Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу

Франція, Німеччина та інші партнери України демонструють їй "безпрецедентну" підтримку, і цей сигнал Росії допоможе знизити напругу на Донбасі, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі ТСН, коментуючи минулі 16 квітня переговори про ситуацію на Донбасі між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.

Відповідаючи на запитання ведучої, чи правдиві чутки, що ходили перед переговорами, що в рамках компромісних пропозицій щодо дестабілізації ситуації на Донбасі лідери Німеччини і Франції запропонували Україні дати воду до Криму, Єрмак підкреслив: "Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало ".

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"У нас є принципова позиція в переговорах в Мінську і нормандському форматі. Пропонувати Україні щось, що виходило б за рамки наших інтересів - справжні друзі навіть не намагатимуться", - сказав він.

Єрмак зазначив також, що сама зустріч на вищому рівні в форматі "Україна-Франція-Німеччина" - це "дуже потужна відповідь" і сигнал для всіх, хто вирішив, що переговори, які відбулися між Макроном, Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним без України означають, що так буде і далі.

"Що стосується ситуації на кордоні, концентрації російських збройних сил, безумовно, сьогодні ми чуємо підтримку всіх наших партнерів і безкомпромісний сигнал Російської Федерації про відвід військ. Це принципове питання і Франції, і Німеччини, ми сьогодні ще раз почули це від лідерів цих країн" , - підкреслив глава ОП.

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