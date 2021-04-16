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Новини
22 022 112

Росія рекомендує послу США в Москві Саллівану вирушити "додому, на консультації", - Лавров

Росія рекомендує послу США в Москві Саллівану вирушити

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров під час пресконференції в Москві розповів про російську відповідь на нові американські санкції.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише російський "Коммерсант".

По-перше, за його словами, послу США Джону Саллівану рекомендовано відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

На відміну від оголошення посла персоною нон ґрата (яким, наприклад, було оголошено в 1952 році посла США в СРСР Джорджа Кеннана), така проміжна форма демаршу приймаючої сторони означає, що через якийсь час глава дипмісії може повернутися. При цьому у Віденській конвенції про дипломатичні зносини від 1961 року опції "відправити посла на консультації" взагалі немає.

По-друге, Москва запускає процедуру, яка припинить практику найму на роботу в американські диппредставництва росіян і громадян третіх країн.

По-третє, буде припинена практика "безконтрольних короткострокових поїздок співробітників для роботи в диппредставництвах США в Росії".

Читайте також: Найближчим часом буде серія заходів у відповідь на американські санкції, - МЗС РФ

Автор: 

Лавров Сергій (1611) росія (66080) США (23417) дипломати (569) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+44
Хорошо у русни бомбит от новых полезных санкций.
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16.04.2021 20:14 Відповісти
+41
Прекрасно. Закройте также ваши руспомойки - "посольства" и "консулаты" в США. И детишек своих политиков из США заберите заодно.
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16.04.2021 20:17 Відповісти
+34
А где отказ от доллара??Так дело не пойдет
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16.04.2021 20:15 Відповісти
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https://twitter.com/Anakoyher тётя Роза

Госдума рассмотрит проект закона о лишении гражданства россиян, у которых IQ выражается трёхзначным числом.
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16.04.2021 20:58 Відповісти
Конюшня иностранных дел Снежной Нигерии советует...
Ой, ...лять, танесмешитеменянаночь !!!
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16.04.2021 21:20 Відповісти
А что у нас за кацаподипломатия осталась??? Кто то тут остался??....апочему???
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16.04.2021 21:21 Відповісти
Послы России в Америке в печали. Их-то в Сибирь загонят)
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16.04.2021 21:29 Відповісти
На консультации его может вызвать только американская сторона, а если РФерия высылает посла США, пусть так и скажет ( а то как то не по пацански.. бздливо..)
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16.04.2021 21:32 Відповісти
Клал Салливан на ваши рекомендации продукцией якутского скульптора. Своими лошадями захеровыми командовать будете.
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16.04.2021 21:33 Відповісти
Господи, что эта унылая лошадь разоржалась? Байдену наверное нужно его доце пинка под жопу дать, чтобы в зажопинскую уРодину свалила, к папе "на консультацию" 😁
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16.04.2021 21:38 Відповісти
Посол США рекомендует РФ отправиться в психушку !
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16.04.2021 21:40 Відповісти
я б на месте посла US и шмотки бы не собирал - в чем есть в аеропорт бы рванул!
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16.04.2021 22:07 Відповісти
Зато несмотря на войну Украинское посольство открыто в Москве.
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16.04.2021 22:08 Відповісти
Просто выслать очкуют.
Придумали формулировку, как понтить, попёрдывая от страха
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16.04.2021 22:52 Відповісти
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16.04.2021 23:13 Відповісти
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