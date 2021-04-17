Епідзонування України: в "червоній" зоні Київ і 12 областей, у 18 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 17 квітня в Києві та 18 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні - 12 областей і місто Київ.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Так, в "червону" зону потрапили: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька, Чернігівська області та місто Київ.

У помаранчевій зоні: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

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У жовтій зоні на сьогодні лише тільки три області - Закарпатська, Івано-Франківська і Херсонська.

Як повідомлялося, в Україні за добу від COVID-19 померли 440 осіб, зафіксовані 14 984 нові випадки зараження, 9 736 осіб одужали.