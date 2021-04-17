За минулу добу 15 порушень режиму "тиші". Терористи стріляли з великокаліберних мінометів і кулеметів та дійснили дистанційне мінування у районі Майорська
За минулу добу, 16 квітня, було зафіксовано 15 порушень з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр штабу ООС.
Зокрема, неподалік населених пунктів Новгородське, Мар’їнка та Опитне противник відкривав вогонь у бік позицій наших захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го та 120-го калібрів, а біля селища Невельське – ще й з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Йдеться про те що, у передмісті населених пунктів Водяне, що на Донеччині, Луганське та Новоолександрівка ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів, а біля селища Майорськ– зі стрілецької зброї.
"Також поблизу селищ Тарамчук та Краснгорівка російсько-окупаційні війська застосували станкові протитанкові гранатомети, а біля Пісків– підствольні гранатомети та стрілецьку зброю.
У районі населеного пункту Майорськ ворог здійснив дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.
Стосовно дій збройних формувань Російської Федерації повідомлені представники ОБСЄ через українську сторону СЦК ", - йдеться з повідомлення штабу.
Також уточнюється, що станом на 7 ранку 17 квітня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Водяного Донецької області ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Бойових втрат серед наших захисників з початку поточної доби нема.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
===================
Ума не приложу, что нужно сделать русским, что бы нарушить эту стабильность! Ядерную бомбу взорвать? Ввести армию? Или это будет провокация?
...
**звєзданутих свідєтєлєй членограя.
Як довго ще буде тривати ця клоунада з режимами тиші?
Скільки ще наших бійців повинно загинути, щоб нарешті хоч у СМІ почали називати своїм ім'ям війну та обстріли на фронті, які не припиняються ні на один день.