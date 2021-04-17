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Новини Санкції проти Росії
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Ведемо консультації з Вашингтоном. Офіційної дипноти від російської сторони не отримували, - посол США в РФ Салліван про відповідні санкції

Ведемо консультації з Вашингтоном. Офіційної дипноти від російської сторони не отримували, - посол США в РФ Салліван про відповідні санкції

Посольство США в РФ веде консультації з Вашингтоном на тлі заходів у відповідь Росії, опублікованих на сайті російського зовнішньополітичного відомства.

Про це заявив посол США в Москві Джон Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми бачили повідомлення, опубліковане на сайті Міністерства закордонних справ Росії і вивчаємо інформацію, що міститься в ньому, ведемо консультації з Вашингтоном", - повідомив Салліван.

"Ми не отримували жодної офіційної дипломатичної ноти з подробицями дій російської влади щодо роботи дипломатичного представництва Сполучених Штатів Америки в Росії", - сказав він.

Також читайте: Відповідь РФ гідна жалю, - Держдеп про російські санкції

Як повідомлялося, російська сторона у відповідь на санкції США рекомендувала послу США Джону Саллівану відправитися "додому, на консультації". По суті, це означає, що влада РФ висилає американського посла.

Крім цього глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія вишле 10 американських дипломатів.

росія (66104) санкції (12122) США (23426) Салліван Джон (60)


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Топ коментарі
+5
Зустрічайте ЗЕпакращення. Хуже нібудіт.
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17.04.2021 10:10 Відповісти
+4
Опять кацап отымел американский х%й своей жопой)
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17.04.2021 09:59 Відповісти
+2
Подсолнечное масло стоит около 70 грн за литр. Яйца по 42 грн десяток. Пенсионерам крышка от гроба.32-33 год шут Зеленский решил повторить.
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17.04.2021 10:05 Відповісти
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Опять кацап отымел американский х%й своей жопой)
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17.04.2021 09:59 Відповісти
Подсолнечное масло стоит около 70 грн за литр. Яйца по 42 грн десяток. Пенсионерам крышка от гроба.32-33 год шут Зеленский решил повторить.
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17.04.2021 10:05 Відповісти
Зустрічайте ЗЕпакращення. Хуже нібудіт.
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17.04.2021 10:10 Відповісти
То что зеленый редкий чмо - никто не спорит, но где Вы видели куриные яйца по 42 грн? Я сегодня спокойно купил лоток по 28 грн. Сестра в Киеве на Теремки -2 спокойно купила по 34 грн. (специяльно созванивались). Вы, где живете?
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17.04.2021 10:27 Відповісти
https://censor.net/ua/user/423832 - не скигли, а бери в руки лопату и вперьед арбайтен. (с)Азаров)
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17.04.2021 11:43 Відповісти
Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях - Цензор.НЕТ 52
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17.04.2021 10:08 Відповісти
Нищета убивает украинцев.
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17.04.2021 10:08 Відповісти
Ведем консультации с Вашингтоном. Официальной дипноты от российской стороны не получали, - посол США в РФ Салливан об ответных санкциях - Цензор.НЕТ 2006Убийца украинцев..
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17.04.2021 10:11 Відповісти
73% умрут реально...
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17.04.2021 10:13 Відповісти
Хай Салліван пояснить, що люди давно винайшли телефони з захищеним зв"язком, тому для того, щоб "консультуватись", йому не обов"язково літать до Вашингтона...
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17.04.2021 10:20 Відповісти

Кровавый )(уйло и его приближённая свора фашистов до слёз рассмешили истеричными выпадами против США ....и др.
Они кремлёвские выродки заявили что введенные лапотной паРашей контр-санкции против США и всех демократических стран будут усилены. Теперь в результате этих санкций паРаши будут строго запрещены поставки: сала в Украину, леса в Канаду, льда в Гренландию, песка в Ливию, нефти в Саудовскую Аравию, газа в Кувейт, пива в Германию, лягушек во Францию, роботов в Японию и агентов ФСБ в США.....А «также )(уйлом было решено нанести смертельный удар по экономике враждебных стран. Категорически запрещается поставлять им основные товары российского стратегического производства: матрешки, портянки, облезшие шапки-ушанки, а также (что самое страшное) обоссаные кацапские портки и лапти ручного плетения». И ещё лапотная ********* намекнула про свой огромный ядерный арсенал правда середины прошлого века, о том что её пускай даже хоть и не все но некоторые допотопные ядерные ракеты всё таки могут даже взлететь и при этом не взорваться во время старта. И не исключено что они может даже, ну хоть куда ни будь но долететь или не долететь, а там даже взорваться или не взорваться ну как карта ляжет, что тоже немаловажно а вдруг всё таки долетят и взорвутся....-
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17.04.2021 11:21 Відповісти
 
 