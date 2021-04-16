Пентагон закликав Росію не створювати перешкод для руху суден у Чорному морі
США закликають російську сторону не створювати перешкод для руху іноземних суден у Чорному морі, заявив у п'ятницю представник Пентагона Джон Кірбі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання про ситуацію в Чорному морі.
"Ми закликаємо Росію припинити створювати перешкоди для руху суден у цьому районі", - сказав він
Крім того, Кірбі вкотре закликав РФ "припинити нарощування сил поблизу кордону з Україною і на окупованих українських територіях".
Топ коментарі
+7 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар16.04.2021 22:53 Відповісти Посилання
+4 три - пятнадцать
показати весь коментар16.04.2021 22:56 Відповісти Посилання
+3 Andy Jumeirach
показати весь коментар16.04.2021 23:04 Відповісти Посилання
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чтоб реакцию проверить
потом озаботьтесь
и скажите что так и было
и мы тут ниприделах...
пока они есть - они всегда, везде и всем будут мешать - они живут етим...
рыцари,блеать...
https://mobile.twitter.com/lisitcya Лисиця~Кіцуне https://mobile.twitter.com/lisitcya @lisitcya https://mobile.twitter.com/lisitcya/status/1383152026683637765 28 мин
З усіх звірів нехай государ уподібниться двом: леву і лисиці.
Лев боїться капканів, а лисиця - вовків, отже, треба бути подібним лисиці, щоб вміти обійти капкани, і леву, щоб відлякати вовків.
Макіавеллі
Чомусь згадалося.
Дипломатія складна річ.
Московія приречена.
Амінь.