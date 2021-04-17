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Новини Агресія Росії проти України
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Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу

Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу

Франція, Німеччина та інші партнери України демонструють їй "безпрецедентну" підтримку, і цей сигнал Росії допоможе знизити напругу на Донбасі, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі ТСН, коментуючи минулі 16 квітня переговори про ситуацію на Донбасі між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи правдиві чутки, що ходили перед переговорами, що в рамках компромісних пропозицій щодо дестабілізації ситуації на Донбасі лідери Німеччини і Франції запропонували Україні дати воду до Криму, Єрмак підкреслив: "Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало ".

Також читайте: Зеленський про переговори в Парижі: Ми з Макроном - на одній хвилі, у нас спільне бачення

"У нас є принципова позиція в переговорах в Мінську і нормандському форматі. Пропонувати Україні щось, що виходило б за рамки наших інтересів - справжні друзі навіть не намагатимуться", - сказав він.

Єрмак зазначив також, що сама зустріч на вищому рівні в форматі "Україна-Франція-Німеччина" - це "дуже потужна відповідь" і сигнал для всіх, хто вирішив, що переговори, які відбулися між Макроном, Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним без України означають, що так буде і далі.

"Що стосується ситуації на кордоні, концентрації російських збройних сил, безумовно, сьогодні ми чуємо підтримку всіх наших партнерів і безкомпромісний сигнал Російської Федерації про відвід військ. Це принципове питання і Франції, і Німеччини, ми сьогодні ще раз почули це від лідерів цих країн" , - підкреслив глава ОП.

Також читайте: Меркель, Макрон і Зеленський закликали РФ відвести війська від кордону з Україною, - заява

Зеленський Володимир (24374) перемовини (3010) Макрон Емманюель (1515) Єрмак Андрій (1384)


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Топ коментарі
+18
елдаку поверить - себя обмануть... Подождём подробной информации...
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17.04.2021 00:21 Відповісти
+18
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
😀
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17.04.2021 00:58 Відповісти
+14
Чего там еще ожидать? -В чем полезность дурака - его можно использовать вслепую.
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17.04.2021 00:37 Відповісти
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елдаку поверить - себя обмануть... Подождём подробной информации...
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17.04.2021 00:21 Відповісти
Чего там еще ожидать? -В чем полезность дурака - его можно использовать вслепую.
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17.04.2021 00:37 Відповісти
А.Білич:
Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________

Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
😀
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17.04.2021 00:58 Відповісти
Бреше, падлюка.
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17.04.2021 13:55 Відповісти
Ух ты *** ... Какое авторитетное мнение, какой анализ встречи .. правда от крота Куйла !!! ПНХ
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17.04.2021 00:24 Відповісти
Верим Дерьмаку, ну
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17.04.2021 00:26 Відповісти
Цеж взірець доброчесності!!!)))
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17.04.2021 00:29 Відповісти
Безпрецедентна підтримка , це не просте занепокоєння ,а неосяжне занепокоєння!!!)))
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17.04.2021 00:27 Відповісти
а что вы хотели??голосовали за,,хуже не будет"как вариант ,,хоть кто лиж бы не порох"вот и получите!!всякого рода ,,занепокоення!!"это то что называется!! ,,награда догнала своих героев!!"по факту что ,,наголосовали!!" то и имеете!!и заметьте!!ваш ,,головнокомандувач"в пределах Украины на всех углах по поводу и без оного кричит (во всё горло)что он ,,не лох"но за пределами(украины) этого даже в слух не упоминает!!видать понимает!! что тут это не конает!! и отношение именно как к ЛОХУ!!
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17.04.2021 00:40 Відповісти
Гарний спич ,але багато букв ,Кравчук сказав коротше-"Маємо те що маємо!" !!!)))
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17.04.2021 00:45 Відповісти
могу ещё кратче чем кравчук:сплошная задница!(во всех смыслах)
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17.04.2021 00:52 Відповісти
Нафіга ЗЕнедоумок всюди тягає за собою комірника ОПи Козиря?
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17.04.2021 00:29 Відповісти
мож где-нить и во французских колониях есть не хилые офшоры.
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17.04.2021 00:40 Відповісти
на Мартинику, вместо Омана , там звявки еще не поступали?
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17.04.2021 00:42 Відповісти
Для демонстрації підошв черевиків надипломатичних прийомах. Ківи ще не вистачає для маніпуляції руками.
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17.04.2021 09:27 Відповісти
Підозрюю що Козирь робив це навмисно щоб все зіпсувати.
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17.04.2021 09:37 Відповісти
Заветная коробочка и долларовая купюра наверное у него.
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17.04.2021 10:53 Відповісти
Если такое дерьмак наболтал, то все не очень чисто.
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17.04.2021 00:31 Відповісти
Ах, позвольте, позвольте, вам, не поверить. После желания посмотреть в глаза путину, после спора в 2019 с добробатовцем, после "Вагнергейта"и всех скандалов со "слугами" - как-то со скепсисом все эти слова воспринимаются.
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17.04.2021 00:54 Відповісти
репутаційні ризики зеленого поца (репутації в нього не має) - це одкровення павліна. Хвіст розпустив, а якже -причетний до великої політики. це так за півтора року - з агента рейху в візири до гнусавого "делать" політику і заодно зелю під наглядом тримати. І вдвох вже півтора року петляють по світу.
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17.04.2021 00:56 Відповісти
Смотрите, зеизбиратели, кто на самом деле руководит сейчас Украиной. Отправил торчка по весям заморским рассказывать как на его страну напали. И спокойно рулит потоками.
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17.04.2021 00:56 Відповісти
Докатились!
Раньше ждали Пороха с зарубежных визитов и ныли, что "перемога не такая", а сейчас ждем зеленого полупоца со страхом "сдал все или не все"?
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17.04.2021 01:12 Відповісти
Сказав фсбешний сексот.
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17.04.2021 01:18 Відповісти
коротко, емко - respect!
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17.04.2021 01:22 Відповісти
когда об етом орет светочь правды Ермак с внезапно убитым порохом братухой и так же внезапно воскресшим? - ну как ему не поверить?
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17.04.2021 01:21 Відповісти
Казаку т.е. Ермаку верить можно. ФСБ врать не станет.
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17.04.2021 02:02 Відповісти
Макрон пригласил Зеленского в Париж , чтобы вставить ему 11 кластеров. Судя по тому, что Макрон не вышел к прессе, что-то у него пошло не так.(с)
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17.04.2021 02:02 Відповісти
А потім дізнаємось,що вода в Крим,перемовини з терористами і відмова від вступу в НАТО-в українських інтересах.
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17.04.2021 05:50 Відповісти
и полная федерализация с управлением из москвы....
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17.04.2021 11:19 Відповісти
Где ЯрмаК а где интересы Украины????
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17.04.2021 06:05 Відповісти
" Имя сестра.. имя.." Так а что звучало " прошу огласить весь список.."
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17.04.2021 07:24 Відповісти
Послухай Козиря і зрозумій, що все насправді навпаки.
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17.04.2021 07:42 Відповісти
Зєлю і всю його шоблу єрмаків геть. Дострокові.
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17.04.2021 07:59 Відповісти
Вірити цій мерзоті не можна ніколи!
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17.04.2021 08:21 Відповісти
Остается только выяснить, что в понимании зепрезика и оп является "интересами Украины"?
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17.04.2021 09:01 Відповісти
Це вже ви вимагаєте неможливого.
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17.04.2021 09:32 Відповісти
"
‎17.‎04.‎2021

Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.

При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала. Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.


Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
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17.04.2021 09:20 Відповісти
До останнього, до кого треба було йти Зєлє, це до Макрона. Краще б в Канаду з'їздив. Або в Польщу, чи Литву. Все робить, як гірше. Чому українці досі мовчать?
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17.04.2021 09:38 Відповісти
Похоже ценой огромных усилий Ма и Ме не позволили Чму сдацца. Они услышали Ба. Из брифинга Чма понятно,что он ни хрена не понял, что произошло. Набор бебебе
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17.04.2021 09:21 Відповісти
ви оптиміст..
Щодо намірів І БАЖАНЬ ГНИЛОЇ ЄВРОПИ.

Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу - Цензор.НЕТ 9881
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17.04.2021 10:11 Відповісти
Витерли сльози і соплі, поміняли памперс і пообіцяли "канфетку" за хорошу поведінку.
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17.04.2021 09:30 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1383293511697518592 1 ч
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (...) бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала.
Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
показати весь коментар
17.04.2021 09:55 Відповісти
Зе пояснив,що не зможе гарантувати постачання води в Крим.
Макрон оформив йому депортацію на 3 роки..
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17.04.2021 10:06 Відповісти
За 40 секунд, ШІСТЬ разів сказати слово "кластери" - це тільки говорящая собачка ЗЕ-Шаріков вміє


А.Білич:Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу - Цензор.НЕТ 292

Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
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17.04.2021 10:33 Відповісти
Всю глибину зради ми зможемо оцінити через місяці 2 після зустрічі на Єлисейських Полях. Це будуть спроби ламати ВР через коліно, таємні накази ТГК, і МО, і т.п. У всякому разі всі витрати по демонстраціі сили Путлером повинні бути виправдані саме діями шмарклі.
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17.04.2021 13:02 Відповісти
твоє діло вчасно вологе прибирання в оп проводити, а не коментувати візити
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17.04.2021 18:01 Відповісти
 
 