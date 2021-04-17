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Новини Агресія Росії проти України
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ФСБ РФ заявляє про затримання консула України в Петербурзі Сосонюка "під час отримання інформації закритого характеру"

ФСБ РФ заявляє про затримання консула України в Петербурзі Сосонюка

ФСБ Росії повідомляє про затримання в Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Дипломат нібито був затриманий на місці злочину 16 квітня під час отримання інформації закритого характеру від росіянина, повідомили журналістам у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо  Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть запроваджені заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.

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затримання (4355) росія (66104) Санкт-Петербург (279) консул (134)


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Топ коментарі
+55
а, ну да - обосравшись, надо говорить, что "у меня не было выбора".
Был выбор, ***!
Это у вас - 73% - мозгов не было.
Был Лидер, остановивший путина, усиливавший армию, добившийся роста зарплат и экономики, выстроивший антипутинскую коалицию и т.п.
Но вам по-тиливизору говорили, что "а он барыга".
Ни единого доказательства "воровства" вам не дали - но вы все равно поверили, бо очень умные. Такие умные, что выбрали актера, игравшего в кино хорошего дядю.
Если б вам Деда-Мороза показали - вы б всерьез проголосовали б за Деда-Мороза.
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17.04.2021 10:14 Відповісти
+42
ой *** можно подумать оно когда нибудь заканчивалось.
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17.04.2021 10:07 Відповісти
+28
У 73% населения страны головы, как оказалось, нет в принципе. Есть некое образование, в которое они кушают и из которого издают неосознанные звуки, а вместилища мозга - нет.
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17.04.2021 10:08 Відповісти
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Якщо це зробить шмаркля, то інтереси України в Раші він доруче ДНР.
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17.04.2021 11:01 Відповісти
Як агент кремля розірве з кремлем відносини ? У https://censor.net/ru/user/31269 логіка відсутня .
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17.04.2021 11:15 Відповісти
Скоріше всього, просто підкинули якусь флешку з шифрованими файлами. Які ,крім ФСБ ніхто не розшифрувати не зможе. Тому можуть заявляти про все, що завгодно
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17.04.2021 10:49 Відповісти
Скоріше всього, просто підкинули якусь флешку з шифрованими файлами.
ні.. якраз незашифрованими..
для рашенговноСМИ
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17.04.2021 10:53 Відповісти
Отправка секретной информации Консулом в Украину.

ФСБ РФ заявляє про затримання консула України в Петербурзі Сосонюка "під час отримання інформації закритого характеру" - Цензор.НЕТ 5471
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17.04.2021 10:49 Відповісти
Давным давно надо было закрыть все консульские отделения за поребриком. Дальше будет только хуже. Скоро на всех росиянских каналах будут рассказывать как работники украинских посольств формируют националистические батальоны.
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17.04.2021 10:55 Відповісти
Зодержание??? Консула???
Зеркальный 10-кратный ответ должен быть сделан немедленно!!!
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17.04.2021 11:00 Відповісти
Россия убила 15 тысяч украинцев и продолжает вести войну с Украиной.Закрыть российские консульства и все что связано с Рашкой ********** надо было давным давно.И еще сажать всех кто скрывает второй российских паспорт.Россия это враг Украины ,это наш враг враг Молдовы,это враг всего человечества.Рашка это гулаг и никаких дип отношений с поганой фсбшной рашкой не должно быть!
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17.04.2021 16:50 Відповісти
Секретная информация. Куда делась подмененная моча олимпийцев . Пошла на "Спутник" или на " Новичок".
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17.04.2021 11:12 Відповісти
Їхнього консула треба арештовувати. А як ще? Меньше будемо купувати в них електрику.
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17.04.2021 11:47 Відповісти
Довольно странно. Во времена, когда любую информацию можно без всякого риска передать через интернет, зачем нужен был личный контакт?
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17.04.2021 11:58 Відповісти
В сценарии личный контакт необходим для придания "картинке шпиона" достоверности. Для пипла. А пипел хавает, подразумевая передачу денег налом. Такие вот типичные сценарии у кэгэбешников.
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18.04.2021 08:48 Відповісти
Захват дипломата в заложники это уже почти война.Тем более еще 15 российских кораблей зашли в черное море.Неужели ***** решится напасть на Украину? Это надо быть полным отморозком.Украинцам надо быть готовым к войне.
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17.04.2021 16:46 Відповісти
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