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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Росія не перекидає війська ні в Білорусь, ні в Придністров'я, - Наєв

Росія не перекидає війська ні в Білорусь, ні в Придністров'я, - Наєв

У Республіці Білорусь і в окупованому РФ молдавському Придністров'ї немає накопичення збройних сил Росії.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив командувач Об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується республіки Білорусь, там нема накопичування збройних сил Російської Федерації. Ми знаємо, що там знаходяться дві військових частини для забезпечення Балтійського флота - це накшталт вузла зв'язку. Були навчення спільні збройних сил Російської Федерації і республіки Білорусь, там залучався спецназ, але підрозділи Російської Федерації вийшли з території республіки Білорусь. Ми відслідковуємо: йде планова бойова підготовка збройних сил республіки Білорусь", - розповів Наєв.

Він додав, що російські війська відсутні і в окупованому Придністров'ї.

"Там немає також ніякого ані накопичування, ані підготовки до якихось там локальних активних бойових дій по відношенню до України. Ситуація там - стабільна і контрольована", - пояснив Наєв.

Читайте також: Наєв: є три сценарії - демонстрація противником сили, спроба отримати дніпровську воду і атака на наші позиції

Автор: 

Білорусь (7969) Придністров’я (476) росія (66080) шоу Шустера (309) Наєв Сергій (354)


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Топ коментарі
+10
"Он добавил, что российские войска отсутствуют и в оккупированном Приднестровье". Наев ты дебил? В Приднестровье 14я российская армия стоит.
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17.04.2021 00:09 Відповісти
+6
"Наев: есть три сценария - демонстрация противником силы, попытка получить днепровскую воду и атака на наши позиции"(c)

у человека рядом с домом шо-то тлеет и дымит. Тут есть 3 варианта - само потухнет, дотлеет и потухнет, либо разгорится и спалит дом к фуям собачим. И если человек хотя бы не принесет огнетушитель поближе, то он - таки да, дебил.
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17.04.2021 00:15 Відповісти
+6
Нет никакого ни накопления, ни подготовки к каким-то там локальным активным боевым действиям по отношению к Украине. Ситуация - стабильная и контролируемая
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17.04.2021 08:33 Відповісти
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А у Наева есть гарантия, шо войска бульбофюрера не поддержат возможный удар русни?
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16.04.2021 23:56 Відповісти
у Наева есть - больше ни у кого.
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17.04.2021 00:23 Відповісти
Глупый вопрос кто вообще может дать такие гарантии
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17.04.2021 08:45 Відповісти
Не глупый, а риторический.
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17.04.2021 15:46 Відповісти
Конечно не перебрасывает, она уже их перебросила вовремя учений и митингов замаскировала под бульбашей.
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17.04.2021 00:00 Відповісти
100%!! Ещё в 2017 году...Только этот "незНАЕВ" этого это "видел"..Похоже сто этот "генералитет" Украины-"сліпий,німий та дурний"...Один "воронченко" чого вартий...."москітним флотом"-"ГЮРЗУ" нікудишню назвав..
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17.04.2021 12:41 Відповісти
Мы имеем дело с логикой имбецила, единственной самореализацией которого являются мускулы. Нет сомнений, что рано или поздно эти мускулы, в которые вложено столько сил и времени, заиграют. Как предполагается, на этот случай для Путина, его ближайшего окружения и соответствующих родственников готовятся ядерные убежища.
Возможная физическая гибель России не волнует Путина: он уверен, что Россия будет существовать ровно столько, сколько будет существовать сам Путин, даже если все, что останется от России - это триста человек, спрятавшиеся в бункере под дворцом в Геленджике.
Путину совершенно безразлично то, что произойдет после его смерти: "нет Путина - нет России".
С психологической точки зрения это объяснимо. В каждом из нас присутствуют две силы - Эрос (сила созидания) и Танатос (сила саморазрушения).
У психопатов, как правило, происходит дисбаланс с резким креном в сторону Танатоса. Путин бессознательно идет не только к личному саморазрушению, но и к саморазрушению того конструкта, с которым он себя идентифицирует - "России".
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17.04.2021 00:04 Відповісти
"Он добавил, что российские войска отсутствуют и в оккупированном Приднестровье". Наев ты дебил? В Приднестровье 14я российская армия стоит.
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17.04.2021 00:09 Відповісти
"Наев: есть три сценария - демонстрация противником силы, попытка получить днепровскую воду и атака на наши позиции"(c)

