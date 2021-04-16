Наєв: є три сценарії - демонстрація противником сили, спроба отримати дніпровську воду і атака на наші позиції
Військове керівництво України розглядає три сценарії подальшої поведінки збройних сил Росії.
Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаними сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.
"Це, зокрема, стосується демонстрації нам сили - це перший варіант. Другий варіант - це отримання військовим шляхом Дніпровської води. І третій варіант - це стосується загострення в районі проведення операції Об'єднаних сил і проведення локальних військових дій в напрямку на наші позиції. Отакі три сценарії розглядаються", - розповів він.
Наєв зазначив, що для кожного з цих сценаріїв є свій план реагування.
Крім того, за його словами, військові, яких Росія перекинула до українського кордону можуть як повернутися в місця розташування, так і залишитися поруч із територією України.
"В основному, перекидання здійснюється із Західного, з Південного війського округу, і, дійсно, з півночі. ... Ми розглядаємо варіант, що закінчиться їхнє навчання, і вони підуть. І другий варіант - що вони будуть далі перебувати на ротаційній основі у такому збільшеному складі", - сказав Наєв.
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Какой план по Донбассу может согласовать "нормандская четверка" в понедельник 19.04.2021
В рамках Нормандского формата последнее рабочее предложение Берлина и Парижа - это план кластеров мирного урегулирования на базе Минских соглашений.
Именно эта тема и стала центральной.
После встречи Владимир Зеленский вышел к журналистам и оhttps://strana.ua/news/328620-zelenskij-sohlasilsja-na-ideju-klasterov-ot-hermanii-i-frantsii-v-nikh-propisan-osobyj-status-donbassa.html тветил на вопросы .
Также он заявил, что 19 апреля встретятся советники лидеров стран "нормандской четверки" (в их числе глава Офиса президента Андрей Ермак и замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак).
Они согласуют кластеры - пошаговый план реализации Минских соглашений.
Ключевое - это заявление Зеленского, что стороны возобновляют работу по плану о кластерах на Донбассе.
Причем, ОБСУЖДАТЬСЯ БУДЕТ ИМЕННО ЕВРОПЕЙСКИЙ ИХ ВАРИАНТ. А Украина должна будет прислать к нему свои дополнения.
Кравчук вчора в Шустера заявив протилежне
· согласование с "ДНР" и "ЛНР" всех нормативных актов Украины, которые принимаются в рамках урегулирования
· Украина должна узаконить "формулу Штайнмайера", по которой в ОРДЛО проводятся выборы и эти территории получают особый статус еще до того, как Украине возвращается граница
· Внесение в Конституцию Украины положений о децентрализации с учетом 11 пункта "Минска-2", где говорится об особом статусе Донбасса.
· "Народная милиция" ОРДЛО из Донбасса не выводится - ни на время выборов, ни вообще.
Россия, к слову, уже прислала свои правки к этому проекту. Они конкретизируют и ужесточают многие пункты
Сейчас, вероятно ввиду угрозы полномасштабной войны,
ЗЕЛЕНСКИЙ ДАЛ СОГЛАСИЕ БАЗИРОВАТЬСЯ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯХ ЕВРОПЫ.
Была попытка: Гонконг. Закончилась китайской оккупацией.
Вышеизложенное - это капитуляция.
Если вы капитулируете перед терриристами, они в итоге вас уничтожат.
Все шо ви згадали ВЖЕ ПІДПІСАВ ПЄТЯ у Мінськ-2.
Тобто він підписав капітуляцію ще у 2015!
Читайте текст!
https://www.pravda.com.ua/articles/2015/02/12/7058327/
п.2 - Отвод вооружений, что уже сделано.
п.4 - Выборы
п.5 - Амнистия
п.9 - Четко указано, что контроль за границей берется ПОСЛЕ выбров а не до!
п.10!!! - Вывод иностранных вооруженных формирований
Тобто сивочолий підписав і затягував, з виконанням, бо то явна зрада у виборців.
Да, Петро затягував з виконанням, потому что смог бы добиться всего ,что задумал. И потихоньку добивался.
А Зюзя только разрушает все, чего добились до него.
При Петру Украина медленно, но уверенно укреплялась.
При Зюзе Украина разрушается его недолугими, а может и враждебными стараниями.
