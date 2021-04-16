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Новини Вступна кампанія
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Пробне ЗНО в Києві і Миколаївській області проведуть 15 травня, на Чернігівщині - 24 квітня

Пробне ЗНО в Києві і Миколаївській області проведуть 15 травня, на Чернігівщині - 24 квітня

В Українському центрі оцінювання якості освіти повідомили, що з урахуванням продовження карантину, пробне зовнішнє незалежне оцінювання в Києві і Миколаївській області відбудеться 15 травня. На Чернігівщині, як і повідомлялося, пробне тестування відбудеться 24 квітня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба УЦОЯО.

"Незалежно від дати пробного ЗНО для учасників доступна можливість завантажити тестові зошити з будь-якого навчального предмета з переліку і пройти тестування вдома. Результати пробного ЗНО (за шкалами 1-12 балів, 100-200 балів) будуть розміщені в особистих кабінетах тих учасників оцінювання, які внесли свої відповіді у спеціальний сервіс визначення результатів, - повідомили в центрі.

Згідно з повідомленням, учасники пробного ЗНО з Києва або Миколаївщини зможуть до 28 квітня внести свої відповіді на завдання "бонусних" тестів у спеціальний сервіс з визначення результатів, 30 квітня отримають результат виконання "бонусних" тестів.

15 травня, коли передбачено участь у пробному ЗНО, і до 18 травня буде можливість внести свої відповіді на завдання тесту в спеціальний сервіс з визначення результатів. Самі ж результати будуть 19 травня.

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вступна кампанія (228) Київ (19665) Миколаївська область (2299) Чернігівщина (1584) ЗНО (323)


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В дійсності це відбувається так: Ті, хто не вміють їздити, дистанційно навчають їздити, а потім так само дистанційно приймають екзамени на права у тих, хто дистанційно навчався. На це перетворився один із стовбурів державності - система освіти України. Вірніше, ізгнив.
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16.04.2021 22:11 Відповісти
чылдренам слуг можно тетради с ответами наложным платежом?
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16.04.2021 22:13 Відповісти
Т.е. зеленые под прикрытием Ковида планируют отменить и ЗНО? Последний шанс поступить на бюджет без взятки простому смертному...
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16.04.2021 22:31 Відповісти
Нахер нужно такое зно, уже сейчас это все вопросы по всем предметам а также ответы на них есть в свободном доступе. Не за такое пробное зно мы платили 250 грн. Просто признайте, что Киев просрал возможность сделать детям пробник, и верните деньги!
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17.04.2021 00:28 Відповісти
 
 