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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Наєв: є три сценарії - демонстрація противником сили, спроба отримати дніпровську воду і атака на наші позиції

Наєв: є три сценарії - демонстрація противником сили, спроба отримати дніпровську воду і атака на наші позиції

Військове керівництво України розглядає три сценарії подальшої поведінки збройних сил Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаними сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Це, зокрема, стосується демонстрації нам сили - це перший варіант. Другий варіант - це отримання військовим шляхом Дніпровської води. І третій варіант - це стосується загострення в районі проведення операції Об'єднаних сил і проведення локальних військових дій в напрямку на наші позиції. Отакі три сценарії розглядаються", - розповів він.

Наєв зазначив, що для кожного з цих сценаріїв є свій план реагування.

Крім того, за його словами, військові, яких Росія перекинула до українського кордону можуть як повернутися в місця розташування, так і залишитися поруч із територією України.

"В основному, перекидання здійснюється із Західного, з Південного війського округу, і, дійсно, з півночі. ... Ми розглядаємо варіант, що закінчиться їхнє навчання, і вони підуть. І другий варіант - що вони будуть далі перебувати на ротаційній основі у такому збільшеному складі", - сказав Наєв.

Читайте також: Наєв: Росія не створює ударні угруповання, вона просто демонструє силу

Автор: 

росія (66080) шоу Шустера (309) Донбас (22357) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+18
Успокаивает паникеров
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17.04.2021 00:09 Відповісти
+14
Taких государств не бывает: формально - одна страна, но две идеологии, две армии и т.д.
Была попытка: Гонконг. Закончилась китайской оккупацией.
Вышеизложенное - это капитуляция.
Если вы капитулируете перед терриристами, они в итоге вас уничтожат.
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17.04.2021 00:31 Відповісти
+11
Каки-таки петя-посты?
Да, Петро затягував з виконанням, потому что смог бы добиться всего ,что задумал. И потихоньку добивался.
А Зюзя только разрушает все, чего добились до него.
При Петру Украина медленно, но уверенно укреплялась.
При Зюзе Украина разрушается его недолугими, а может и враждебными стараниями.
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17.04.2021 02:12 Відповісти
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а шо высшее военное руководство страны делает на теле- шоу ?
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16.04.2021 23:54 Відповісти
Успокаивает паникеров
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17.04.2021 00:09 Відповісти
смотри не захлебнись от самоуверенности
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17.04.2021 00:17 Відповісти
их нужно расстрелять , а не успокаивать
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17.04.2021 09:47 Відповісти
Братка ты хоть не занимайся пи..жом.А ДЕЛАЙ МОЛЧА КОНКРЕТНОЕ ДЕЛО
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17.04.2021 11:06 Відповісти
дійсно, воно ще б на Холостяк пішло....
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17.04.2021 11:17 Відповісти
Есть четвертое - все это вместе?!
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16.04.2021 23:55 Відповісти
на третє - у рашки тупо недостатньо військових і людських ресурсів захопити і потім утримувати навіть Херсонську область..
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17.04.2021 08:38 Відповісти
Местная вата в помощь
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17.04.2021 09:01 Відповісти
СНАЧАЛА - ВЫБОРЫ, ПОТОМ - ГРАНИЦА.
Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.

Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
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16.04.2021 23:57 Відповісти
«От така #ня малята»- дякую діду!
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17.04.2021 02:21 Відповісти
"патрійота" Дід Трохим цитує Страну.юей..
Кравчук вчора в Шустера заявив протилежне
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17.04.2021 08:40 Відповісти
От Кравчука что-то зависит? Кравчук только бульбашки пускает
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17.04.2021 09:39 Відповісти
Какие еще выборы? 10 лет как минимум ни каких выборов пока мозги на место станут после зачистки колаборантов и их пособников у местного населения освобожденных территорий! Какие выборы, если тем кому в 2014 было 11 лет ..а теперь им 18 ,у них в голове каша и им разрешат головать? Только ВЦА....ну старосту в селе еще можно выбрать...
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17.04.2021 09:47 Відповісти
ЕВРОПЕЙСКИЙ ВАРИАНТ КЛАСТЕРОВ:

· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты

Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны,
ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
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16.04.2021 23:57 Відповісти
Такие предложения могут быть и возможно миролюбивый президент и на них согласиться, чуть покочевряжась для приличия. Но, тогда это перенесение войны на всю территорию Украины. Тогдат"народная милиция Дамбаса будет спокойненько разьезжать по Украине и "привлекать к ответственности" солдат ВСУ, за участие в войне против РФ. И мнго еще чего Если номер 1 это подпишет...
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17.04.2021 00:07 Відповісти
Якщо Зеля це підпише, то це повна КАПІТУЛЯЦІЯ і підданість Росії.
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17.04.2021 07:46 Відповісти
Нинішній склад Верховної Ради не проголосує за формулу Штайнмайєра. Намагання Зеленського скоротити склад ВР до 300 депутатів, вірогідно пов'язане з тим, що преЗедент сподівається, що у обрізаному складі ВР йому вдасться протягнути формулу Штаймайєра в конституцію України і узаконити капітуляцію.
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17.04.2021 00:09 Відповісти
о чём ты пишеш??это сборище ,,трускавецких недоумков"ты рассматриваеш как депутатов??эти какраз и проголосуют за что угодно!! лиж бы вовремя заветные КОНВЕРТЫ получить!!
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17.04.2021 00:49 Відповісти
Я знаю про що я пишу. Ті хто проголосує "за что угодно" навіть разом з опзж не зберуть 300 голосів щоб внести зміни в Конституцію.
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17.04.2021 00:55 Відповісти
Якої Конституції, там хіба є щось про окуповані території? Слуги голосують за все, що хоче цей президент і поки їм жирні куски дають щомісяця за це.
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17.04.2021 07:52 Відповісти
Формули Штайнмайєра у конституції України не має і ніколи не буде!
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17.04.2021 19:26 Відповісти
Кравчук у Шустера сказав хрен їм в сраку.
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17.04.2021 00:11 Відповісти
Дід іще той йо- рь ізвращенец
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17.04.2021 01:44 Відповісти
Taких государств не бывает: формально - одна страна, но две идеологии, две армии и т.д.
Была попытка: Гонконг. Закончилась китайской оккупацией.
Вышеизложенное - это капитуляция.
Если вы капитулируете перед терриристами, они в итоге вас уничтожат.
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17.04.2021 00:31 Відповісти
Ознайомтеся з мат. частю перш ніж писати петя-пости.
Все шо ви згадали ВЖЕ ПІДПІСАВ ПЄТЯ у Мінськ-2.
Тобто він підписав капітуляцію ще у 2015!
Читайте текст!
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/12/7058327/
п.2 - Отвод вооружений, что уже сделано.
п.4 - Выборы
п.5 - Амнистия
п.9 - Четко указано, что контроль за границей берется ПОСЛЕ выбров а не до!
п.10!!! - Вывод иностранных вооруженных формирований

Тобто сивочолий підписав і затягував, з виконанням, бо то явна зрада у виборців.
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17.04.2021 01:29 Відповісти
Каки-таки петя-посты?
Да, Петро затягував з виконанням, потому что смог бы добиться всего ,что задумал. И потихоньку добивался.
А Зюзя только разрушает все, чего добились до него.
При Петру Украина медленно, но уверенно укреплялась.
При Зюзе Украина разрушается его недолугими, а может и враждебными стараниями.
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17.04.2021 02:12 Відповісти
Тобто, все ж так руку ***** у Мінську жав? и капітуляцію підписав, після просранного Дебальцево?
То чому ви зараз верещите про те шо давно погоджене Петєю?
Зе - так само затягує як і попередник і ніхто Мінськ-2 виконувати не збирається.
Про розруху: вам нагадати скільки млрд. баксів стратегічних *********** взлетіло у повітря при "самом выдающемся рехформаторе армии!"? ))
Сивочолий не "потихоньку добивался" а спускав на тормоза і топтав болто, чим просрав момент піднесення національного духу. За 5 років воно обіцяло завод 152мм ***********... Де він??? Прожер зі Свинарчуками?
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17.04.2021 13:23 Відповісти
Найди там подпись Пети для начала. И что это за документ, «минские соглашения», только дебилы могут это выполнять.
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17.04.2021 07:54 Відповісти
Убогий, где ты увидел там подпись Порошенко? Там нет его подписи. Есть только факсимиле на твоих обосраных штанах
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17.04.2021 12:10 Відповісти
Сцикло твій клоун
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17.04.2021 05:57 Відповісти
Он ещё воду в крым даст!его дожмут.
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17.04.2021 07:39 Відповісти
Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.\\\
 не пи..діть,Діду!
немає у ВР 300 голосів на таку зміну Конституції..
і навіть 226 немає
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17.04.2021 08:42 Відповісти
Вы уверены что голосов нет?
Монобольшинство+зажопы Идеология ведь у них одинаковая
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17.04.2021 09:54 Відповісти
Такой Дамбасс нам не нужен.!!!.Как говорил когда то Н.Озеров про футбол
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17.04.2021 09:49 Відповісти
FGM-148 Javelin кацапы их срутся. У ихних танков нет активной защиты при атаке с верхней полусферы
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17.04.2021 00:29 Відповісти
Маловато маловато будет, надо больше
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17.04.2021 00:45 Відповісти
Байден сказав, що дадуть тисячі джавелін у разі російського наступу.
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17.04.2021 08:03 Відповісти
Согласен
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17.04.2021 00:48 Відповісти
Звонок из Белого дома, или "Избиение провинившегося хулигана"