То чому ви зараз верещите про те шо давно погоджене Петєю?
Зе - так само затягує як і попередник і ніхто Мінськ-2 виконувати не збирається.
Про розруху: вам нагадати скільки млрд. баксів стратегічних *********** взлетіло у повітря при "самом выдающемся рехформаторе армии!"? ))
Сивочолий не "потихоньку добивался" а спускав на тормоза і топтав болто, чим просрав момент піднесення національного духу. За 5 років воно обіцяло завод 152мм ***********... Де він??? Прожер зі Свинарчуками?
не пи..діть,Діду!
немає у ВР 300 голосів на таку зміну Конституції..
і навіть 226 немає
Монобольшинство+зажопы Идеология ведь у них одинаковая
Байден известил Путина о возможных и очень плохих последствиях для России, если та решится на широкомасштабное вторжение на территорию Украины.
Он еще раз подтвердил, что Америка и НАТО не оставят Украину наедине с агрессором, военный конфликт на Донбассе должен быть решен мирными средствами в самое кратчайшее время и Соединенные Штаты никогда не признают Крым российским.
В завершении разговора Байден предложил Путину встретится на нейтральной территории, чтобы обсудить ряд вопросов, связанных с безопасностью и непрекращающимися провокациями Москвы.
Москва пока не знает что ответить, поскольку встреча Байдена с Путиным (предположим, в Рейкьявике) будет совсем не такой, как встреча Путина с Трампом в Хельсинки.
Это будет "избиение провинившегося хулигана". Почти сразу после звонка из Белого дома в Кремль последовало принятие Соединенными Штатами новых санкций против России.
В Кремле не знают - что теперь делать? Направо пойдешь - башку оторвут, налево пойдешь - без денег останешься, прямо пойдешь - по дороге издохнешь.
Рейган тоже звонил в Кремль Горбачеву и встречался с ним не раз, мы знаем что из этого в итоге вышло. Сегодня трения Кремля с Западом накалились до предела, однако это не означает начало какой-то фазы горячего конфликта.
Кремль и российские олигархи не готовы расплатиться наворованным за 30 лет ради "понтов великой державы".
Война России с НАТО закончится за два дня полным разгромом армии РФ, причем россияне даже не увидят американских военнослужащих.
С применениям ЯО война закончится за два часа, а ее последствия непредсказуемы для обеих сторон, но победителем из нее Россия точно не выйдет. Все эти сценарии известны, блефовать Москве уже не получится.
Куда ни кинь - всюду клин. Путин и его окружение сами загнали себя в ловушку бряцанием оружием, которое начало вызывать на Западе скорее раздражение, чем трусливую тревогу. Все медленно и верно идет к свертыванию делового сотрудничества Запада с Россией, хотя по части дипломатии Запад не отказался от попыток заставить Кремль выполнять нормы международного права.
Тут следует отметить, что Украина заняла выжидательную позицию, хотя ее президент слетал в Анкару и заручился поддержкой Эрдогана. Только Турция на та страна, которая может решить проблему Донбасса и Крыма.
Чтобы Украина стала членом НАТО, требуется воздействовать на общественное мнение в Северной Америке и странах Западной Европы, а здесь пока "конь не валялся".
Ни МИДу Украины, ни АП это сегодня не надо. Они ждут, когда "рак на горе свиснет".
https://antikor.com.ua/articles/451448-zvonok_iz_belogo_doma_ili_izbienie_provinivshegosja_huligana
не все так погано.. членом НАТО Україна стане куди швидше,ніж вступить в ЄС.(приклад Турції)
Днепровскую воду захватить могут, удержать не смогут.
Вводить такое количество танков на територию ДНР?
Значит, либо демонстрация либо захват всей Украины.
Это может быть сговор всей этой шатии...европейско - расейской-зеленской
Как вы смотрите на такое?
А "диванні експерти" мають пам'ятати, що Український народ вже сьомий рік адекватно відповідає ворогу. Нажаль цього свого часу не змогла зробити братня Грузія. Бо тоді "рф" почали би ставити на її "законне місце біля вбиральні" раніше.
стрелять будет каждая руина,
каждое дерево,
каждый столб,
та кожний Українець !
Хай нам Бог помагає та рідні стіни наших будинків!