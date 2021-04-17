За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 13 044 людини, всього - 445 861, - Степанов
13 044 людини були вакциновані проти коронавірусу в Україні за минулу добу, 16 квітня.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує Цензор.НЕТ.
За інформацією Степанова, від початку кампанії з вакцинації першу дозу отримали 445 861 особа, завершили вакцинацію - 5 осіб (з них двоє отримали першу дозу за кордоном).
Найбільше щеплень проти коронавірусу за минулу добу зробили на Львівщині (2 689), Києві (1 764) та Житомирщині (921). Водночас, в Кіровоградській області зробили за добу всього 86 щеплень.
Топ коментарі
+2 Viktor Zotov
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