем собственно приперся.
Зачем вообще этот лошара туда перся и что-то обещал?
Порох правильно в 16 году перестал этой имитацией заниматься---не о чем с х-йлом договариваться, достаточно Минска, т.е. санкций параше за него!
2. запрет на разведку
3. запрет на работу контрснайперов
4. запрет на открытие огня в ответ
не слишком ли односторонний список договоренностей? мне кажется все таки "той стороне" все еще не комфортно и надо было еще чего нибудь им подарить. например убрать все стрелковое оружие. ну или запретить носить бронежилеты воинам Украины