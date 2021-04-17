УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
12253 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
4 268 11

Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 12 областей, у 18 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: в

Станом на 17 квітня в Києві та 18 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 12 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

У помаранчевій зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

Також читайте: За добу в ЗСУ зареєстровано 93 нові випадки COVID-19, 13 осіб госпіталізовано

У жовтій зоні на сьогодні лише  тільки три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Епідзонування України: в червоній зоні Київ і 12 областей, у 18 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ 01

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовані 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.

карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Почему зебаран -мистер кластер?что оно ещё сделало?
показати весь коментар
17.04.2021 11:43 Відповісти
а ти реально пацюк, мозги як у пацюка.
показати весь коментар
17.04.2021 13:15 Відповісти
хто тебе, дитино,пустив до комп'ютера?
показати весь коментар
17.04.2021 13:19 Відповісти
ти про себе, як самокритично.
показати весь коментар
17.04.2021 13:21 Відповісти
у тебе погана методичка - немаж там переходу на особистості, там є фідбек на твій висєри. а такі висєри може робити лише пацюк.
показати весь коментар
17.04.2021 13:32 Відповісти
не обманюй само себе: якби тобі було начхати,. то ти б тут не воняло. і докази є щодо педофіла? тобто пацюк ти і ще то доказуєш
показати весь коментар
17.04.2021 13:40 Відповісти
а чого ти все повидаляв? школярику стидно стало за свої висєри?
показати весь коментар
17.04.2021 15:27 Відповісти
 
 