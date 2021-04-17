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Новини
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Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон

Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон

Питання харчування військовослужбовців, якість продуктів харчування та організація харчування у Збройних Силах — питання, яке в Міністерстві оборони тримають на постійному контролі різними органами. При цьому на сьогодні у всіх структурах діє працюючий механізм із заміни неякісних продуктів та ведення претензійної роботи. Структура роботи всіх задіяних у процесі ланок вибудовується так, що їм буде невигідно постачати неякісні продукти у межах харчового забезпечення військ.

Про це 14 квітня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів заступник Міністра оборони України Ігор Халімон, інформує  Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

 Одним з порушених питань на розгляді Комітету було обговорення організації харчування у Збройних Силах України.

"Питання харчування — це питання обороноздатності армії. Якщо військовий ситий, він має можливість виконувати свої обов’язки. Саме тому якість продуктів харчування та організація харчування Збройних Сил — питання, яке ми тримаємо на постійному контролі", — зазначив Ігор Халімон.

При цьому, за словами заступника міністра оборони, питанням контролю якості продуктів займаються відповідні посадовці як Міноборони, так і Збройних Сил. До контролю якості залучаються Головна інспекція Міноборони, Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних засобів Міноборони спільно з Центральним управлінням контролю якості та командуванням Сил логістики ЗСУ, підрозділами ветеринарної медицини, тощо.

Крім того, з метою оперативного виявлення порушень представники Міністерства оборони та заступник міністра особисто регулярно здійснюють планові та позапланові перевірки стану організації харчування. Але першою і головною ланкою контролю якості продуктів, що потрапляють на стіл військовослужбовців, є командири підрозділів, які безпосередньо відповідають за підпорядкований особовий склад.

Відповідні посадові особи військових частин мають здійснювати контроль кількості та якості продуктів, які постачаються, а також контролювати умови зберігання харчів та організацію приготування їжі. У разі доставки неякісних продуктів їх мають повертати постачальнику.

За словами Ігоря Халімона, у Міноборони існує реально працюючий механізм із заміни неякісних продуктів та ведення претензійної роботи. Поки неякісний продукт замінюють, військовим готують інші страви, з меню каталогу. Вартість неякісних харчів відмінусовують від вартості привезених продуктів і не приймають на баланс частини. Але якщо в пасиві компанії накопичуються певні зауваження, вона ризикує бути оштрафованою за неналежне виконання зобов’язань. В деяких випадках може бути розірваний договір. Тому компанія зацікавлена у постачанні якісних продуктів.

Міноборони (7483) продукти (1177) військовослужбовці (4812) ЗСУ (7674)


