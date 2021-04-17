За добу в ЗСУ зареєстровано 93 нові випадки COVID-19, 13 осіб госпіталізовано

Станом на 10.00 17 квітня в Збройних Силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 2 355 осіб.

Як повідомили Цензор.НЕТ у пресслужбі Міноборони України, всього за час пандемії одужали 21 387 осіб, летальних випадків 72. На ізоляції (зокрема самоізоляції) перебуває 510 осіб.

За минулу добу зареєстровано 93 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хвороби COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 13 осіб.

Також читайте: Україна має терміново налагодити власне виробництво вакцин, - Порошенко

Від початку вакцинальної кампанії у Збройних Силах України 40 203 особи отримали 1 дозу вакцини. З них 3040 військові медики. За минулу добу проти COVID-19 щеплено 1393 особи.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовані 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.