Зеленський про можливі переговори Путіна і Байдена: Обговорювати питання України без нас - неправильно
Президент України Володимир Зеленський вважає, що обговорювати на можливих переговорах президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна тему України без участі України - буде неправильно і не предметно
Про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Парижі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.
"Щодо пропозиції Байдена зустрітися з Путіним у третій країні, деякі країни сказали, що вони відкриті для цього. Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно. Коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать", - сказав Зеленський.
Він зазначив, що на цій можливій зустрічі лідери США і Росії можуть обговорювати і питання України.
"Якщо ви хочете мою думку - якщо вони порушуватимуть питання України, я впевнений, що таке питання може бути актуальним. Тут йдеться навіть не про справедливість. Мені здається, це було б не так предметно обговорювати питання України без нас. Це не буде предметно і не буде правильно. Це ще раз покаже, що великим за розміром країнам здається, ніби все обертається навколо них, але світ набагато більший", - підкреслив президент України.
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Ты слепоглухой или бот?
Где ты был, когда Макрон и Меркель без тебя с ****** Украину обсуждали?
А вот этому жыдо -314 арасу язык и яйца нужно было вырвать еще до выборов за его шутки и сатиру
Лучше бы молчало это мелкое жыдо-ское падло и не лезло со своими умствованиями поперек решений Байдена.
Вот тогда какраз было самое время. А не тогда, когда Байден решил ***** порку без свидетелей устроить.
Накой этот ЗЕленый гандон нужен, когда большой чел будет ***** утихомиривать? Свечку держать?
с просыпом тебя, головнокомандыш, - торчать меньше надо....
умойся он иди.
Гундосик-кривляка, а в чому полягає твоя "предметність" на тій зустрічі? З тебе там толку як з козла молока. Ну хіба що на роялі членом побренькаєш, оце і все. Але мені здається, що Байдену бренькання членограя ні до чого.