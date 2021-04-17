Найближчим часом МЗС визначиться із симетричною відповіддю на затримання консула в Петербурзі. Вирішуватиметься питання про повернення Сосонюка в Україну, - Єнін
Найближчим часом Міністерство закордонних справ України визначиться з симетричною відповіддю РФ на затримання українського консула в Санкт-Петербурзі, відповідно до існуючої практики в таких ситуаціях.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Украіна24" в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Безумовно, найближчим часом Міністерство закордонних справ визначиться з симетричною відповіддю відповідно до існуючої практики в таких ситуаціях", - сказав він.
Він також зазначив, що Сосонюк зараз перебуває в українській дипустанові, і найближчим часом МЗС України буде вирішувати питання про повернення його на батьківщину.
Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру під час зустрічі з громадянином РФ".
У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права".
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