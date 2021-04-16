Зеленський про можливі переговори Путіна і Байдена: Обговорювати питання України без нас - неправильно

Президент України Володимир Зеленський вважає, що обговорювати на можливих переговорах президента США Джо Байдена і президента РФ Володимира Путіна тему України без участі України - буде неправильно і не предметно

Про це Зеленський заявив під час спілкування з представниками ЗМІ в Парижі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на сторінку Офісу президента в Facebook.

"Щодо пропозиції Байдена зустрітися з Путіним у третій країні, деякі країни сказали, що вони відкриті для цього. Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно. Коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать", - сказав Зеленський.

Він зазначив, що на цій можливій ​​зустрічі лідери США і Росії можуть обговорювати і питання України.

"Якщо ви хочете мою думку - якщо вони порушуватимуть питання України, я впевнений, що таке питання може бути актуальним. Тут йдеться навіть не про справедливість. Мені здається, це було б не так предметно обговорювати питання України без нас. Це не буде предметно і не буде правильно. Це ще раз покаже, що великим за розміром країнам здається, ніби все обертається навколо них, але світ набагато більший", - підкреслив президент України.

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