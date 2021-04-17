Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало, - Єрмак про візит Зеленського до Парижу
Франція, Німеччина та інші партнери України демонструють їй "безпрецедентну" підтримку, і цей сигнал Росії допоможе знизити напругу на Донбасі, вважає глава Офісу президента України Андрій Єрмак.
Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав в ефірі ТСН, коментуючи минулі 16 квітня переговори про ситуацію на Донбасі між президентом України Володимиром Зеленським, президентом Франції Емманюелем Макроном і канцлером Німеччини Ангелою Меркель.
Відповідаючи на запитання ведучої, чи правдиві чутки, що ходили перед переговорами, що в рамках компромісних пропозицій щодо дестабілізації ситуації на Донбасі лідери Німеччини і Франції запропонували Україні дати воду до Криму, Єрмак підкреслив: "Жодних пропозицій, які виходили б за рамки інтересів України, навіть не звучало ".
"У нас є принципова позиція в переговорах в Мінську і нормандському форматі. Пропонувати Україні щось, що виходило б за рамки наших інтересів - справжні друзі навіть не намагатимуться", - сказав він.
Єрмак зазначив також, що сама зустріч на вищому рівні в форматі "Україна-Франція-Німеччина" - це "дуже потужна відповідь" і сигнал для всіх, хто вирішив, що переговори, які відбулися між Макроном, Меркель і президентом РФ Володимиром Путіним без України означають, що так буде і далі.
"Що стосується ситуації на кордоні, концентрації російських збройних сил, безумовно, сьогодні ми чуємо підтримку всіх наших партнерів і безкомпромісний сигнал Російської Федерації про відвід військ. Це принципове питання і Франції, і Німеччини, ми сьогодні ще раз почули це від лідерів цих країн" , - підкреслив глава ОП.
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Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…
😀
Раньше ждали Пороха с зарубежных визитов и ныли, что "перемога не такая", а сейчас ждем зеленого полупоца со страхом "сдал все или не все"?
Казакут.е. Ермаку верить можно. ФСБ врать не станет.
17.04.2021
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции («Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la Sécurité de l'Aviation Civile») бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала. Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
Хроника
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_74.html
Щодо намірів І БАЖАНЬ ГНИЛОЇ ЄВРОПИ.
tZE inform
@tZEinform
·https://twitter.com/tZEinform/status/1383293511697518592 1 ч
Самое интересное во встрече Макрона и Зеленского состоит в том, что официально просто непонятно зачем встречались. Ни одна из сторон не придумала хоть какого то внятного объяснения такой спешки и отсутствия повестки дня. Что то важное осталось за пределами публичного оглашения.При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос передачи Украине находящимися в распоряжении Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (...) бортовых самописцев самолета рейса PS752 не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским вопрос поставок французских многоцелевых истребителей четвертого поколения Dassault Rafale не обсуждался.
При проведении переговоров между Макроном и Зеленским Меркель не присутствовала.
Только после окончания этих переговоров, была установлена видеосвязь между Макроном -Зеленским и Меркель по которой состоялся короткий 15-20 минутный разговор. Соответственно точно знать о чем Макрон говорил Зеленскому Меркель не могла.
Макрон оформив йому депортацію на 3 роки..
А.Білич:Послухав я спілкування ЗЄлі з пресою в Парижі.
Я - старша людина, і я червонів із сорому від цього заїкаючогося, тупого наркомана, який не може трьох слів зв'язати.
Тупішого прєзідєнта в світі немає.
Зате як в свій час це тупе ЗЕ перекривлювало нормальних, порядних людей.
Тьфу на тебе, зеЛупо
_____________________________
Обдовбаний в хлам ********** все чухає носа.
Типова поведінка наркомана-кокаїніста:
Відразу згадуються слова пісні «Братів Гадюкіних»:
«Як побачиш наркомана -
бий його, як таракана»…