у человека рядом с домом шо-то тлеет и дымит. Тут есть 3 варианта - само потухнет, дотлеет и потухнет, либо разгорится и спалит дом к фуям собачим. И если человек хотя бы не принесет огнетушитель поближе, то он - таки да, дебил.
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17.04.2021 00:15 Відповісти
Нужно понимать что телешоу не то место где будут раскрывать все планы противодействия возможной агрессии РФ.
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17.04.2021 08:40 Відповісти
Вряд ли пару тысячь солдат в Приднестровье с россиянскими шевронами, но которые в подавляющем числе являются местными жителями можно назвать АРМИЕЙ
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17.04.2021 00:18 Відповісти
14 армия теперь официально называется "Оперативная группа российских войск в Приднестровье" и является частью армии московии. А в армии московии служат подданные московии, а не местные непонятно кто.
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17.04.2021 00:25 Відповісти
Прав на всі 100% ,це в Криму служили невідомо хто !!!)))
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17.04.2021 00:37 Відповісти
Допустим,но эти пару тысяч там всё-таки есть? Есть. Почему же Наев говорит что они там отсутствуют?
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17.04.2021 08:57 Відповісти
Численность "армии" назовите для всех.
Просто все, от слово "армия", уже неоднократно обосрались.
Так что, цифры в студию про "14 армию".
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17.04.2021 00:55 Відповісти
Вас смущает слово "армия"? Хорошо,пусть будет не армия,пусть будет батальон. Но они же там есть? Почему же Наев говорит что ихтамнет,когда они там есть?
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17.04.2021 08:52 Відповісти
Ну так не "понятиями" - армия, батальоны разбрасывайтесь, а ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬЮ ОПЕРИРУЙТЕ.
Берём к примеру мусоров из МВД собакяна.
Есть батальон ППС, а есть батальон конвойной службы. Оба принадлежат МВД, а специфика разная. Но ОБА организма батальоны.
А есть батальоны в составе полка "Азов". Это тоже МВД собакяна.
В результате, один батальон "Азова", "пережуёт" и выплюнет не поморщившись, два батальона ППСников и вертухаев.
Так что, поднимайте материалы и смотрите, что, где и как срёт, жрёт и спит.
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17.04.2021 09:17 Відповісти
Там находится оперативная группа российских войск(наследница 14 армии России).Этого мало чтоб сказать что они там есть? Или будем на -белое, говорить-черное?
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17.04.2021 10:16 Відповісти
Абсолютно НИЧЕГО.
Вы или принципиально упёрлись в "своё видение", либо .... тут без вариантов.
Вариант, с тем что Вы будете что-то искать по ОГ РФ в ПМР, уже не имеет смысла.
У Вас в головушке засели лозунги:
1. Наследница 14 армии.
2. Оперативная группа РФ
Всё!
Про функциональные особенности, я это зря рассказал. Вам не доходит.
И уже не дойдёт.
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17.04.2021 11:19 Відповісти
Поставим вопрос в другой плоскости.Приднестровье оккупировано Россией?
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17.04.2021 12:39 Відповісти
расходимся - западные разведки, дипломаты и руководители европейских государств прогнали нам туфту
- братская Расея не собирается нападать, а проводит плановые учения (командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев)
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17.04.2021 00:09 Відповісти
ну если так - зачем Украине военная помощь стратегических союзников?
все ети Джавелины, Петриоты, средства обнаружения и уничтожения?
отошел на безопасное расстояние и от оно перемирие.
еще один в своей голове войну закончил - командования в ЗСУ нет.
пиндец шо творится - схроны тока они...
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17.04.2021 00:21 Відповісти
На жаль,Україна це пародія на державу,лялькова імітація держави ,а зелена пліснява ,це імітація державної влади !!!)))
