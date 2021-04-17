НАТО про плани РФ закрити частину акваторії Чорного моря: Невиправданий вчинок

Північноатлантичний Альянс вважає дії РФ щодо блокування руху через Керченську протоку і заборону судноплавства в Азовському морі частиною загального курсу цієї країни на дестабілізацію обстановки в регіоні і закликає Росію негайно припинити провокації.

Про це йдеться в заяві прессекретаря НАТО Оани Лунгеску, оприлюдненому на її сторінці в соцмережі Twitter, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Плани Росії обмежити доступ до частини Чорного моря та Керченської протоки буде невиправданим кроком, частиною ширшої тенденції дестабілізаційної поведінки. Ми закликаємо Росію дозволити свободу судноплавства. Союзники по НАТО не визнають і не визнаватимуть незаконну анексію українського Криму", - йдеться у повідомленні.

Лунгеску у цьому ж повідомленні навела текст заяви Альянсу з приводу дій Росії в Чорному та Азовському морях.

"Ми занепокоєні повідомленнями про те, що Росія планує обмежити доступ до частини Чорного моря та Керченської протоки. Це буде невиправданий вчинок, частина ширшої тенденції дестабілізаційної поведінки Росії. Ми закликаємо Росію забезпечити вільний доступ до українських портів у Азовському морі та дозволити свободу судноплавства", - йдеться у документі.

У заяві зазначається, що з часу незаконної окупації Криму Росія суттєво збільшила власну військову присутність на півострові та навколо нього. Дії Росії щодо мілітаризації Криму, Чорного та Азовського морів спричиняють подальшу загрозу для незалежності України, підривають стабільність в ширшому регіоні.

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"Ми закликаємо Росію до негайної деескалації, зупинити курс на провокації та поважати власні міжнародні зобов’язання. Союзники по НАТО не визнають і не визнаватимуть незаконну та протиправну окупацію Криму Росією. Ми повністю підтримуємо суверенітет та територіальну цілісність України з межами її міжнародно визнаних кордонів", - наголошується в заяві Північноатлантичного Альянсу.

Як повідомлялося раніше, РФ оголосила про закриття на пів року частини акваторії Чорного моря в зв'язку з "навчаннями". Зі свого боку Пентагон закликав Росію не створювати перешкоди руху суден у Чорному морі. Раніше спікер ЄС Пітер Стано заявив, що наміри РФ закрити частину акваторії Чорного моря викликають серйозну тривогу.