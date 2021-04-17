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Новини Агресія Росії проти України
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НАТО про плани РФ закрити частину акваторії Чорного моря: Невиправданий вчинок

НАТО про плани РФ закрити частину акваторії Чорного моря: Невиправданий вчинок

Північноатлантичний Альянс вважає дії РФ щодо блокування руху через Керченську протоку і заборону судноплавства в Азовському морі частиною загального курсу цієї країни на дестабілізацію обстановки в регіоні і закликає Росію негайно припинити провокації.

Про це йдеться в заяві прессекретаря НАТО Оани Лунгеску, оприлюдненому на її сторінці в соцмережі Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Плани Росії обмежити доступ до частини Чорного моря та Керченської протоки буде невиправданим кроком, частиною ширшої тенденції дестабілізаційної поведінки. Ми закликаємо Росію дозволити свободу судноплавства. Союзники по НАТО не визнають і не визнаватимуть незаконну анексію українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Лунгеску у цьому ж повідомленні навела текст заяви Альянсу з приводу дій Росії в Чорному та Азовському морях.

"Ми занепокоєні повідомленнями про те, що Росія планує обмежити доступ до частини Чорного моря та Керченської протоки. Це буде невиправданий вчинок, частина ширшої тенденції дестабілізаційної поведінки Росії. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів у Азовському морі та дозволити свободу судноплавства", - йдеться у документі.

У заяві зазначається, що з часу незаконної окупації Криму Росія суттєво збільшила власну військову присутність на півострові та навколо нього. Дії Росії щодо мілітаризації Криму, Чорного та Азовського морів спричиняють подальшу загрозу для незалежності України, підривають стабільність в ширшому регіоні.

Також читайте: Пентагон закликав Росію не створювати перешкод для руху суден у Чорному морі

"Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, зупинити курс на провокації та поважати власні міжнародні зобов’язання. Союзники по НАТО не визнають і не визнаватимуть незаконну та протиправну окупацію Криму Росією. Ми повністю підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України з межами її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується в заяві Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря в зв'язку з "навчаннями". Зі свого боку Пентагон закликав Росію не створювати перешкоди руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.

Керченська протока (360) корабель (1617) НАТО (6557) росія (66104) Чорне море (1678)


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Топ коментарі
+18
Лаптям всьо по барабану поки не отримають в рило.
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17.04.2021 09:46 Відповісти
+9
В чем проблема? Закройте на учения месяцев на 6-8 участок моря, где длжен пролечь СП-2. А еще лучше - там где уже пролег. Для отработки глубинного бомбометания.
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17.04.2021 10:26 Відповісти
+3
Ждите новых санкций рабSSея))
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17.04.2021 09:47 Відповісти
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Лаптям всьо по барабану поки не отримають в рило.
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17.04.2021 09:46 Відповісти
лаптям не по-барабану, лапти все делают в ущерб Украине. потому что лапти злейшие враги Украины. Ты готов записаться в добровольцы?
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17.04.2021 12:25 Відповісти
Ждите новых санкций рабSSея))
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17.04.2021 09:47 Відповісти
А я утверждаю что пролив никто не станет перекрывать! Эта вакханалия уже достала! Я те места отлично знаю, таки с 1981-го там работаю. Повторяю, для экспертов НАТО, на этот раз: откройте карту и присмотритесь: где находится мыс Опук!!! И вы увидите, что он в стороне от пролива, а ниже его- тот самый район, который закроют. Когда был СССР, то этот район тоже постоянно закрывали, но никто и ничего не говорил. Сейчас протестовать имеет право только украинская сторона, ибо Крым- это Украина! И всё!
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17.04.2021 09:51 Відповісти
Глянул на карту,таки да...
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17.04.2021 10:01 Відповісти
В том и всё дело! Мне было бы как-то вс равно, если бы я не жил в Мариуполе, где и так все вздрюченные сверх всякой меры. А тут ещё и слушок этот, о том что порту- капец, бо кацапы пролив закрывают, с 21 апреля. А тогда тут многому капец, если не всему. Вот зачем это делать?!
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17.04.2021 10:05 Відповісти
Была бы власть страны заинтересована, так проложили бы канал из Азовского моря до Днепра и тогда можно болт класть на рашкованские угрозы перекрытия пролива. Да, это огромные деньги, но, мне кажется, оно того стоило бы.
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17.04.2021 11:10 Відповісти
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17.04.2021 09:53 Відповісти
Неоправданный поступок. Ну и...?
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17.04.2021 09:56 Відповісти
Ну і "дуже велика стурбованість" бо невиправдати чи засудити не можна.
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17.04.2021 10:03 Відповісти
Призывают, выражают обеспокоенность - стандартная песня
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17.04.2021 10:00 Відповісти
В чем проблема? Закройте на учения месяцев на 6-8 участок моря, где длжен пролечь СП-2. А еще лучше - там где уже пролег. Для отработки глубинного бомбометания.
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17.04.2021 10:26 Відповісти
А от цікаво,якщо через Керченський пролив буде проходити ракетний крейсер типуTiconderoga або есмінець класу Aleigh Burke,кацапи теж будуть видрачуватись?
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17.04.2021 10:36 Відповісти
Йде війна але європі на це плювати.
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17.04.2021 10:41 Відповісти
И потому пожар охватит Европу, а после - и весь мир.
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17.04.2021 20:28 Відповісти
Нужно выйти Украине из договора по Азовскому морю и объявить его нейтральными водами открытым для судов 3-их стран
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17.04.2021 10:47 Відповісти
а Турция-это еще НАТО?
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17.04.2021 11:21 Відповісти
Еще какая НАТа ,чебураха драная, 2я армия как пишут ...
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17.04.2021 11:25 Відповісти
снова они обеспокоены. лучше введите санкции.

запрет козлячим кораблям заходить в порты стран НАТО.
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17.04.2021 12:08 Відповісти
это всё бла, бла, бла... есть факт оккупации? есть .ваши действия? смешные санкции. им пихуй на них. тем более за крым санкции вообще более чем смехотворные.
второе - был факт нападения на украинские корабли? был. где реакция? арестовали все кораблимордора по всему миру? запретили заходить в порты? нет.
ну дак пока не начнут реально действовать, наказывать жёстко - так и будет. потому как нету наказания.
за грузию небыло, за приднестровье не было - дак чего же тогда на украину не напасть и крым не отжать, если наказания нету?
тут всё логично и толку не будет, пока не будут давать по жопе. все эти разговоры и санкции до жопы грязных орков
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17.04.2021 13:11 Відповісти
рф необходимо разделить и разобщить на мелкие, независимые государства, которые она оккупировала и вернуть ее в родную гавань, маасковские болота и пределы '"золотого кольца". мааск ва - второй бабилон и бабилонская блудница, восседающая на звере, облаченная в багряницу и упоенная кровью, должна быть разрушена.
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17.04.2021 14:00 Відповісти
Неоправданный поступок - вас понял. Держите в курсе.
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17.04.2021 20:26 Відповісти
 
 