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Топ коментарі
+29
Это вы так называете отмену реформ и возврат совковой системы? Уроды, считающие всех вокруг лохами.
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17.04.2021 10:45 Відповісти
+9
Мразь , в отставку с конфискацией ! МЕГАВОРЮГИ НА ВСЕМ , шобла беспредельщиков 🤡🤢 «слуги «😈
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17.04.2021 10:56 Відповісти
+8
Не, ну чисто паскудь.
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17.04.2021 10:55 Відповісти
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перед боем лучше не хавать, бо перитонит
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17.04.2021 10:45 Відповісти
Это вы так называете отмену реформ и возврат совковой системы? Уроды, считающие всех вокруг лохами.
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17.04.2021 10:45 Відповісти
У нас добавили в меню четверть банана или пол апельсинки и йогурт утром. Вот и вся разница. Качество пищи осталось на прежнем уровне. А, еще убили напрочь летную и техническую столовую.
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17.04.2021 11:01 Відповісти
Опять вспомним что такое панкреатит от постоянной тушенки? Ребята присылали фото порций на Ширлане. Жесть.
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17.04.2021 11:04 Відповісти
Минобороны постоянно совершенствует механизмы качественного пищевого обеспечения армии, - замминистра обороны Халимон - Цензор.НЕТ 1414Минобороны постоянно совершенствует механизмы качественного пищевого обеспечения армии, - замминистра обороны Халимон - Цензор.НЕТ 1414Минобороны постоянно совершенствует механизмы качественного пищевого обеспечения армии, - замминистра обороны Халимон - Цензор.НЕТ 9381
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17.04.2021 10:52 Відповісти
Не, ну чисто паскудь.
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17.04.2021 10:55 Відповісти
Мразь , в отставку с конфискацией ! МЕГАВОРЮГИ НА ВСЕМ , шобла беспредельщиков 🤡🤢 «слуги «😈
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17.04.2021 10:56 Відповісти
спец по жратве, сразу видно
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17.04.2021 10:57 Відповісти
Халимон любит хамон.
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17.04.2021 11:04 Відповісти
лимон хамон
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17.04.2021 11:11 Відповісти
Он любит мульЁн. Мульён на хамон.
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17.04.2021 11:32 Відповісти
Что так сложно поставлять нормальную еду в армию?
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17.04.2021 11:04 Відповісти
Не сложно, но для них это неприемлемо т.к. безоткатно и безприбыльно.
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17.04.2021 11:33 Відповісти
шо оно лепит???
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17.04.2021 11:05 Відповісти
Халімон, якби влада ввела військовий стан, то таких сук, які крадуть на харчах і пальному в солдат, треба було б стріляти на місці. А зараз у вас там клондайк
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17.04.2021 11:10 Відповісти
JAS 39 Gripen для Повітряних Сил України: чи найкращий це варіант

JAS 39 Gripen створювався у Швеції, яка не є членом НАТО та у випадку війни ризикує розраховувати виключно на свої сили. Тому Saab створив літак, який якнайкраще підходить до умов власного поля бою проти противника, який для Швеції та України - один. І саме Gripen в Україні розглядається суспільством, як один з найбільш вдалих варіантів для оновлення Повітряних сил, які мають "відправити на пенсію" МіГ-29 та Су-27. На користь шведського літака "записують" малу ціну, невибагливість, а також широкий спектр озброєння та можливостей бойового застосування.Одним з найперших пунктів щодо переваг JAS 39 йде ціна. Мовляв - це найдешевший винищувач покоління 4+, який у Стокгольмі навіть пропонують брати у лізинг..

JAS 39E/F отримав новий двигун F414 від General Electric, який забезпечує безфорсажний політ на надзвуковій швидкості 1,25 Маха. Окрім того, був у 1,5 раза збільшений об'єм палива, який тепер дозволяє досягти бойового радіуса у 1300 км проти 800 км у JAS 39C/D. Також було збільшено і максимальну злітну вагу - до 16,5 тонн та кількість точок підвіски озброєння - з 8 до 10.

А головне, звісно, нове комп'ютеризоване обладнання з модульним програмним забезпеченням, електродистацнійна система керування, широке використання радіопоглинальних матеріалів та новий радар з активною фазованою решіткою.

Саме такі літаки у 2014 році закупила Бразилія: 36 машин (28 в одномісній версії JAS 39E та 8 у двомісній F), із правом виробництва на своїх потужностях 15 літаків, обійшлися у 5,4 млрд доларів.

