Пробне ЗНО в Києві і Миколаївській області проведуть 15 травня, на Чернігівщині - 24 квітня

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що з урахуванням продовження карантину, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві і Миколаївській області відбудеться 15 травня. На Чернігівщині, як і повідомлялося, пробне тестування відбудеться 24 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЦОЯО.

"Незалежно від дати пробного ЗНО для учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку і пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) будуть розміщені в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді у спеціальний сервіс визначення результатів, - повідомили в центрі.

Згідно з повідомленням, учасники пробного ЗНО з Києва або Миколаївщини зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання "бонусних" тестів у спеціальний сервіс з визначення результатів, 30 квітня отримають результат виконання "бонусних" тестів.

15 травня, коли передбачено участь у пробному ЗНО, і до 18 травня буде можливість внести свої відповіді на завдання тесту в спеціальний сервіс з визначення результатів. Самі ж результати будуть 19 травня.

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