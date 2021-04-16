Зеленський: Україна виконує всі домовленості, досягнуті на Нормандській зустрічі в 2019 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком виконує домовленості, досягнуті на попередній зустрічі лідерів Нормандської четвірки в грудні 2019 року в Парижі.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша країна виконує все крок за кроком, тому що, я вважаю, ми люди слова. Ми домовилися відкрити КПВВ - ми відкрили всі КПВВ для гуманітарної допомоги людям, які живуть і на підконтрольній Україні території, і на тимчасово окупованій території і для їх переміщення", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "буквально сьогодні через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території надійшла чергова гуманітарна допомога для людей, які хворіють на COVID-19".

За словами Зеленського, "Україна відкрила КПВВ, згідно з нормандськими домовленостями, ще в грудні, проте їхня робота блокується з боку ОРДЛО".

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"Та сторона (ОРДЛО. - Ред.) заблокувала КПВВ, не сьогодні, а загалом. Вони дуже рідко їх відкривають, тільки для проїзду гуманітарних вантажів. Люди не мають можливості пересуватися. Така поведінка не зрозуміла", - сказав президент.

Що стосується обміну утримуваних осіб, Зеленський розповів, що "спочатку було нормальне просування в цьому питанні, стався перший етап обміну, пізніше планувався обмін за формулою "всіх на всіх".

"Ми передали списки в ОБСЄ, я сказав про це Макрону і Меркель. Списки з боку Росії і ОРДЛО в ОБСЄ не передали", - додав він.

Зеленський зазначив і те, що "сторонами було досягнуто згоди щодо білоруського режиму припинення вогню 22 червня 2020 року".

"Режим припинення вогню спочатку діяв, потім, на жаль ... Зараз чекаємо засідання політичних радників щодо оновлення угоди", - резюмував президент.