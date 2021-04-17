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Новини Агресія Росії проти України
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За минулу добу 15 порушень режиму "тиші". Терористи стріляли з великокаліберних мінометів і кулеметів та дійснили дистанційне мінування у районі Майорська

За минулу добу 15 порушень режиму

За минулу добу, 16 квітня, було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Йдеться про те що, у передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ– зі стрілецької зброї.

"Також поблизу селищ Тарамчук та Краснгорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків– підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.

У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦК ", - йдеться з повідомлення штабу.

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Також уточнюється, що  станом на 7 ранку 17 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного Донецької області ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби нема.

агресія (1195) бойовик (3414) обстріл (29234) тероризм (2868) Донбас (22357) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+11
Потому что ты дебил. Кто заптерил контрснаперские группы, первентивные удары и ответный огонь? Порошенко?
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17.04.2021 08:23 Відповісти
+9
Режим тиші є тільку у головах **звєзданутих свідєтєлєй членограя.
Як довго ще буде тривати ця клоунада з режимами тиші?
Скільки ще наших бійців повинно загинути, щоб нарешті хоч у СМІ почали називати своїм ім'ям війну та обстріли на фронті, які не припиняються ні на один день.
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17.04.2021 09:39 Відповісти
+7
"Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов."
...
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17.04.2021 08:29 Відповісти
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Слава тебе, Зеленский за стабильный мир на востоке Украины!
===================
Ума не приложу, что нужно сделать русским, что бы нарушить эту стабильность! Ядерную бомбу взорвать? Ввести армию? Или это будет провокация?
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17.04.2021 08:16 Відповісти
Потому что ты дебил. Кто заптерил контрснаперские группы, первентивные удары и ответный огонь? Порошенко?
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17.04.2021 08:23 Відповісти
"Вечером 16 апреля оккупанты выпустили по нашим позициям под Опытным не менее 30 снарядов калибра 122 мм, - Бутусов."
...
показати весь коментар
17.04.2021 08:29 Відповісти
За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска - Цензор.НЕТ 5170За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска - Цензор.НЕТ 9340За минувшие сутки 15 нарушений режима "тишины". Террористы стреляли из крупнокалиберных минометов и пулеметов и совершили дистанционное минирование в районе Майорска - Цензор.НЕТ 9340
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17.04.2021 08:35 Відповісти
http://risovach.ru/upload/2021/04/mem/dobbi_269060176_orig_.jpg ***** ....._orig_.jpg (500×415) ....
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17.04.2021 08:36 Відповісти
Террористы совершили дистанционное минирование в районе Майорска, почему Украина так не может совершить дистанционное минирование своего участка границы, захваченного террористами?
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17.04.2021 08:43 Відповісти
Нечем,мины ушли в утиль
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17.04.2021 08:47 Відповісти
Нужно в тыл за минами в тыл врага послать 95 квартал, может у них получиться ,
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17.04.2021 08:57 Відповісти
Юзика или Кошевого? Ваши предложения.
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17.04.2021 11:45 Відповісти
Режим тиші є тільку у головах **звєзданутих свідєтєлєй членограя.
Як довго ще буде тривати ця клоунада з режимами тиші?
Скільки ще наших бійців повинно загинути, щоб нарешті хоч у СМІ почали називати своїм ім'ям війну та обстріли на фронті, які не припиняються ні на один день.
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17.04.2021 09:39 Відповісти
Эта тишина поломалась. Несите новую.
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17.04.2021 11:22 Відповісти
Так з ким же ми все таки воюємо? З терористами?
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17.04.2021 11:49 Відповісти
А стрелять наши войска вообще умеют? Или только писать жалобы в ОБСЕ? У нас что, армия писарей?
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17.04.2021 11:51 Відповісти
епть, а там что до сих пор режим тишины существует?
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17.04.2021 13:13 Відповісти
 
 