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ФСБ РФ заявляє про затримання консула України в Петербурзі Сосонюка "під час отримання інформації закритого характеру"
ФСБ Росії повідомляє про затримання в Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.
Дипломат нібито був затриманий на місці злочину 16 квітня під час отримання інформації закритого характеру від росіянина, повідомили журналістам у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.
"Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть запроваджені заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.
Топ коментарі
+55 Сергій Кулик #452665
показати весь коментар17.04.2021 10:14 Відповісти Посилання
+42 KosAn30 JT26
показати весь коментар17.04.2021 10:07 Відповісти Посилання
+28 Владимир Иванец
показати весь коментар17.04.2021 10:08 Відповісти Посилання
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шифрованими файлами.ні.. якраз незашифрованими..
для рашенговноСМИ
Зеркальный 10-кратный ответ должен быть сделан немедленно!!!