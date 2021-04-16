Підтримка Києва міжнародними партнерами приведе до зниження напруженості в українсько-російських відносинах, - Єрмак

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що підтримка, яка надається Україні її міжнародними партнерами, може посприяти зниженню рівня напруженості у відносинах між Україною і Росією.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це Єрмак заявив в ефірі телеканалу "ТСН".

"Я думаю, що та безпрецедентна підтримка і та позиція, яку демонструють всі наші міжнародні партнери, є чітким сигналом, який призведе до зниження напруженості (між Україною і Росією, - ред)", - підкреслив він.

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