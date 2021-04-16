Наєв: є три сценарії - демонстрація противником сили, спроба отримати дніпровську воду і атака на наші позиції

Військове керівництво України розглядає три сценарії подальшої поведінки збройних сил Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаними сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Це, зокрема, стосується демонстрації нам сили - це перший варіант. Другий варіант - це отримання військовим шляхом Дніпровської води. І третій варіант - це стосується загострення в районі проведення операції Об'єднаних сил і проведення локальних військових дій в напрямку на наші позиції. Отакі три сценарії розглядаються", - розповів він.

Наєв зазначив, що для кожного з цих сценаріїв є свій план реагування.

Крім того, за його словами, військові, яких Росія перекинула до українського кордону можуть як повернутися в місця розташування, так і залишитися поруч із територією України.

"В основному, перекидання здійснюється із Західного, з Південного війського округу, і, дійсно, з півночі. ... Ми розглядаємо варіант, що закінчиться їхнє навчання, і вони підуть. І другий варіант - що вони будуть далі перебувати на ротаційній основі у такому збільшеному складі", - сказав Наєв.

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