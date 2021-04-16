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Новини Агресія Росії проти України
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Пентагон закликав Росію не створювати перешкод для руху суден у Чорному морі

Пентагон закликав Росію не створювати перешкод для руху суден у Чорному морі

США закликають російську сторону не створювати перешкод для руху іноземних суден у Чорному морі, заявив у п'ятницю представник Пентагона Джон Кірбі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він заявив на брифінгу, відповідаючи на запитання про ситуацію в Чорному морі.

"Ми закликаємо Росію припинити створювати перешкоди для руху суден у цьому районі", - сказав він

Крім того, Кірбі вкотре закликав РФ "припинити нарощування сил поблизу кордону з Україною і на окупованих українських територіях".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США закликають Росію до зниження напруженості у відносинах з Україною, - Пентагон

Автор: 

Керченська протока (360) Кірбі Джон (526)


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Топ коментарі
+7
Призывают свинью в дерьме не валяться
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16.04.2021 22:53 Відповісти
+4
eто все равно, шо призвать кацапов самоуничтожиться.
пока они есть - они всегда, везде и всем будут мешать - они живут етим...
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16.04.2021 22:56 Відповісти
+3
рашистська п.едерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
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16.04.2021 23:04 Відповісти
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16.04.2021 22:48 Відповісти
Призывают свинью в дерьме не валяться
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16.04.2021 22:53 Відповісти
да ипаните уже по тому сраному мосту
чтоб реакцию проверить
потом озаботьтесь
и скажите что так и было
и мы тут ниприделах...
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16.04.2021 22:54 Відповісти
Странно запущенная эта новость. Очень не конкретная, размазаная. Но проходит. И понеслось. В реале запрет на прохождение морскими узкостями---это нонсенс. Международное морское право соблюдают даже страны типа Сев. Кореи. У нас как не было доступа широкого к всемирным СМИ высокого уровня так и нет. Только тем доступно, кто знает английский. Вроде речь шла только о военных кораблях---им запретили на пол года.
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16.04.2021 22:55 Відповісти
рашистська п.едерація оголосила про закриття з наступного тижня до жовтня 2021 року частини акваторій Чорного моря в напрямку Керченської протоки для військових кораблів та державних суден інших країн під приводом військових навчань.
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16.04.2021 23:04 Відповісти
Я это знал. И писал о другом. Нам пнут недосказаное, и давно и свои. Или свобода печати или диктатура!? Не всё так и плохо в каждом. Но туман и бред и отсутствие конкретики только отупляет народ. Одно дело говорить всю правду и сразу, а совсем другое---кода она всё равно вылазит сама и с опозданием. Это хуже вранья.
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17.04.2021 00:15 Відповісти
eто все равно, шо призвать кацапов самоуничтожиться.
пока они есть - они всегда, везде и всем будут мешать - они живут етим...
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16.04.2021 22:56 Відповісти
нипанятное кино...включили заднюю ракетоносцам як джентельмены...
рыцари,блеать...
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16.04.2021 22:57 Відповісти
Сейчас в новостях постоянно на слуху: "призвали", "призвал", "призывают". Это что, импотенты проводят какой-то массовый сеанс спиритизма?
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16.04.2021 23:08 Відповісти
Сша уже не те...
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16.04.2021 23:10 Відповісти
Это все равно, что призывать диких варваров не пользоваться дубиной, а включать мозги.
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16.04.2021 23:10 Відповісти
https://mobile.twitter.com/lisitcya

https://mobile.twitter.com/lisitcya Лисиця~Кіцуне https://mobile.twitter.com/lisitcya @lisitcya https://mobile.twitter.com/lisitcya/status/1383152026683637765 28 мин

З усіх звірів нехай государ уподібниться двом: леву і лисиці.
Лев боїться капканів, а лисиця - вовків, отже, треба бути подібним лисиці, щоб вміти обійти капкани, і леву, щоб відлякати вовків.
Макіавеллі
Чомусь згадалося.
Дипломатія складна річ.
Московія приречена.
Амінь.
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16.04.2021 23:45 Відповісти
Нужно не " призывать" а вводить международные морские санкции против кораблей( военных, торговых, круизных) под флагом РФ, имеющим прописку в их портах , или принадлежащих российскому капиталу.
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17.04.2021 07:52 Відповісти
 
 