https://defence-ua.com/weapon_and_tech/jas_39_gripen_dlja_povitrjanih_sil_ukrajini_chi_najkraschij_tse_variant-3271.html
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17.04.2021 11:21 Відповісти
наверное президент соврал что не лох... если солдат получает 12 тыс, и недоедает, ели даже в ООС 30 тыс но тоже обделен продуктами, то чтоб исправить все это нужно было добавить судьям пенсионерам 6 тыс до пенсии. им ведь не хватает 71 тыс., нужно именно 77. при средней по Украине 4,5 тыс а основной 2,2 тыс. где логика? кто делает такие предложения и кто их утверждает не знаю но, в том что в ОП седят враги Ураины уверен на все 100%. в том что Зеленский находиться под колпаком сплошной дезинформации, тоже уверен на все 100. и если он всего этого не понимает, если не обращает внимания на конкретные фамилии, в ОП МО ГФС которые подривают экономику и государственность то лох он или не лох? а армия как была совковой так и остается ней. командиры всех мастей, не все конечно а те кто может украсть, крадут безбожно. свето в конце нашего тонеля не то что не видно, его там просто нет.
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17.04.2021 11:22 Відповісти
Під яким ковпаком Блазень?! Що за маячня?! Хіба що держдача, кортежі, охорона, бізнес партнери навколо, призначені ним же. Хай на лісопет сяде може роздивиться більше. Під ковпаком... У прорубі він...
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17.04.2021 11:32 Відповісти
у полонці шлемазл
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17.04.2021 11:35 Відповісти
ПРО́РУБ, у, чол. 1. Отвір, прорубаний у кризі замерзлої водойми; ополонка.
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17.04.2021 12:44 Відповісти
звісно ополонка, дякую
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17.04.2021 13:10 Відповісти
сам ти блазень якщо не розумієш як йому всякі ермаки і татарові розповідають про шикарне життя Українців, та який він геніальний президент. а радників у нього декілька десятків і всі йому брешуть. я не сперичаюсь за те що він чесний, але люба свідома людина на такій посаді не може знати все з різних джерел, а тільки з ОП. а там зрадники та ворюги. я за нього не голосував і не підтримую, але бачу його нікчемні потуги і знаю що з цого нічого не вийде, тому що не може бути (і вашим і нашим одночасно) обкластися ворюгами і наводити порядок. був би покійний Яворівський його радником, все булоб інакше.
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17.04.2021 15:24 Відповісти
Розумнику, а Єрмаків та Татарових, та декілька десятків радників, як і все ОП йому з неба впало?! Розчулився він.
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17.04.2021 20:00 Відповісти
Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон - Цензор.НЕТ 9801
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17.04.2021 11:28 Відповісти
Два урода из 73% народа.
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17.04.2021 11:33 Відповісти
https://wz.lviv.ua/article/424545-nardep-sluha-vymahav-vid-orendaria-40-milioniv
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17.04.2021 11:33 Відповісти
этот хамон даже не служил, ***
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17.04.2021 11:42 Відповісти
нагодуй краще воїнів, а не своє пузо
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17.04.2021 13:13 Відповісти
Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон - Цензор.НЕТ 6672
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17.04.2021 13:17 Відповісти
біографія https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/halimon-igor-sergijovich.html
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17.04.2021 13:21 Відповісти
Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон - Цензор.НЕТ 6495
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17.04.2021 11:47 Відповісти
Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон - Цензор.НЕТ 4793
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17.04.2021 13:24 Відповісти
за рік відївся кабанчик
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17.04.2021 13:30 Відповісти
Полвареника
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17.04.2021 13:39 Відповісти
пора колоть
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17.04.2021 14:49 Відповісти
В Сомали, там нигры голодают
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17.04.2021 15:12 Відповісти
біографія хамонлімона https://www.chesno.org/politician/62147/
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17.04.2021 11:49 Відповісти
О,"криса"Халімон обізвалася!
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17.04.2021 11:50 Відповісти
https://www.mil.gov.ua/ministry/kerivnicztvo/kerivnicztvo-ministerstva-oboroni-ukraini/halimon-igor-sergijovich.html
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17.04.2021 13:22 Відповісти
Интересно, есть что-то в стране, что зеленые гниды не испоганили?
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17.04.2021 20:40 Відповісти
о, схемщики, наживавшиеся на тендерах по питанию армии, нагнали в каменты ботву. Так и тянет "делков" вернуть "источник заработка"?
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18.04.2021 18:54 Відповісти
Відліпиться вже від того харчування, присоски! Я б такі правила зробив, щоб взагалі жодна родинна гнида по десяте коліно не могла підійти ближче ніж на сто кілометрів до закупок! Правильно все зробили! Респект!
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18.04.2021 19:43 Відповісти
 
 