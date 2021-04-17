УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7227 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
991 12

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 044 людини, всього - 445 861, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 044 людини, всього - 445 861, - Степанов

13 044 людини були вакциновані проти коронавірусу в Україні за минулу добу, 16 квітня.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі  Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.

За інформацією Степанова, від початку кампанії з вакцинації першу дозу отримали 445 861 особа, завершили вакцинацію - 5 осіб (з них двоє отримали першу дозу за кордоном).

Найбільше щеплень проти коронавірусу за минулу добу зробили на Львівщині (2 689), Києві (1 764) та Житомирщині (921). Водночас, в Кіровоградській області зробили за добу всього 86 щеплень.

Також читайте: Головні новини 16 квітня: Зеленський у Макрона, Росія висилає дипломатів США

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+2
Стебанов! Я твой куртка топтал!
показати весь коментар
17.04.2021 09:30 Відповісти
+1
Степашкина пірімога. Вчора у Шустера йому давали люлєй.
показати весь коментар
17.04.2021 09:19 Відповісти
+1
У 95 кварталу клоунада завжди і всюди. Це їхня суть.
показати весь коментар
17.04.2021 09:32 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Степашкина пірімога. Вчора у Шустера йому давали люлєй.
показати весь коментар
17.04.2021 09:19 Відповісти
От мені цікаво, президент вакцинувався 2 березня Ковішилдом, чому ж через 28 днів не проведена ревакцинація? Чи то була знову клоунада?
показати весь коментар
17.04.2021 09:27 Відповісти
У 95 кварталу клоунада завжди і всюди. Це їхня суть.
показати весь коментар
17.04.2021 09:32 Відповісти
Стебанов! Я твой куртка топтал!
показати весь коментар
17.04.2021 09:30 Відповісти
Очень мало, а в выходные вакцинация вообще практически не идет.
показати весь коментар
17.04.2021 09:44 Відповісти
Степашка проводить пенсійну реформу... тому кожен день помирає офіційно біля 500 чоловік тільки від Ковіду... Ну що, зебіли, "сдєлалі" це разом...?
показати весь коментар
17.04.2021 10:44 Відповісти
Чи "нужнА простА пЄрєстать болєть"???
показати весь коментар
17.04.2021 10:46 Відповісти
Попали в больничку, тест сдать. В одном коридоре на ковид, на кровь, на другие анализы куча людей. Специально хотят всех перезаразить? В регистратуре очередь. Неужели забор тестов нельзя по человечески организовать
показати весь коментар
17.04.2021 14:01 Відповісти
В Німеччині у середу вакцинувалися майже 770тис. людей. І то, самі німці вважають, що вони пасуть задніх у вакцинації. Чому ж тоді чемпіони боротьби проти ковід (стєпашка і шмаркля) так повільно вакцинують? 13 тис. в день. Капєц.
https://impfdashboard.de/
показати весь коментар
17.04.2021 14:02 Відповісти
 
 