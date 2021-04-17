За минулу добу 15 порушень режиму "тиші". Терористи стріляли з великокаліберних мінометів і кулеметів та дійснили дистанційне мінування у районі Майорська

За минулу добу, 16 квітня, було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Йдеться про те що, у передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ– зі стрілецької зброї.

"Також поблизу селищ Тарамчук та Краснгорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків– підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦК ", - йдеться з повідомлення штабу.

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Також уточнюється, що станом на 7 ранку 17 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного Донецької області ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби нема.