ФСБ РФ заявляє про затримання консула України в Петербурзі Сосонюка "під час отримання інформації закритого характеру"

ФСБ Росії повідомляє про затримання в Петербурзі консула України в цьому місті Олександра Сосонюка під час отримання закритої інформації з баз російських правоохоронних органів.

Дипломат нібито був затриманий на місці злочину 16 квітня під час отримання інформації закритого характеру від росіянина, повідомили журналістам у Центрі громадських зв'язків (ЦГЗ) ФСБ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російський Интерфакс.

"Ця діяльність несумісна зі статусом дипломатичного працівника і має явний ворожий характер щодо Російської Федерації. До іноземного дипломата будуть запроваджені заходи відповідно до норм міжнародного права", - заявили в спецслужбі.

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