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Новини Агресія Росії проти України
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Підтримка Києва міжнародними партнерами приведе до зниження напруженості в українсько-російських відносинах, - Єрмак

Підтримка Києва міжнародними партнерами приведе до зниження напруженості в українсько-російських відносинах, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що підтримка, яка надається Україні її міжнародними партнерами, може посприяти зниженню рівня напруженості у відносинах між Україною і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "ТСН".

"Я думаю, що та безпрецедентна підтримка і та позиція, яку демонструють всі наші міжнародні партнери, є чітким сигналом, який призведе до зниження напруженості (між Україною і Росією, - ред)", - підкреслив він.

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Автор: 

росія (66080) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+18
завхоз слово молвит
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16.04.2021 21:20 Відповісти
+10
Дерьмак начал свою политическую карьеру с того, шо аж из портков с онучами выпрыгивал, стараясь испортить отношения Украины и США.
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16.04.2021 21:24 Відповісти
+10
коли цього шпигуна на кічі закриють?
Напевне, коли прогонимо 95-тий квартал...
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16.04.2021 21:24 Відповісти
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завхоз слово молвит
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16.04.2021 21:20 Відповісти
Ермак помиляється, чим більше США за нас заступається, тим більше вони цим путіна заманюють в Україну!
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16.04.2021 21:48 Відповісти
Путлєр і так від України не відмовиться, бо без нашої країни вся їх історія і "вялічіє" лише міф. І той міф вони самі собі вигадали, але невдало: до сих пір переписують
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16.04.2021 21:56 Відповісти
Д'ермак ,ты крот позорный , какие могут быть «отношения» между жертвой и террористом убийцей Вас гнид коллаборантов , под трибунал , за саботаж !
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16.04.2021 22:03 Відповісти
Підтримка підтримкою , але воювати за нас ніхто не стане , тому потрібно чесно працювати на Украіну і укріплювати нашу
армію , а не красти в турборежимі все, що погано лежить !
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16.04.2021 21:21 Відповісти
Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украинско-российских отношениях, - Ермак - Цензор.НЕТ 2282
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16.04.2021 21:23 Відповісти
только ермак ни при этих делах
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16.04.2021 21:30 Відповісти
Нету напряженности- война!
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16.04.2021 21:22 Відповісти
завхоз сказал! Прислушаемся?
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16.04.2021 21:23 Відповісти
Согласен
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16.04.2021 21:39 Відповісти
Дерьмак начал свою политическую карьеру с того, шо аж из портков с онучами выпрыгивал, стараясь испортить отношения Украины и США.
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16.04.2021 21:24 Відповісти
коли цього шпигуна на кічі закриють?
Напевне, коли прогонимо 95-тий квартал...
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16.04.2021 21:24 Відповісти
https://mil.in.ua/uk/news/u-kazahstani-vpav-vynyshhuvach-su-30sm/ У Казахстані впав винищувач Су-30СМ ..

16 квітня цього року близько 20:45 при проведенні навчально-тренувальних польотів та заході на посадку в навчальному авіаційному центрі м. Балхаш розбився багатофункціональний винищувач Су-30СМ, - йдеться у повідомленні казахського оборонного відомства.

Поддержка Украины международными партнерами приведёт к снижению напряженности в украинско-российских отношениях, - Ермак - Цензор.НЕТ 4509
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16.04.2021 21:24 Відповісти
***, ребята, вы не ничего не понимаете в высоких гармониках
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16.04.2021 21:31 Відповісти
То есть мы них не делаем, пусть взрослые разбираются... а если ЧО, позовем старших, дад дад да... Я так думаю, я тоже был как и младшим, так потом и старшим, твои проблемы, это твои промблемы!
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16.04.2021 21:25 Відповісти
Мені наприклад гражданін д"Єрьмак нецікаві ваші сношенія з рососіянцями
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16.04.2021 21:26 Відповісти
І за які добрі справи вас, банду клептоманів, мають підтримати міжнародні партнери?
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16.04.2021 21:27 Відповісти
эта поддержка мешает офису выдумывать новые рецепты кошерной кухни...
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16.04.2021 21:27 Відповісти
Для кошерной пищи , клоунам ничто и никто не мешает , а вот трудится бна благо страны , этим зелёным танцорам ,
Яйца мешают !
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16.04.2021 21:34 Відповісти
Напряженность обусловлена фактом существования Украины, а не всяким там Ермаком или Западом. А снимет ее только отсутствие существования РФ. Вот СССР перестал существовать, и напряженность пропала. Пока СССР-2 не вылез.
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16.04.2021 21:31 Відповісти
Когда это фсбшное гавно будет арестовано?
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16.04.2021 21:34 Відповісти
Когда членограй , назначивший его , на эту должность пойдёт под трибунал
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16.04.2021 22:09 Відповісти
Вьіпішьі сєбє мєдаль, дерьмачьок.
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16.04.2021 21:35 Відповісти
А тепер уявіть собі, якби та **** не злила операцію з вагнерівцями, якби ту нечисть таки взяли і пред`явили тим самим партнерам? А перед тим не віддали кацапам головних свідків MH17? На скільки б більшою була та підтримка і наскільки незручно почувало себе пуйло і чи осмілилось воно тоді на те, що воно сьогодні витворяє? То можк з того дерьмака треба й починати і його шефа, щоб та підтримка таки була?
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16.04.2021 21:36 Відповісти
ты,урод,должен козломордию благодарить,что отвлекла всех от вагнергейта,хотя может эта была спецопперация по отмазыванию агента"козыря"
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16.04.2021 21:44 Відповісти
Хорошим ходом было бы объявить, что в случае горячей фазы каждому желающему будут розданы калаши и по паре рожков. Я понимаю что часть попадет к вате, но сомали так сомали!
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16.04.2021 21:56 Відповісти
лучше принять закон что за унчтожение окуппантов не наступает уголовная ответственность
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16.04.2021 22:02 Відповісти
одно другому не мешает.
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16.04.2021 22:28 Відповісти
вы наоборот должны сильно напрячься чтобы выкинуть врага вон, о они хотят снижением напряженности проскочить. результата не будет
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16.04.2021 22:00 Відповісти
Судя по поступающим данным Россия приступила к реализации своих угроз по оглашению документальных свидетельств двойного гражданства Владимира Зеленского. (мы писали об этом 12.09.2020 г. Хроника). Операция проводится через бывшего первого заместителя председателя СБУ Дмитрия Нескоромного.
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16.04.2021 22:05 Відповісти
Поддержка Киева международными партнерами приведет к снижению напряженности в украинско-российских отношениях, - Ермак - Цензор.НЕТ 5455
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16.04.2021 23:41 Відповісти
А может хватит "тишины", отвода войск и пора начать стрелять?

Бо шото ЗЕляди явно расчитывают, что Запад все проблемы за них разрулит - Роисю напугает, вакцины предоставит, денег даст.
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16.04.2021 22:11 Відповісти
завали свое табло и займись прямыми обязанностями по закупке для офиса квартальной шмаркли бАмаги
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16.04.2021 23:12 Відповісти
Для Ермака, Зеленского и иже с ними семилетняя война с оккупацией россией части территории Украины - это просто "напряженность" ! Пипец полный. Оруэлл отдыхает.
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16.04.2021 23:32 Відповісти
Неужели нельзя найти более умного завхоза в ОП? Этот только ворует, и не только туалетную бумагу... а когда начинает излагать!... не в каждой пивнушке такой бред услышишь.
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17.04.2021 11:14 Відповісти
Це війну і окупацію він називає напругою?
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17.04.2021 13:00 Відповісти
 
 