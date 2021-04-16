Пентагон закликав Росію не створювати перешкод для руху суден у Чорному морі

США закликають російську сторону не створювати перешкод для руху іноземних суден у Чорному морі, заявив у п'ятницю представник Пентагона Джон Кірбі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання про ситуацію в Чорному морі.

"Ми закликаємо Росію припинити створювати перешкоди для руху суден у цьому районі", - сказав він

Крім того, Кірбі вкотре закликав РФ "припинити нарощування сил поблизу кордону з Україною і на окупованих українських територіях".

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