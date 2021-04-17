Питання харчування - це питання обороноздатності армії, - заступник міністра оборони Халімон

Питання харчування військовослужбовців, якість продуктів харчування та організація харчування у Збройних Силах — питання, яке в Міністерстві оборони тримають на постійному контролі різними органами. При цьому на сьогодні у всіх структурах діє працюючий механізм із заміни неякісних продуктів та ведення претензійної роботи. Структура роботи всіх задіяних у процесі ланок вибудовується так, що їм буде невигідно постачати неякісні продукти у межах харчового забезпечення військ.

Про це 14 квітня на засіданні Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки розповів заступник Міністра оборони України Ігор Халімон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Армія.Інформ.

Одним з порушених питань на розгляді Комітету було обговорення організації харчування у Збройних Силах України.

"Питання харчування — це питання обороноздатності армії. Якщо військовий ситий, він має можливість виконувати свої обов’язки. Саме тому якість продуктів харчування та організація харчування Збройних Сил — питання, яке ми тримаємо на постійному контролі", — зазначив Ігор Халімон.

При цьому, за словами заступника міністра оборони, питанням контролю якості продуктів займаються відповідні посадовці як Міноборони, так і Збройних Сил. До контролю якості залучаються Головна інспекція Міноборони, Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, Департамент державних закупівель та постачання матеріальних засобів Міноборони спільно з Центральним управлінням контролю якості та командуванням Сил логістики ЗСУ, підрозділами ветеринарної медицини, тощо.

Крім того, з метою оперативного виявлення порушень представники Міністерства оборони та заступник міністра особисто регулярно здійснюють планові та позапланові перевірки стану організації харчування. Але першою і головною ланкою контролю якості продуктів, що потрапляють на стіл військовослужбовців, є командири підрозділів, які безпосередньо відповідають за підпорядкований особовий склад.

Відповідні посадові особи військових частин мають здійснювати контроль кількості та якості продуктів, які постачаються, а також контролювати умови зберігання харчів та організацію приготування їжі. У разі доставки неякісних продуктів їх мають повертати постачальнику.

За словами Ігоря Халімона, у Міноборони існує реально працюючий механізм із заміни неякісних продуктів та ведення претензійної роботи. Поки неякісний продукт замінюють, військовим готують інші страви, з меню каталогу. Вартість неякісних харчів відмінусовують від вартості привезених продуктів і не приймають на баланс частини. Але якщо в пасиві компанії накопичуються певні зауваження, вона ризикує бути оштрафованою за неналежне виконання зобов’язань. В деяких випадках може бути розірваний договір. Тому компанія зацікавлена у постачанні якісних продуктів.