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17.04.2021 00:24 Відповісти
за владу згоден, за перше тверження? - категорично нi.
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17.04.2021 00:29 Відповісти
Країна і держава ,це різні речи !!! Держава ,це,в першу чергу, обов"язки перед громадянами,які Україна ,як держава, не виконує !!! Мені це дуже прикро, але країну Україну назвати державою неможливо!!!)))
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17.04.2021 00:35 Відповісти
интересно как бы российские войска попали в преднестровье через украину только.Я бы даже не удевился если этот деятель это разрешил
https://censor.net/ru/comments/locate/3260311/01921460-a69f-71a3-8269-16ac3533516d
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17.04.2021 00:23 Відповісти
Украина, не yкраина - надеюсь typo.
запомнили, да?
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17.04.2021 00:27 Відповісти
Да, у меня тоже вопрос возник!
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17.04.2021 06:15 Відповісти
Еще один де-генерал с луженой глоткой "вангует".
А аналитические ведомства других стран просто дилетанты?
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17.04.2021 00:30 Відповісти
За Приднестровье нужно сказать "спасибо" Крачуку и Кучме - без согласия и сотрудничества этих типов кацапы там "задохлись бы без снабжения и коммуникаций быстро и окончательно еще в начале 90-х. Сегодня Приднестровье существует только потому что Украина позволяет (благодаря "нашим президентам" в окружении агентуры *****). В любой момент мы вместе с молдаванами можем удушить этот террористический анклав просто полностью перекрыв любое движение (снабжение) через нашу границу и закрыв воздушное пространство. Через несколько месяцев крыса там будет деликатесом.
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17.04.2021 00:52 Відповісти
А що це за "командувач" в нас, що ходить патякати на 3-х копійчані "шоу"?
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17.04.2021 06:34 Відповісти
голый Путин https://uainfo.org/blognews/1618586532--goliy-vbivtsya-pid-posolstvom-rf-v-chehiyi-vstanovili-statuyu.html восхитительный перфоманс
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17.04.2021 06:37 Відповісти
Просто потому что они там есть и это ( по военной терминологии) второстепенные участки фронта.
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17.04.2021 07:26 Відповісти
Нет никакого ни накопления, ни подготовки к каким-то там локальным активным боевым действиям по отношению к Украине. Ситуация - стабильная и контролируемая
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17.04.2021 08:33 Відповісти
Алекса Дядюшкин особисто все контролює
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17.04.2021 09:37 Відповісти
Хутін накаже і збройні сили Білорусі доєднаються до кацапських.
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17.04.2021 09:36 Відповісти
Підримую командувача! Все правильно каже!
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17.04.2021 12:16 Відповісти
а как орки могут дополнительно перебросить армию в приднестровье? только через нашу территорию.
ну или самолётами пассажирскими только солдат под видом туристов.
ну и конечно надо быть дебилами, что бы пускать ушлёпков туда.
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17.04.2021 13:01 Відповісти
Доклад Наева был четким, понятным даже для простого обывателя и самое главное реальным. Все, что нужно было знать обществу, он сказал. Ни единый сидящий участник передачи, ему не возразил и даже не задал вопроса, потому, что было для всех все ясно и понятно.
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17.04.2021 14:34 Відповісти
Ніяк не можу зрозуміти як московія може перекидати війська в придністровя .Це можливо тільки через Україну або Румунію. Румунія відпадає - значить через Україну.
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17.04.2021 15:12 Відповісти
 
 