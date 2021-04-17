Ведемо консультації з Вашингтоном. Офіційної дипноти від російської сторони не отримували, - посол США в РФ Салліван про відповідні санкції

Посольство США в РФ веде консультації з Вашингтоном на тлі заходів у відповідь Росії, опублікованих на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Про це заявив посол США в Москві Джон Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили повідомлення, опубліковане на сайті Міністерства закордонних справ Росії і вивчаємо інформацію, що міститься в ньому, ведемо консультації з Вашингтоном", - повідомив Салліван.

"Ми не отримували жодної офіційної дипломатичної ноти з подробицями дій російської влади щодо роботи дипломатичного представництва Сполучених Штатів Америки в Росії", - сказав він.

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Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.