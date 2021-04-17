Полковник Стеценко - Хомчаку: Кожен громадянин має право взяти зброю і воювати проти агресора
Відповідно до IV Гаазької конвенції і Правилами війни на суші, до яких раніше приєдналася Україна, кожен громадянин має право на свій розсуд взяти зброю і воювати проти агресора в складі добровольчих формувань або самостійно.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" волонтер, експерт Українського інституту з прав людини, екскерівник ГО "Український Легіон" полковник ЗСУ Святослав Стеценко, інформує Цензор.НЕТ.
"Шкода, що спічі Головнокомандувачу пишуть люди або необізнані, або недобросовісні. Ось він стверджує, що добровольчі формування для збройної відсічі ворожій агресії є протиправними, бо не передбачені українськими законами. Нагадаю, що міжнародні угоди, до яких приєдналася Україна, є частиною нашого національного законодавства. Зокрема IV Гаазька конвенція і Правила війни на суходолі. Відповідно до них кожен громадянин має право на власний розсуд взяти зброю і воювати проти агресора у складі добровольчих формувань або самостійно. А закону про територіальну оборону у нас досі нема. Всім добра", - зазначив він.
Як повідомлялося, Генштаб закликає місцеву владу не створювати воєнізовані формування.
Раніше міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія під час контрольної перевірки успішно перекинула до західних кордонів дві армії і три з'єднання ПДВ.
Нагадаємо, 26 березня внаслідок загострення обстановки на Донбасі загинули четверо українських воїнів, двоє - зазнали поранень. 5 квітня двоє українських воїнів загинули внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. 6 квітня ще двоє українських воїнів загинули на Донбасі. 7 квітня один український воїн загинув внаслідок ворожого вогню на Донбасі.
Головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак 30 березня під час виступу в Раді сказав, що РФ нарощує війська поблизу кордону України.
Українська розвідка попередила, що війська РФ можуть спробувати просунутися вглиб території України.
Міноборони США стурбоване ескалацією напруженості на Донбасі. З цього приводу відбулася телефонна розмова голови комітету начальників штабів збройних сил США Марка Міллі з начальником Генштабу РФ Валерієм Герасимовим.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков сказав, що Росія не становить загрози для України.
На тлі загострення обстановки Зеленський і Байден провели першу телефонну розмову.
Представники міністерств оборони США, Канади, Литви, Польщі та Британії запевнили Україну в підтримці військового потенціалу: РФ підриває ситуацію.
8 квітня ЗМІ повідомили, що великий табір російських військових з'явився поблизу кордону з Україною під Воронежем.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціатива України була підтримана країнами-партнерами, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання, відмовившись надавати пояснення.
Україна задіяла параграф 16 Віденського документа і ініціювала 10 квітня в ОБСЄ засідання з приводу нарощування Росією військ біля кордону з Україною і в тимчасово окупованому Криму. Ініціативу України підтримали країни-партнери, проте делегація РФ не з'явилася на це засідання,відмовившись надавати пояснення.
13 квітня генсек НАТО Єнс Столтенберг закликав РФ припинити нарощування своїх військ на кордоні з Україною.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Все вопросы к Зеленскому и его фракции, которые НЕ ХОТЯТ дать украинской нации оружие, для защиты своей земли и от москалей, и от желающих создать на Причерноморье новое еврейское государство.
Но пока наш народ политически не грамотен и вручает власть и первым и вторым.
Якщо Росія почне просувати свої війська в Україні, запрошення Путіна на кліматичний саміт треба відкликати - експерт США
При этом корабли США удрали из региона, демонстративно бросив Украину ...
Quote Tweet
Українська правда
@ukrpravda_news
· 10h
Артилерійські та десантні кораблі РФ зайшли у Чорне море https://pravda.com.ua/news/2021/04/17/7290568/%E2%80%A6 https://pravda.com.ua/news/2021/04/17/7290568/… через @ukrpravda_news
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
https://twitter.com/ukrpravda_news/status/1383309718802759682/photo/1
Новий план також вимагає від України прямих переговорів з "ЛДНР", а Москву робить посередником і "миротворцем". Це потягне за собою зняття з Росії відповідальності за порушення міжнародного правопорядку і злочинів проти нашої держави та громадян",
никто не поможет и не будет ввязываться в войну кроме нас самих но народ который выбрал себе клоуна не может ждать победы -это факт который сейчас мы наблюдаем
@apiontkovsky
· 6h
Скорость , с которой после беспрецедентной путинской кампании военного запугивания в кустах появился Макрон со своими 11 кластерами, не оставляет сомнений , что это скоординированная двухходовочка Парижа и Москвы.