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За добу в ЗСУ зареєстровано 93 нові випадки COVID-19, 13 осіб госпіталізовано

За добу в ЗСУ зареєстровано 93 нові випадки COVID-19, 13 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 17 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 355 осіб.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, всього за час пандемії одужали 21 387 осіб, летальних випадків 72. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 510 осіб.

За минулу добу зареєстровано 93 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 13 осіб.

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Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 40 203 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 3040 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1393 особи.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовані 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.

карантин (18172) ЗСУ (7674) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Швидкого одужання нашим захисникам.
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17.04.2021 12:30 Відповісти
По состоянию на 10.00 17 апреля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 2 355 человек. 72 умерло. Российские войска на границах. Но вакцинировать надо пациентов домов престарелых. А военные пусть болеют и мрут.
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17.04.2021 14:38 Відповісти
 
 