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З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

За рішенням командувача операцією Об'єднаних сил всі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти працюють щодня з 08.00 до 16.00. Однак, рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованій території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

 У контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 13%. Особливо кількість охочих перетнути лінію розмежування зросла наприкінці тижня. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 5 798 осіб, а на контрольовану територію – 6 154 осіб.

 У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 204 громадянина та 40 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 197 громадян та 37 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

 Через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповану Луганщину прослідувала вантажівка від Міжнародного комітету Червоного Хреста. А через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька проїхало 5 вантажних автомобілів від Управління ООН з координації гуманітарних справ. Для потреб цивільного населення направлено матраци, медичне обладнання, товари медичного призначення. Загальна вага гуманітарного вантажу склала 20,6 тонни.

Також читайте: Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ "Майорське", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

 Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.

Держприкордонслужба ДПСУ (6144) Донбас (22357) пункт пропуску (809)


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Все КПВВ с Ордло надо закрыть на 20 лет. За это время ОРДЛО созреет и попросится само в состав Украины.
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17.04.2021 12:00 Відповісти
работает один кпв, це перемога чи зрада??? зачумленные "руським мором" сеперасторы меньше шастают на свободную территорию, пенсии су кам не выдавать и в кпв не будет надобности...
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17.04.2021 12:06 Відповісти
открывать кпп с оккупантом и врагом это все равно что открыть все границы со страной агрессором.
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17.04.2021 12:08 Відповісти
Да кому они нужны эти КПВВ, кроме как колаборантам и предателям из Бамбаса? Бегают туда-сюда только за пенсиями и подачками. Пусть клянчат всё у Быдляндии.
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17.04.2021 12:08 Відповісти
Так Україна тут при чому? Нехай цією проблемою "турбуються" різні міжнародні організації. уявляю який би лемент вчинився якби зі сторони України закрили ці КПВВ!
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17.04.2021 12:58 Відповісти
Спустя 7 лет после начала войны, достаточно и одного коридора с оккупированной территории ОРДЛО для беженцев в сторону свободной Украины ( так что не вижу ничего страшного). А вот проезда, прохода, пропуска ТУДА быть не должно ) нечего гражданам Украины во время войны, АТО делать на оккупированных врагом территориях. Это касается и Крыма. Да и с страной агрессором тоже. А то кричим война, война, а у нас "парижская мостовая" туда сюда народец снует. Вы уж определитесь. Кому так уж "невтерпеж" пускай добираются в оккупированные регионы объездом через Беларусь , Турцию или Финляндию.
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17.04.2021 13:42 Відповісти
Это непорядок! Должно быть все открыто, а то тысячи танков и другой техники не смогут нормально проехать, что Путин зря это все свозил в кучу?😁😁😁😁
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17.04.2021 15:06 Відповісти
не кпвв треба робити, а рів з морозостійкими крокодилами
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17.04.2021 17:46 Відповісти
 
 