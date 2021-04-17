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Новини
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Найближчим часом МЗС визначиться із симетричною відповіддю на затримання консула в Петербурзі. Вирішуватиметься питання про повернення Сосонюка в Україну, - Єнін

Найближчим часом МЗС визначиться із симетричною відповіддю на затримання консула в Петербурзі. Вирішуватиметься питання про повернення Сосонюка в Україну, - Єнін

Найближчим часом Міністерство закордонних справ України визначиться з симетричною відповіддю РФ на затримання українського консула в Санкт-Петербурзі, відповідно до існуючої практики в таких ситуаціях.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ України Євген Єнін в ефірі телеканалу "Украіна24" в суботу, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Безумовно, найближчим часом Міністерство закордонних справ визначиться з симетричною відповіддю відповідно до існуючої практики в таких ситуаціях", - сказав він.

Він також зазначив, що Сосонюк зараз перебуває  в українській дипустанові, і найближчим часом МЗС України буде вирішувати питання про повернення його на батьківщину.

Нагадаємо, сьогодні вранці стало відомо, що український консул Олександр Сосонюк затриманий в російському місті Санкт-Петербург. Його затримала ФСБ нібито "при отриманні інформації закритого характеру під час  зустрічі з громадянином РФ".

У ФСБ заявили, що "до іноземного дипломата будуть застосовані заходи відповідно до норм міжнародного права".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Консула в Петербурзі Сосонюка затримали на кілька годин, і він уже в дипустанові. Україна готує відповідь, - речник МЗС Ніколенко

затримання (4355) МЗС (4175) Санкт-Петербург (279) ФСБ (1459) Єнін Євген (348) консул (134)


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Топ коментарі
+19
В ближайшее время МИД определится с симметричным ответом на задержание консула в Петербурге. Будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка в Украину, - Енин - Цензор.НЕТ 6516
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17.04.2021 12:05 Відповісти
+11
определится...Будет решаться вопрос/ Обычная риторика слуг народа Коломойского. Несмотря на восьмой год войны.
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17.04.2021 12:02 Відповісти
+9
Давно должны быть закрыты границы !!! Какие нафик консульства у АГРЕССОРА Все хотите на двух стульях усидеть УРОДЫ ПРОДАЖНЫЕ
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17.04.2021 12:03 Відповісти
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определится...Будет решаться вопрос/ Обычная риторика слуг народа Коломойского. Несмотря на восьмой год войны.
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17.04.2021 12:02 Відповісти
Ну да, Петя сразу бы войну объявил и разбомбил кремль!/ Порошенко уже не главнокомандующий. Сейчас главнокомандующий ВСУ четыреждыуклонившийся от ВСУ пианист, буратина Коломойского.
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17.04.2021 12:41 Відповісти
Кто мешал сывочолому 5! лет что-то другое сделать? А??????????
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17.04.2021 12:42 Відповісти
Кто мешал сывочолому 5! лет что-то другое сделать? А?????????? / Сейчас в радостном настоящем живут 73% -большинство-избирателей Украины. Скоро осуществится мечта большинства-украинская земля будет продана. И тогда наступит светлое будущее.Но часто комментаторы идут в это светлое будущее с головой повёрнутой назад, в тёмное ,страшное и злочинное прошлое режима Порошенко как бы Пиночета .Это раньше за санкции, войну, суды, медицину,зарплаты, пенсии, тарифы, и прочее-до городских сортиров включительно- отвечал Порошенко. Сейчас за санкции, войну, суды, медицину, зарплаты, пенсии, тарифы , и прочее-до городских сортиров включительно-отвечает Зеленский. Не все это осознали. Осознавшие должны разъяснить не осознавшим что президент Зеленский. Не Порошенко.Не Кучма. Не Янукович. Не Ющенко Не Кравчук. Президент -Зеленский.
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17.04.2021 12:48 Відповісти
Йому до Піночета як тобі до Ніцше.
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17.04.2021 13:51 Відповісти
Йому до Піночета як тобі до Ніцше./ Новичку на стадионе: осмотрись, разберись в командах и игроках, выбери команду. И тренировки,тренировки,тренировки.
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17.04.2021 14:26 Відповісти
Збірну цеху з гандболу тренували?
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17.04.2021 14:54 Відповісти
Збірну цеху з гандболу тренували?/ По боксу.
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17.04.2021 15:02 Відповісти
Зрозуміло. Кістковий мозок зазнав важких травм.
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17.04.2021 15:04 Відповісти
Давно должны быть закрыты границы !!! Какие нафик консульства у АГРЕССОРА Все хотите на двух стульях усидеть УРОДЫ ПРОДАЖНЫЕ
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17.04.2021 12:03 Відповісти
такие же как и рф-ные в киеве, одессе, харькове и львове..- ты проснулся..???- изучай мат.часть)))
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17.04.2021 23:20 Відповісти
В ближайшее время МИД определится с симметричным ответом на задержание консула в Петербурге. Будет решаться вопрос о возвращении Сосонюка в Украину, - Енин - Цензор.НЕТ 6516
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17.04.2021 12:05 Відповісти
Какие сведения? О количестве проданых балалаек? Сколько сволочи у наших границ и так знаем.
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17.04.2021 12:22 Відповісти
ну от это и есть ваш ответ !!
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17.04.2021 12:23 Відповісти
Тут такие радикальные авторы !?! Закрыть ,бомбить и тд и тп. Господа. Официально и объективно войны между Украиной и ордой НЕТ! ( И слава ,Богу!) Дип .отношения понижены до минимально возможных. (Послы отозваны!) За сотни лет совместной истории сложились множественные связи на бытовом уровне и родственные связи. Люди продолжают пересекать границу в обоих направлениях. И правильно! (Пусть и те и другие увидят реальное положение а не телекартинку.) И в этом случае без консульской службы не обойтись.
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17.04.2021 12:56 Відповісти
Давно треба розірвати дипломатичні відносини з вбогою недоімперією.
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17.04.2021 12:59 Відповісти
"определится с симметричным ответом согласно существующей практике" - https://censor.net/ru/photo_news/3096865/zamgenprokurora_enin_kotoryyi_vydal_tumgoeva_rossii_nesmotrya_na_obeschaniya_lutsenko_ne_otstranen_ot
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17.04.2021 13:37 Відповісти
Российскому консулу залить бетоном ноги в корыте... ( не... не подумайте, не в Днепр) и вечерней лошадью отправить в Москву ( хотя впрочем зачем так далеко, только до границы).
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17.04.2021 13:49 Відповісти
 
 