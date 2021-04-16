Підтримка Києва міжнародними партнерами приведе до зниження напруженості в українсько-російських відносинах, - Єрмак
Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що підтримка, яка надається Україні її міжнародними партнерами, може посприяти зниженню рівня напруженості у відносинах між Україною і Росією.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "ТСН".
"Я думаю, що та безпрецедентна підтримка і та позиція, яку демонструють всі наші міжнародні партнери, є чітким сигналом, який призведе до зниження напруженості (між Україною і Росією, - ред)", - підкреслив він.
Топ коментарі
+18 Шимус
показати весь коментар16.04.2021 21:20 Відповісти Посилання
+10 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар16.04.2021 21:24 Відповісти Посилання
+10 Ан Мур
показати весь коментар16.04.2021 21:24 Відповісти Посилання
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армію , а не красти в турборежимі все, що погано лежить !
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Бо шото ЗЕляди явно расчитывают, что Запад все проблемы за них разрулит - Роисю напугает, вакцины предоставит, денег даст.