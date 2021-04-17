Росія не перекидає війська ні в Білорусь, ні в Придністров'я, - Наєв

У Республіці Білорусь і в окупованому РФ молдавському Придністров'ї немає накопичення збройних сил Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується республіки Білорусь, там нема накопичування збройних сил Російської Федерації. Ми знаємо, що там знаходяться дві військових частини для забезпечення Балтійського флота - це накшталт вузла зв'язку. Були навчення спільні збройних сил Російської Федерації і республіки Білорусь, там залучався спецназ, але підрозділи Російської Федерації вийшли з території республіки Білорусь. Ми відслідковуємо: йде планова бойова підготовка збройних сил республіки Білорусь", - розповів Наєв.

Він додав, що російські війська відсутні і в окупованому Придністров'ї.

"Там немає також ніякого ані накопичування, ані підготовки до якихось там локальних активних бойових дій по відношенню до України. Ситуація там - стабільна і контрольована", - пояснив Наєв.

Читайте також: Наєв: є три сценарії - демонстрація противником сили, спроба отримати дніпровську воду і атака на наші позиції