В Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовано 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали

14 984 нові випадки коронавірусной хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 17 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей і 276 медпрацівників.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

Також за інформацією Степанова за минулу добу:

-госпіталізовано – 4 100 осіб;

-летальних випадків – 440;

-одужало – 9 736 осіб;

-здійснено тестувань за добу – 105 215 (зокрема методом ПЛР – 45 875, методом ІФА – 20 127, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 39 213).

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За весь час пандемії в Україні:

-захворіло – 1 936 228 осіб;

-одужало – 1 475 556 осіб;

-летальних випадків – 39 536;

-проведено ПЛР-тестувань – 8 915 393.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 112), Харківській (1 386), Дніпропетровській (1 169), Одеській (1 097) та Київській (965) областях", - уточнив він.