Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 12 областей, у 18 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 17 квітня в Києві та 18 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 12 областей і місто Київ.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.
У помаранчевій зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.
У жовтій зоні на сьогодні лише тільки три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.
Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовані 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль