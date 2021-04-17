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Новини Агресія Росії проти України
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Полковник Стеценко - Хомчаку: Кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора

Полковник Стеценко - Хомчаку: Кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора

Відповідно до IV Гаазької конвенції і Правилами війни на суші, до яких раніше приєдналася Україна, кожен громадянин має право на свій розсуд взяти зброю і воювати проти агресора в складі добровольчих формувань або самостійно.

Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко, інформує Цензор.НЕТ.

"Шкода, що спічі Головнокомандувачу пишуть люди або необізнані, або недобросовісні. Ось він стверджує, що добровольчі формування для збройної відсічі ворожій агресії є протиправними, бо не передбачені українськими законами. Нагадаю, що міжнародні угоди, до яких приєдналася Україна, є частиною нашого національного законодавства. Зокрема IV Гаазька конвенція і Правила війни на суходолі. Відповідно до них кожен громадянин має право на власний розсуд взяти зброю і воювати проти агресора у складі добровольчих формувань або самостійно. А закону про територіальну оборону у нас досі нема. Всім добра", - зазначив він.

Як повідомлялося, Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізовані формування.

Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.

Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.

Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.

Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.

Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.

Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.

На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.

Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.

8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.

Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.

13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.

добровольці (935) ЗСУ (7674) Стеценко Святослав (6) Хомчак Руслан (246)


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Топ коментарі
+96
Золотые слова! Слава Украине!!!
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17.04.2021 11:33 Відповісти
+76
Полковник Стеценко - Хомчаку: Каждый гражданин имеет право взять оружие и воевать против агрессора - Цензор.НЕТ 2253
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17.04.2021 11:34 Відповісти
+61
Любой гражданин может вышмаркаться в Хомчака, ибо есть закон прямого действия. Статья 65. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины. Конституция Украины. Защита Отечества, независимости и территориальной целостности Украины, уважение ее государственных символов являются обязанностью граждан Украины.
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17.04.2021 11:49 Відповісти
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Хомча за одно только неуважительное отношение к добровольцам нужно судить как предателя Родины. Добровольцы это украинский народ и любой паркетный генерал открывающий рот на украинский народ есть предатель Родины.
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17.04.2021 16:43 Відповісти
Начальник ГШ озвучил лишь то, что поручил ему Президент.
Все вопросы к Зеленскому и его фракции, которые НЕ ХОТЯТ дать украинской нации оружие, для защиты своей земли и от москалей, и от желающих создать на Причерноморье новое еврейское государство.
Но пока наш народ политически не грамотен и вручает власть и первым и вторым.
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17.04.2021 19:35 Відповісти
Дивно, але такі командири добробатів, як Білецький, Береза, Семенченко також вийшли сухими з води, в той час, як сотні добровольців загинули. А командир має бути попереду.
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17.04.2021 17:23 Відповісти
беда Украины в том что ею управляют ВРАГИ
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17.04.2021 17:41 Відповісти
Где были эти хомчаки в трудную минуту? Тогда мы слышали другие фамилии. Только патриоты националисты способны на подвиг ради народа - остальные только трепать на шоу способны.
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17.04.2021 17:56 Відповісти
Ну Хомчак то как раз руководил войсками. А вот Временная следственная комиссия ВР, по Иловайской трагедии ПРЯМО назвала четыре фамилии виновных в поражении под Иловайском.
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17.04.2021 19:37 Відповісти
якщо для когось " добровольческие формирования для вооруженного отпора вражеской агрессии являются противоправными" то це означає що ця особа, або група осіб, є представником ворожої сторони
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17.04.2021 17:57 Відповісти
Держава зобовязана забезпечити зброєю та припасами кожного потенційного захисника Вітчизни. Якщо якесь падло каже що українці не мають права самоорганізовуватись для захисту України від загарбників то такого потрібно забивати першим. Ми вже озброїли себе за свої власні кошти (принаймні так зробили всі свідомі українці) і дозвіл пришелепкуватих запроданців на захист себе нам не потрібний.
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17.04.2021 18:15 Відповісти
этого идиота хомчака инструктирует кремль....
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17.04.2021 18:23 Відповісти
Вот кто должен быть НГШ ВСУ, а не Хомчак.
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17.04.2021 18:25 Відповісти
До чого ж мерзенна ця зелена чума, яка зараз при владі.
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17.04.2021 18:27 Відповісти
Можно подумать, что коричнево-яценюковская, которая была до них, была лучше
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17.04.2021 19:38 Відповісти
Степан Бандера никогда не носил с собой оружия,но его боятся до сих пор в кремле.
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17.04.2021 19:56 Відповісти
не смешно - когда трусами коммандует 4 раза уклонист - дела не будет
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17.04.2021 20:02 Відповісти
Если Путин введёт войска в Украину, Байден НЕ ПУСТИТ ПУНИТА НА КЛИМАТИЧЕСКИЙ САММИТ! Вот это - удар так удар! https://twitter.com/hashtag/%D0%91%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%88%D0%BE%D0%B2%D0%A2%D0%B0%D0%AF%D0%BA%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83?src=hashtag_click #БайденПрийшовТаЯкДавПутину !