Байден известил Путина о возможных и очень плохих последствиях для России, если та решится на широкомасштабное вторжение на территорию Украины.

Он еще раз подтвердил, что Америка и НАТО не оставят Украину наедине с агрессором, военный конфликт на Донбассе должен быть решен мирными средствами в самое кратчайшее время и Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским.

В завершении разговора Байден предложил Путину встретится на нейтральной территории, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с безопасностью и непрекращающимися провокациями Москвы.

Москва пока не знает что ответить, поскольку встреча Байдена с Путиным (предположим, в Рейкьявике) будет совсем не такой, как встреча Путина с Трампом в Хельсинки.

Это будет "избиение провинившегося хулигана". Почти сразу после звонка из Белого дома в Кремль последовало принятие Соединенными Штатами новых санкций против России.

В Кремле не знают - что теперь делать? Направо пойдешь - башку оторвут, налево пойдешь - без денег останешься, прямо пойдешь - по дороге издохнешь.

Рейган тоже звонил в Кремль Горбачеву и встречался с ним не раз, мы знаем что из этого в итоге вышло. Сегодня трения Кремля с Западом накалились до предела, однако это не означает начало какой-то фазы горячего конфликта.

Кремль и российские олигархи не готовы расплатиться наворованным за 30 лет ради "понтов великой державы".

Война России с НАТО закончится за два дня полным разгромом армии РФ, причем россияне даже не увидят американских военнослужащих.

С применениям ЯО война закончится за два часа, а ее последствия непредсказуемы для обеих сторон, но победителем из нее Россия точно не выйдет. Все эти сценарии известны, блефовать Москве уже не получится.

Куда ни кинь - всюду клин. Путин и его окружение сами загнали себя в ловушку бряцанием оружием, которое начало вызывать на Западе скорее раздражение, чем трусливую тревогу. Все медленно и верно идет к свертыванию делового сотрудничества Запада с Россией, хотя по части дипломатии Запад не отказался от попыток заставить Кремль выполнять нормы международного права.

Тут следует отметить, что Украина заняла выжидательную позицию, хотя ее президент слетал в Анкару и заручился поддержкой Эрдогана. Только Турция на та страна, которая может решить проблему Донбасса и Крыма.

Чтобы Украина стала членом НАТО, требуется воздействовать на общественное мнение в Северной Америке и странах Западной Европы, а здесь пока "конь не валялся".

