З семи відкритих КПВВ на Донбасі повноцінно працює тільки один - у Станиці Луганській, - Держприкордонслужба

За рішенням командувача операцією Об'єднаних сил всі КПВВ відкриті для пропуску через лінію розмежування. Контрольні пункти працюють щодня з 08.00 до 16.00. Однак, рух в більшості гуманітарних дорожніх коридорів заблоковано з боку тимчасово окупованій території України.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Держприкордонслужби України.

З семи відкритих КПВВ повноцінний пропуск здійснюється лише в "Станиці Луганській". Навпроти КПВВ "Новотроїцьке" окупанти розблоковують рух двічі на тиждень – у понеділок та п’ятницю.

У контрольному пункті "Станиця Луганська" пасажиропотік у порівнянні з минулим тижнем збільшився на 13%. Особливо кількість охочих перетнути лінію розмежування зросла наприкінці тижня. Загалом за тиждень через цей дорожній коридор на тимчасово окуповану територію України прослідувало 5 798 осіб, а на контрольовану територію – 6 154 осіб.

У КПВВ "Новотроїцьке" лінію розмежування перетнули 204 громадянина та 40 транспортних засобів до тимчасово окупованої частини Донеччини, водночас 197 громадян та 37 транспортних засобів проїхали на підконтрольну українській владі територію.

Через КПВВ "Щастя" на тимчасово окуповану Луганщину прослідувала вантажівка від Міжнародного комітету Червоного Хреста. А через КПВВ "Новотроїцьке" до тимчасово окупованого Донецька проїхало 5 вантажних автомобілів від Управління ООН з координації гуманітарних справ. Для потреб цивільного населення направлено матраци, медичне обладнання, товари медичного призначення. Загальна вага гуманітарного вантажу склала 20,6 тонни.

Також читайте: Найманці РФ здійснили дистанційне мінування дорожнього коридору в КПВВ "Майорське", - Держприкордонслужба. ФОТОрепортаж

Крім того, російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України 11 громадян, прикордонники забезпечили їх повернення на контрольовану територію.