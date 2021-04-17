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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали

14 984 нові випадки коронавірусной хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей і 276 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за інформацією Степанова за минулу добу:

-госпіталізовано – 4 100 осіб;

-летальних випадків – 440;

-одужало – 9 736 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

Також читайте: За тиждень в Україні від COVID-19 померла 2 741 особа, - ЦОЗ

За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 936 228 осіб;

-одужало – 1 475 556 осіб;

-летальних випадків – 39 536;

-проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях", - уточнив він.

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
Якщо дивитися в корінь проблеми - то розплата за безвідповідальне голосування більшості виборців.
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17.04.2021 09:15 Відповісти
+4
При чем многие избиратели сами и платят самую высокую цену своих ошибок. Можно даже сказать что из убил телевизор.
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17.04.2021 09:20 Відповісти
+3
Пофигисты заражают непофигистов , вот в чем вопрос
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17.04.2021 09:50 Відповісти
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Чому так багато смертей?
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17.04.2021 08:35 Відповісти
Якщо дивитися в корінь проблеми - то розплата за безвідповідальне голосування більшості виборців.
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17.04.2021 09:15 Відповісти
При чем многие избиратели сами и платят самую высокую цену своих ошибок. Можно даже сказать что из убил телевизор.
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17.04.2021 09:20 Відповісти
https://censor.net/ua/user/95229 Это расплата за нищету, и политизированность. Я так думаю, что если бы процессом рулили Свинарчуки, и им подобные, толку бы тоже не было.
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17.04.2021 10:43 Відповісти
Свинарчуки ввозили контрабасом детали для ремонта таеков из Раши. И о ужас, стоимость их была выше, чем в Раше. Благодаря разоблачениям этот канал перекрыли, детали остались у ВС РФ, танки Т-72, что есть в ВСУ ремонтировать нечем. Пабеда!
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17.04.2021 11:11 Відповісти
....и это называется видать "плато" по Сепанову!?((
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17.04.2021 10:56 Відповісти
Тому що люди не слідкують за своїм здоров'ям. Згадайте відео з лікарень - переважна більшість хворих на кисні з надлишковою вагою. Те, що мають серцеву недостатність або завищений цукор, дізнаються вже в лікарні. Кожного року потрібно проходити мед. огляд, підліковуватись і займатися спортом. Потрібно укріплювати свій організм і бути готовим до будь-яких корон.
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17.04.2021 11:12 Відповісти
Ужас какой- то без видимого конца
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17.04.2021 08:36 Відповісти
зараз Степанов розповість про УСПІХ- УКРАЇНА ВИЙШЛА НА "ПЛАТО"
ТІЛЬКИ ОТ плато ,**** Степанов,у Тібеті
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17.04.2021 08:57 Відповісти
Поки не вимруть пофігісти, так і буде.
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17.04.2021 08:59 Відповісти
Пофигисты заражают непофигистов , вот в чем вопрос
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17.04.2021 09:50 Відповісти
Через 2 года будет конец ужаса, который ты лично привела.
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17.04.2021 11:24 Відповісти
треть смертности списывают на сопли. Не стесняйтесь, пишите уже всех 1500 умерших в сутки в ковидники
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17.04.2021 08:44 Відповісти
Не стесняйся, пишиуже, что в 2020 умерло на 6,1% украинцев больше, чем в 2019, благодаря симулянтам...
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17.04.2021 09:18 Відповісти
ВОЗ своими протоколами и дозами иммунодипресантов залечивал людей до смерти, не стесняйтесь и этого уже озвучивать
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17.04.2021 09:32 Відповісти
Не стесняйся правильно писать названия, а то подумают, что ты эту хрень написал в состоянии глубокой дИпрессии.
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17.04.2021 10:13 Відповісти
росія "лідер". У надлишковій смертності...
зате у ній"прогрес" з смертями від КовідВ Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали - Цензор.НЕТ 5856
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17.04.2021 17:22 Відповісти
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 440 человек, зафиксированы 14 984 новых случая заражения, 9 736 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 5203
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17.04.2021 08:45 Відповісти
Турція "завязлась" на китайський Кроновак(як і Україна)..
самі китайці визнали його малоефективним..(
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17.04.2021 08:59 Відповісти
Сотні людей щодня гине, а ці уроди моральні ходять по ток-шоу на каналах олігархів, і розказують які вони молодці. І олігархів побороли, і ковід тоже, майже.
За таке "управління" треба по 10 років тюрми давати
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17.04.2021 09:03 Відповісти
За такое "управление" не грех было бы ЗЕиКо за бруствером закопать.
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17.04.2021 11:26 Відповісти
Еще полтора "Боинга" навернулись... Царство Небесное.
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17.04.2021 10:45 Відповісти
Пенсійно-медична реформа від Степанова в діі ..я вважаю, що ця бездіяльність від влади - це спрямоване винищення населення...
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17.04.2021 10:57 Відповісти
Степанов фельдшер-смерть. В Украине у власти сейчас отпетые мудаки.
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17.04.2021 11:27 Відповісти
Перш за все потрібно дивитися на себе кожному громадянину України. Народ без масок ходить по магазинах і заправках. Поняття безпечного спілкування немає. Кафе і ресторани відкриті. Веселощі на кожному кроці. І це для країни тільки початок...
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17.04.2021 14:40 Відповісти
В Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали - Цензор.НЕТ 7138
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17.04.2021 17:24 Відповісти
 
 