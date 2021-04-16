Росія рекомендує послу США в Москві Саллівану вирушити "додому, на консультації", - Лавров

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час пресконференції в Москві розповів про російську відповідь на нові американські санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський "Коммерсант".

По-перше, за його словами, послу США Джону Саллівану рекомендовано відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

На відміну від оголошення посла персоною нон ґрата (яким, наприклад, було оголошено в 1952 році посла США в СРСР Джорджа Кеннана), така проміжна форма демаршу приймаючої сторони означає, що через якийсь час глава дипмісії може повернутися. При цьому у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року опції "відправити посла на консультації" взагалі немає.

По-друге, Москва запускає процедуру, яка припинить практику найму на роботу в американські диппредставництва росіян і громадян третіх країн.

По-третє, буде припинена практика "безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії".

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