Якщо Росія почне просувати свої війська в Україні, запрошення Путіна на кліматичний саміт треба відкликати - експерт США

При этом корабли США удрали из региона, демонстративно бросив Украину ...

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Українська правда

@ukrpravda_news

· 10h

Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море https://pravda.com.ua/news/2021/04/17/7290568/%E2%80%A6 https://pravda.com.ua/news/2021/04/17/7290568/… через @ukrpravda_news

https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
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17.04.2021 20:10 Відповісти
Пока вы воюете за спинами зомбаков из ОРДЛО, посмотрим когда будет война по настоящему и на расею пойдут колоны с грузом 200, возрадуются ли их родственники за бесполезную войну против украинского народа. А Запад нам поможет оружием, можешь не сомневаться, потому как вам враги.
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18.04.2021 09:52 Відповісти
Запад нам поможе

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18.04.2021 11:46 Відповісти
Студебеккер в помощь.
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18.04.2021 12:16 Відповісти
я дам вам парабелум
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18.04.2021 12:22 Відповісти
Не, парабеллум это от кремлёвского афериста говноконвоиста.
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18.04.2021 12:28 Відповісти
"Кластерний" план є механізмом приєднання ОРДЛО до України на умовах Росії, - РОК17/04/2021 11:19Полковник Стеценко - Хомчаку: Кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора - Цензор.НЕТ 9737УЧАСНИКИ САМІТУ "НОРМАНДСЬКОЇ ЧЕТВІРКИ" В ПАРИЖІ, 9 ГРУДНЯ 2019 РОКУ Так званий "кластерний https://novynarnia.com/2021/03/10/yermak-rozpoviv/ план мирного врегулювання ", який підготували Франція, Німеччина і Росія, є механізмом приєднання ОРДЛО до України на умовах Росії.Як передає "https://novynarnia.com/ Новинарня ", про це йдеться в заяві, яку 16 квітня оприлюднив https://www.facebook.com/rok.org.ua/posts/826716101531828 Рух опору капітуляції. "…Мова йде про особливий статус ОРДЛО, спеціальний закон про місцеві вибори, амністію ворогів України і злочинців, легітимізацію армії "ЛДНР" у вигляді "народної міліції", - сказано у відозві."Кластерний план" є детальною інструкцією виконання цих кроків і фактично імплементацією капітуляції України. Важливою є не почерговість виконання цих умов агресора, а їхній зміст. Байдуже, у якій послідовності нам хочуть "згодувати" російські забаганки. Вони неприйнятні для України засадничо.
Новий план також вимагає від України прямих переговорів з "ЛДНР", а Москву робить посередником і "миротворцем". Це потягне за собою зняття з Росії відповідальності за порушення міжнародного правопорядку і злочинів проти нашої держави та громадян",
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18.04.2021 12:29 Відповісти
Запад нам поможе...

никто не поможет и не будет ввязываться в войну кроме нас самих но народ который выбрал себе клоуна не может ждать победы -это факт который сейчас мы наблюдаем
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18.04.2021 12:31 Відповісти
Овощ тоже хотел капитулировать и где он.
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18.04.2021 12:42 Відповісти
В центре стола должны быть поставлены ВЕСЫ на чашечках которых с одной стороны будет Украина ,а с другой стороны кусок газовой трубы
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18.04.2021 20:27 Відповісти
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
· 6h
Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.
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18.04.2021 11:47 Відповісти
не все в етой жизни в виртуале ... - слава женам!
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17.04.2021 20:46 Відповісти
Полковнику респект.
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17.04.2021 21:09 Відповісти
В рамках центрального поединка 22-го тура чемпионата Украины Шахтер играет против Динамо.Довольно необычное событие произошло за несколько минут до стартового свистка - защитник Шахтера Додо пел гимн Украины.
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17.04.2021 21:49 Відповісти
Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Руслан Хомчак обратился к местным властям с просьбой не сеять панику, создавая добровольческие батальоны. может власть переживает что эти батальоны могут почати боротись проти зрадникiв
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17.04.2021 21:57 Відповісти
13 березня 14 р. в Донецьку прибічники "руського міра" зарізали активіста Черняхівського , за те , що ніс стяг України. 17 квітня 14р. в Горлівці за стяг такі ж прибічники закатували та по звірячому убили Рибака Володимира та щє Юрія Поправку . Затим були щє звірячі злочини "руського міра". Саме так починалась "руская весна" .Добробати були адекватною відповіддю на ці злочини.
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17.04.2021 22:08 Відповісти
Скоморохи боятся настоящих Украинцев. Если дать им оружие, они снесут эту падаль в одну минуту, не успеют до ростова добежать.
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17.04.2021 23:00 Відповісти
Тогда выпускайте из Мариупольских тюрем партизан "Тени", "Равлик" и других
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17.04.2021 23:02 Відповісти
Шанування справжньому військовому, відданому Україні, а не сцикливим покидькам!
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18.04.2021 00:05 Відповісти
ГШ, зРада і ОП перенасичені ворогами і зеленою гниллю.
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18.04.2021 11:55 Відповісти
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