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Новини
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Зеленський: Україна виконує всі домовленості, досягнуті на Нормандській зустрічі в 2019 році

Зеленський: Україна виконує всі домовленості, досягнуті на Нормандській зустрічі в 2019 році

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком виконує домовленості, досягнуті на попередній зустрічі лідерів Нормандської четвірки в грудні 2019 року в Парижі.

Про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів із президентом Франції Емманюелем Макроном у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Наша країна виконує все крок за кроком, тому що, я вважаю, ми люди слова. Ми домовилися відкрити КПВВ - ми відкрили всі КПВВ для гуманітарної допомоги людям, які живуть і на підконтрольній Україні території, і на тимчасово окупованій території і для їх переміщення", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що "буквально сьогодні через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповані території надійшла чергова гуманітарна допомога для людей, які хворіють на COVID-19".

За словами Зеленського, "Україна відкрила КПВВ, згідно з нормандськими домовленостями, ще в грудні, проте їхня робота блокується з боку ОРДЛО".

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"Та сторона (ОРДЛО. - Ред.) заблокувала КПВВ, не сьогодні, а загалом. Вони дуже рідко їх відкривають, тільки для проїзду гуманітарних вантажів. Люди не мають можливості пересуватися. Така поведінка не зрозуміла", - сказав президент.

Що стосується обміну утримуваних осіб, Зеленський розповів, що "спочатку було нормальне просування в цьому питанні, стався перший етап обміну, пізніше планувався обмін за формулою "всіх на всіх".

"Ми передали списки в ОБСЄ, я сказав про це Макрону і Меркель. Списки з боку Росії і ОРДЛО в ОБСЄ не передали", - додав він.

Зеленський зазначив і те, що "сторонами було досягнуто згоди щодо білоруського режиму припинення вогню 22 червня 2020 року".

"Режим припинення вогню спочатку діяв, потім, на жаль ... Зараз чекаємо засідання політичних радників щодо оновлення угоди", - резюмував президент.

Автор: 

Зеленський Володимир (24368) Донбас (22357) нормандська четвірка (1526) КПВВ (330)


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Топ коментарі
+16
Цей клован проголосив припинення війни і лишив країну беззахисно.
Ми втратили два роки, за які могли значно зміцнити свої збройні сили.
Натомість змарнували шанси. Тепер на нас тиснуть і нападають. А ми знову просимо допомоги, бо не укріпили найпершого заранта своєї безпеки - ЗСУ.
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16.04.2021 19:28 Відповісти
+13
Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 5236
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16.04.2021 19:30 Відповісти
+10
переклад: здамо усе по списку...
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16.04.2021 19:27 Відповісти
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переклад: здамо усе по списку...
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16.04.2021 19:27 Відповісти
Цей клован проголосив припинення війни і лишив країну беззахисно.
Ми втратили два роки, за які могли значно зміцнити свої збройні сили.
Натомість змарнували шанси. Тепер на нас тиснуть і нападають. А ми знову просимо допомоги, бо не укріпили найпершого заранта своєї безпеки - ЗСУ.
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16.04.2021 19:28 Відповісти
Гаранта*
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16.04.2021 19:28 Відповісти
От падлюка! То він, мабуть, злочинно виконує патякання про "безальтернативність мирного припинення конфлікту на Дамбасє" як той казав
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16.04.2021 19:36 Відповісти
допомога є, вона поряд

https://mobile.twitter.com/baraban088 Віталій Барабаненко https://mobile.twitter.com/baraban088 @baraban088 https://mobile.twitter.com/baraban088/status/1383063948942000128 2 ч

Словаччина, станція Нітра.
Техніка ЗС Словаччини рухається в бік сходу.
Можна це зв'язати з навчаннями НАТО, але Словаччина не повинна була брати в них участь.
Геолокація - 48.299921, 18.079234

Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 7239
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16.04.2021 19:31 Відповісти
Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 530
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16.04.2021 19:29 Відповісти
Слухав брифінг, дикція ніяка, добряче його "повозили" обличчям по столі.
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16.04.2021 19:30 Відповісти
Зеленский: Украина выполняет все договоренности, достигнутые на Нормандской встрече в 2019 году - Цензор.НЕТ 5236
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16.04.2021 19:30 Відповісти
А теперь голова должна заболеть у Германии и Франции.
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16.04.2021 19:30 Відповісти
Саме так, якщо використовувати логіку єврейських анекдотів...
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16.04.2021 19:40 Відповісти
бамбіла ти наш, міратворєц нєдодєланий
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16.04.2021 19:33 Відповісти
Вернуть туда ...на доработку.
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16.04.2021 19:37 Відповісти
Когда будем выполнять этот пункт?

Интегрировать «формулу Штайнмайера» в украинское законодательство. Формула определяет механизм введения закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей на временной основе в день выборов и на постоянной - после опубликования отчета ОБСЕ об их итогах.
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16.04.2021 19:39 Відповісти
Ну кароче, зеля щаз как нюхньот! И литаками будет всех бамбить!))) Держите его семеро и ховайся, хто може!
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16.04.2021 19:39 Відповісти
Зеля хочет сказать, что мы капитулировали, капитулируем и ... капитулировать будем. Путлер может отводить войска.
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16.04.2021 19:46 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-16-04-21.html Хроника президента 16.04.21.
Мы так понимаем, турист Зеленский собирается остаться в Париже на субботу ?
Встреча в Париже началась в формате «1+1» Никогда не любили эту комбинацию.
Общение с Макроном Зеленского длилось чуть более часа. Никакой Меркель не было. Сейчас он объясняет прессе зачем собственно приперся.
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16.04.2021 19:48 Відповісти
Про Будапештский меморандум, уже никто и не говорит(((
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16.04.2021 20:25 Відповісти
И очень плохо , что выполняет, сдает позиции, солдат подставляет !

Зачем вообще этот лошара туда перся и что-то обещал?
Порох правильно в 16 году перестал этой имитацией заниматься---не о чем с х-йлом договариваться, достаточно Минска, т.е. санкций параше за него!
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16.04.2021 20:56 Відповісти
1. отвод войск с позиций
2. запрет на разведку
3. запрет на работу контрснайперов
4. запрет на открытие огня в ответ

не слишком ли односторонний список договоренностей? мне кажется все таки "той стороне" все еще не комфортно и надо было еще чего нибудь им подарить. например убрать все стрелковое оружие. ну или запретить носить бронежилеты воинам Украины
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16.04.2021 21:47 Відповісти
Но тут тоже есть нюанс. ""штангенциркуль" подписанный или нет пускай Зеля засунет себе куда подальше.
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16.04.2021 21:57 Відповісти
сепаров-предателей спасает от ковида, может потому вакцин не хватает?
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16.04.2021 22:44 Відповісти
 
 