Ни МИДу Украины, ни АП это сегодня не надо. Они ждут, когда "рак на горе свиснет".

https://antikor.com.ua/articles/451448-zvonok_iz_belogo_doma_ili_izbienie_provinivshegosja_huligana
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17.04.2021 00:48 Відповісти
Харе постити куйню про те, що потужний неповносправний байден могучою рукою нас захистить від куйла. Годі брехати.
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17.04.2021 07:07 Відповісти
Бред!
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17.04.2021 07:42 Відповісти
Бідолашна, як же тебе заїло що Байден опустив ху*ла. Вам рашистам це тільки початок. Готуйся.
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17.04.2021 19:37 Відповісти
Чтобы Украина стала членом НАТО, требуется воздействовать на общественное мнение в Северной Америке и странах Западной Европы, а здесь пока "конь не валялся"./

не все так погано.. членом НАТО Україна стане куди швидше,ніж вступить в ЄС.(приклад Турції)
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17.04.2021 08:45 Відповісти
Щоб вступити в ЄС треба бути членом НАТО. Але для нас більш важливо НАТО, а Асоціація з ЄС, тісна економічна інтеграція та безвізовий режим - це де факто членство в ЄС, яке не оформлено де юре.
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17.04.2021 19:33 Відповісти
Что то мне не нравится этот Наев.
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17.04.2021 01:11 Відповісти
Шляцца по жидовским ахмет помойкам уже зашквар.
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17.04.2021 05:56 Відповісти
Почему? Как пр мне нормальный умный генерал
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17.04.2021 10:14 Відповісти
среди кацапов тоже есть хорошие. Каждый 200й.
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17.04.2021 06:38 Відповісти
Как кацапы вообще попадают туда (в ПМР) ? Туда кроме велосипедов через Украину должен быть запрет прохода любого транспорта.
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17.04.2021 07:45 Відповісти
Наев чітко визначив можливі варіанти розвитку подій і адекватні відповіді збройних сил України на них для того щоб дивані експерти не нагнітали істерію.
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17.04.2021 08:29 Відповісти
и во всех трех сценариях нужно резать козломордые бошки и чем больше тем лучше, обосцанные мокши понимают только язык силы......
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17.04.2021 08:41 Відповісти
Перебросили танковую дивизию.
Днепровскую воду захватить могут, удержать не смогут.
Вводить такое количество танков на територию ДНР?
Значит, либо демонстрация либо захват всей Украины.
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17.04.2021 08:54 Відповісти
Терзают меня смутные сомнения - уж не разыграли нас как слепых котят с этой "войнушкой", чтобы Зю смог на все согласится под предлогом грядущей войны и этим оправдать сдачу украинских интересов.
Это может быть сговор всей этой шатии...европейско - расейской-зеленской
Как вы смотрите на такое?
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17.04.2021 09:46 Відповісти
посмотрим, пока ведь ничего не сдал, рано говорить
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17.04.2021 12:17 Відповісти
Суспільство (звичайні громадяни) отримал сигнал, що ситуація під контролем. Усі можливі сценарії прораховані. Українське військо готове дати гідну відповідь нашим "затятим північно-східним агресорам".
А "диванні експерти" мають пам'ятати, що Український народ вже сьомий рік адекватно відповідає ворогу. Нажаль цього свого часу не змогла зробити братня Грузія. Бо тоді "рф" почали би ставити на її "законне місце біля вбиральні" раніше.
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17.04.2021 10:00 Відповісти
В таких складной час, підготовці нашої армії дана висока оцінка. Солдати та офіцери мотивовані,є резерв із ветеранів та територіальної оборони, зі зброєю та технікою підтримає Америка та Европа,це вже вирішено. Розроблений чітки плани дій армії у випадку наступу, постійно проводяться навчання по цим планам, вже Байден вліпив десять санкцій. Все це є факторами стримання агресії. Не треба боятися і капітулювати, треба захищатися та перемогати.
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17.04.2021 10:05 Відповісти
Помнится Висарионыч тоже пресекал "паникёрство" до 22 июня, а потом...
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17.04.2021 10:14 Відповісти
Коли нападає ворог, наша країна, армія та народ, стає єдиним організмом. Ми будемо захищатись. А з виступу генерала Наєва, я переконана в успіху, тому що на цей час ми добре підготовлені.
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17.04.2021 12:08 Відповісти
кацапы должны понимать, что сегодня, не будет так, как было в 2014 -м !
стрелять будет каждая руина,
каждое дерево,
каждый столб,
та кожний Українець !

Хай нам Бог помагає та рідні стіни наших будинків!
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17.04.2021 15:11 Відповісти
 
 